Minecraft kostenlos mit Gamehag erhalten!

Häufig gestellte Fragen zu Minecraft

Kann ich Minecraft kostenlos auf Gamehag bekommen? Ja. Verdiene Edelsteine, indem du auf Gamehag Spiele spielst, Angebote abschließt und an Umfragen teilnimmst. Wenn du genug Edelsteine hast, kannst du sie direkt gegen Minecraft-Keys (sofern verfügbar), Minecoins oder gegen Geschenkkarten (z. B. Microsoft/Xbox, PlayStation, Nintendo, Visa/PayPal) eintauschen und Minecraft im offiziellen Store kaufen. Die Verfügbarkeit bestimmter Editionen oder Keys kann sich mit der Zeit ändern und nach Region variieren.

Java vs Bedrock – was kann ich einlösen? Beide Editionen können verfügbar sein. Die Java Edition ist für PC (Windows/macOS/Linux), während die Bedrock Edition Windows, Konsolen (Xbox/PlayStation/Switch) und Mobilgeräte abdeckt. Der Shop kann außerdem Minecoins und Realms-Abos enthalten. Da der Bestand von Region und Anbieter abhängt, kannst du, wenn eine bestimmte Edition nicht gelistet ist, eine Microsoft/Xbox/PlayStation-Geschenkkarte oder eine Visa/PayPal-Auszahlung einlösen und die gewünschte Edition direkt im offiziellen Store kaufen.

Weitere Belohnungen außer Minecraft? Auf jeden Fall. Gamehag unterstützt viele Auszahlungsarten, darunter PayPal, Visa-Karten, Krypto, Steam/Xbox/PlayStation-Game-Keys und zahlreiche Geschenkkarten. Du kannst auch Minecoins oder andere In-Game-Währungen einlösen. Sieh dir die vollständige Liste der Auszahlungsoptionen auf der Cashout-Seite an.

Ähnliche Sandbox-Spiele? Ja. Wenn aktuell keine Minecraft-Keys verfügbar sind, kannst du deine Edelsteine trotzdem für ähnliche Sandbox- und Survival-Crafting-Titel, DLCs, Add-ons oder Währungspakete einlösen. Der Katalog ändert sich häufig je nach Beliebtheit und Verfügbarkeit. Alle Artikel im Shop findest du hier.