通过 Gamehag 免费获取 Minecraft！

关于获取 Minecraft 的常见问题

我可以在 Gamehag 上免费获得 Minecraft 吗？ 可以。通过在 Gamehag 玩游戏、完成任务并参与调查来赚取 Gems。当你拥有足够的 Gems 时，你可以直接兑换 Minecraft 激活码（若有库存）、Minecoins，或兑换礼品卡（如 Microsoft/Xbox、PlayStation、Nintendo、Visa/PayPal），然后在官方商店购买 Minecraft。特定版本或激活码的可用性可能随时间变化，并因地区而异。

Java 与基岩版——我可以兑换什么？ 两种版本都有可能提供。Java 版适用于 PC（Windows/macOS/Linux），而基岩版覆盖 Windows、主机（Xbox/PlayStation/Switch）以及移动端。商店也可能包含 Minecoins 和 Realms 订阅。由于库存取决于地区与供货商，如果某个版本暂未上架，你可以兑换 Microsoft/Xbox/PlayStation 礼品卡或 Visa/PayPal 提现，并在官方商店直接购买所需版本。

除了 Minecraft 之外还有其他奖励吗？ 当然。Gamehag 支持多种提现方式，包括 PayPal、Visa 卡、加密货币、Steam/Xbox/PlayStation 游戏钥匙以及数十种礼品卡。你也可以兑换 Minecoins 或其他游戏内货币。在提现页面查看完整的提现方式列表。

能获取类似的沙盒游戏吗？ 可以。如果当前没有 Minecraft 激活码，你仍可将 Gems 兑换为类似的沙盒或生存建造类游戏、DLC、附加内容或货币包。根据热度和供货情况，商品目录会经常更新。在此查看商店所有物品。