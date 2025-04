Quelle est le meilleure personnage selon vous ?

Perso c yasuo so cheat

charalone

Je dirait qu'il n'y a pas de "meilleur" perso, tout dépend de la meta. Ensuite ça depend du stylede jeu recherché (si tu prefere etre utile a la team en support tank, si tu est un accro damage dealer physique....).

Faut pas trop se forcer a jouer les perso que les autres te disent, essaye et trouve celui qui te plait le plus!

perso je joue support et je main Braum et Sona, pas parcequ'ils sont "OP" mais parce que j'aime les persos.