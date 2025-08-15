Gem赚取

通过 Gamehag 免费获取 Minecraft！

通过 Gamehag 免费获取 Minecraft！

想要免费获取 Minecraft 的 Java 或基岩版？通过玩游戏和参与调查赚取 Gems，然后将其兑换为 Minecraft 激活码，或可用于购买 Minecraft 的礼品卡。

如何免费获得 Minecraft？

步骤 1

玩游戏 Gamba emote (inline chat version)
Gem18,130
Solitaire Royale - Win Money Background

Solitaire Royale - Win Money

Gem18,130
Bingo Stars - Win Real Money Background

Bingo Stars - Win Real Money

Gem36,060
Nations of Darkness Background

Nations of Darkness

Gem76,161
Jackpot Buffalo Slots Background

Jackpot Buffalo Slots

Gem22,458
We Are Warriors! Background

We Are Warriors!

Gem8,820
War Robots Multiplayer Battles Background

War Robots Multiplayer Battles

Gem82,341
Double Win Slots Casino Game Background

Double Win Slots Casino Game

Gem77,345
Puzzles & Chaos: Frozen Castle Background

Puzzles & Chaos: Frozen Castle

Gem32,219
LUDUS - Merge Arena PvP Background

LUDUS - Merge Arena PvP

Gem8,997
World Of Warships Background

World Of Warships

Gem13,119
Triple Puzzle Match Background

Triple Puzzle Match

Gem2,940
War Robots Multiplayer Battles Background

War Robots Multiplayer Battles

Gem8,645
Forge of Empires: Build a City Background

Forge of Empires: Build a City

Gem154,244
MPL: Real Money Card Games Background

MPL: Real Money Card Games

Gem50,180
Slots Rush: Vegas Casino Slots Background

Slots Rush: Vegas Casino Slots

Gem168,262
Jackpot Master™ Slots-Casino Background

Jackpot Master™ Slots-Casino

Gem150,118
Color Bolts Sort Background

Color Bolts Sort

Gem670,904
Rock N' Cash Casino-Slots Game Background

Rock N' Cash Casino-Slots Game

Gem60,356
Battle Night: Cyberpunk RPG Background

Battle Night: Cyberpunk RPG

Gem129,714
Rise of Kingdoms Background

Rise of Kingdoms

Gem34,509
Egg Defense Background

Egg Defense

Gem22,185
Cash Frenzy™ - Slots Casino Background

Cash Frenzy™ - Slots Casino

Gem100,352
Sea of Conquest Background

Sea of Conquest

Gem47,209
Slot Mate - Vegas Slot Casino Background

Slot Mate - Vegas Slot Casino

Gem41,246
Spades Pop Background

Spades Pop

Gem33,386
Bitcoin Miner: Idle Tycoon Background

Bitcoin Miner: Idle Tycoon

Gem20,459
Zen Life: Tile Match Games Background

Zen Life: Tile Match Games

Gem115,820
Rise of Kingdoms: Lost Crusade Background

Rise of Kingdoms: Lost Crusade

Gem11,811
Skip-Bo™: Solitaire Card Game Background

Skip-Bo™: Solitaire Card Game

Gem23,067
Fortune Words – Lucky Spin Background

Fortune Words – Lucky Spin

Gem208,407
Call of Dragons Background

Call of Dragons

Gem297,446
Rock N' Cash Casino-Slots Game Background

Rock N' Cash Casino-Slots Game

Gem398,991
State of Survival: Zombie War Background

State of Survival: Zombie War

Gem27,942
Number Match: Ten Crush Puzzle Background

Number Match: Ten Crush Puzzle

Gem33,286
Legendary Hero Classic Slots Background

Legendary Hero Classic Slots

Gem94,194
MU: Dark Epoch Background

MU: Dark Epoch

Gem206,366
State of Survival: Zombie War Background

State of Survival: Zombie War

Gem7,960
Block Candy Jam Background

Block Candy Jam

Gem43,297
Path of Mystic Beasts Background

Path of Mystic Beasts

Gem56,141
Merge Designer Background

Merge Designer

步骤 2

参与调查 Chatting emote (inline chat version)
collapse emote (inline chat version)

你需要注册后才能参与调查。

步骤 3

兑换 Minecraft Vibin emote (inline chat version)
Minecraft PS5 Account
Gem22,790

Minecraft PS5 Account

Minecraft PS4 Account
Gem22,790

Minecraft PS4 Account

Minecraft: Java & Bedrock Edition + Minecraft Dungeons for PC Windows Account
Gem16,070

