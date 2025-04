League of legend

ho is so very cool

SniperNana8786

Je me demande pourquoi tout le monde joue à ligue of legends et conseille se jeu?

Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi,quel est le but du jeux ...

Peut-être je le testerai.

Le problème est que qu'en on ne connais pas un jeu on ne sais pas si c'est bien ,et du coup beh on a pas spécialement l'envie de le tester

Après c'est mon avis mais je fais confiance aux gens qui me le conseillerons car ils l'utilisen