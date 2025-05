¿Quieres obtener Robux?

Hola! El dia de hoy te voy a mostrar como ganar Robux utilizando la misma plataforma de Roblox, es una manera muy facil de ganar Robux pero necesitaras tener mucha paciencia ya que no empezaras a ganar en 1 o 10 minutos, asi que aqui te enseño, comenzemos❤️...

PLS DONATEQuiero hablar sobre este juego llamado PLS DONATE creado por haz3mn donde gente de todo el mundo te podra donar Robux al igual que tu a ellos.Empecemos abriendo el juego, y lo primero que veremos sera lo siguiente:Las cabinas que ponemos ver incluyen la cantidad de Robux que podemos donar, Roblox se quedara con una parte de tus ganancias, por ejemplo, si te donan 10 Robux tu ganaras en realidad 7.Para reclamar una cabina tendras que acercarte a una que no tenga nada y hacer click en el boton o si eres de pc pulsas E por unos segundos, si quieres ponerle un titulo a tu cabina vuelve a darle en la E y configura el nombre, procura que llame la atencion.Esa es mi cabina, como pueden ver en menos de una hora he podido ganar 35 Robux, pero ahora como puedo ganar realmente? Para las personas nuevas en el juego al reclamarla la cabina puede que les salga vacia, para ganar Robux tendras que crear Ropa o Game Pass, actualmente para crear ropa primero debes pagar 10 Robux para que te den el permiso de venderla asi que te voy a enseñar como crear Game Pass que es totalmente gratis, facil y rapido, asi que lo primero que vas a hacer es dirigirte a la pagina de roblox y vas a ver la barra de arriba cerca del logo de Roblox y le das donde dice crear:Les va a salir lo siguiente asi que denle en donde dice Passes:y les saldra esto:Ahora lo que vais a hacer es buscar una imagen en Google, no importa la que sea, pero les recomiendo que sea llamativa, la vais a descargar y luego le dan en seleccionar archivo y seleccionan la foto que descargaron, Luego le pondran un nombre al pase, tambien es recomendable que sea llamativo y no muy largo y finalmente la descripcion aunque esta no es necesaria, luego le dan en Avance o guardar, en todo caso en el cuadro verde y luego le vuelven a dar en el otro cuadro verde para verificarlo.Ya les habra quedado guardado el pase ahora lo que vamos a hacer es ponerle precio, asi que bajan un poco y les aparecera su pasele dan a la tuerca que hay en el lado derecho del pase y luego en configurar:Luego le dan en la parte izquierda de la pantalla en ventas:Le dan en objeto de venta, osea lo activan y les saldra para poner la cantidad de Robux que querais que valga el pase, yo recomiendo poner entre 2 a 20 aunque a veces hay personas muy buenas que te pueden llegar a donar hasta 100 Rboux, luego de que pongan el precio Roblox les mostrara lo que ustedes estarian ganando, luego le dan en guardarY listo una vez vuelvan a entrar al juego de PLS DONATE y reclamen su cabina automaticamente les saldra el precio del pase que ustedes crearon, ahora solo tienes que esperar a que alguien llegue y te done o puedes ir de cabina en cabina que te donen Robux. Tambien os quiero decir que cuando te donen los Robux tardan 6 o 7 dias en que te lleguen a tu cuenta pero tranquilos que si les llegan.Y esto es todo lo que les explicare, les recuerdo que no vais a empezar a ganar rapidamente, tienes que tener paciencia he ir a diferentes servers cuando veas que en el que estas ya no hay mucha gente, quiero decir que todas las imagenes han sido tomadas por mi, son de mi autoria y pues quise hacerles este tutorial de como ganar Robux ya que veo que mucha gente se esta uniendo a Roblox y hay algunas personas que les gustaria tener ropa o comprar cosas en juegos entonces aqui les mostre como ganar, espero les haya gustado, no olviden votar y si necesitan saber alguna otra cosa dejen un comentario, att: SushiUshi????????