masteria czy skrzynka?

Czy lepiej meinować bohatera, czy grać nowymi by zdobyć skrzynkę? Wyraźcie swoje zdanie.

popieram ^^ Szczególnie jeżeli chcesz poznać nowe postacie to wchodź na Aram :3 Losuje ci bohaterów których masz oraz tych z rotacji więc dosyć łatwo będziesz mogła się z nimi poznać i zobaczyć jak ci się nimi gra ^^

Rumpel123

Najlepiej jest mainować kilka postaci na raz, najlepiej co najmniej 3. Jeżeli jesteś OTP (ktoś kto gra praktycznie tylko jedną postacią) i ci na rankedzie zbanują tą postać, to jesteś w ***** :D. Jak chcesz grać bardziej "profesjonalnie", np. na różnych turniejach to warto ogarniać jak najwięcej postaci na linię, na której grasz. Mam nadzieję że pomogłem. Elo :D