Minecraft: Java & Bedrock Edition + Minecraft Dungeons for PC Windows Account

Minecraft Legends PS4 Account
Gem41,540

Minecraft Legends PS4 Account

Minecraft Dungeons Steam Account
Gem14,530

Minecraft Dungeons Steam Account

Minecraft Legends Steam Account
Gem16,270

Minecraft Legends Steam Account

Minecraft Legends Steam Altergift
Gem42,940

Minecraft Legends Steam Altergift

Minecraft XBOX One Account
Gem8,770

Minecraft XBOX One Account

Minecraft Legends PS4/PS5 Account
Gem41,540

Minecraft Legends PS4/PS5 Account

Minecraft Dungeons PS4/PS5 Account
Gem22,790

Minecraft Dungeons PS4/PS5 Account

Minecraft XBOX One CD Key
Gem16,950

Minecraft XBOX One CD Key

Minecraft Legends Windows 10 Account
Gem3,410

Minecraft Legends Windows 10 Account

Minecraft Dungeons PC Steam Altergift
Gem23,240

Minecraft Dungeons PC Steam Altergift

Minecraft PS4 Online Account Activation
Gem14,110

Minecraft PS4 Online Account Activation

Minecraft + Minecraft Minecoins Pack - 3500 Coins XBOX One / Xbox Series X|S CD Key
Gem25,490

Minecraft + Minecraft Minecoins Pack - 3500 Coins XBOX One / Xbox Series X|S CD Key

Minecraft Triple Bundle PC Windows Account
Gem12,910

Minecraft Triple Bundle PC Windows Account

Minecraft Legends Deluxe Edition PS4 Account
Gem41,540

Minecraft Legends Deluxe Edition PS4 Account

Minecraft EU XBOX One CD Key
Gem20,480

Minecraft EU XBOX One CD Key

Minecraft Legends Windows 10/11 Account
Gem1,970

Minecraft Legends Windows 10/11 Account

Minecraft Nintendo Switch Online Account Activation
Gem17,200

Minecraft Nintendo Switch Online Account Activation

Minecraft Legends Deluxe Edition Steam Altergift
Gem53,630

Minecraft Legends Deluxe Edition Steam Altergift

Minecraft Legends EU v2 Steam Altergift
Gem42,940

Minecraft Legends EU v2 Steam Altergift

Minecraft AR XBOX One CD Key
Gem15,320

Minecraft AR XBOX One CD Key

Minecraft Dungeons XBOX One CD Key
Gem12,850

Minecraft Dungeons XBOX One CD Key

Minecraft Dungeons PC Windows CD Key
Gem11,110

Minecraft Dungeons PC Windows CD Key

关于获取 Minecraft 的常见问题

我可以在 Gamehag 上免费获得 Minecraft 吗？

可以。通过在 Gamehag 玩游戏、完成任务并参与调查来赚取 Gems。当你拥有足够的 Gems 时，你可以直接兑换 Minecraft 激活码（若有库存）、Minecoins，或兑换礼品卡（如 Microsoft/Xbox、PlayStation、Nintendo、Visa/PayPal），然后在官方商店购买 Minecraft。特定版本或激活码的可用性可能随时间变化，并因地区而异。

Java 与基岩版——我可以兑换什么？

两种版本都有可能提供。Java 版适用于 PC（Windows/macOS/Linux），而基岩版覆盖 Windows、主机（Xbox/PlayStation/Switch）以及移动端。商店也可能包含 Minecoins 和 Realms 订阅。由于库存取决于地区与供货商，如果某个版本暂未上架，你可以兑换 Microsoft/Xbox/PlayStation 礼品卡或 Visa/PayPal 提现，并在官方商店直接购买所需版本。

除了 Minecraft 之外还有其他奖励吗？

当然。Gamehag 支持多种提现方式，包括 PayPal、Visa 卡、加密货币、Steam/Xbox/PlayStation 游戏钥匙以及数十种礼品卡。你也可以兑换 Minecoins 或其他游戏内货币。在提现页面查看完整的提现方式列表

能获取类似的沙盒游戏吗？

可以。如果当前没有 Minecraft 激活码，你仍可将 Gems 兑换为类似的沙盒或生存建造类游戏、DLC、附加内容或货币包。根据热度和供货情况，商品目录会经常更新。在此查看商店所有物品

需要多长时间才能赚到足够的 Gems？

取决于所在国家和你选择的任务。调查是最稳定的赚取方式；游戏和任务的回报可能更高，但可能需要额外步骤。更快赚取的小贴士：完善调查档案，尝试多个提供方，将快速任务与高回报任务搭配进行，关注限时加成，邀请好友，并在完成任务或调查后参与每小时一次的聊天“下雨”活动。许多用户通过搭配几项调查和任务即可完成首次小额兑换。

