Obtenha Minecraft de graça com a Gamehag!

GemGanhar

1999年
1999年
Gem10
1999年
1999年
Gem266
3832801755
3832801755
Gem30
3832801755
3832801755
Gem7
Andre Nunez
Andre Nunez
Gem28
带派不老铁
带派不老铁
Gem10
带派不老铁
带派不老铁
Gem119
mmartinabazan
mmartinabazan
Gem45
Valena Martins
Valena Martins
Gem5
975174329
975174329
Gem50
saporojo7773
saporojo7773
Gem28
3832801755
3832801755
Gem7
伊雷娜
伊雷娜
Gem10
ncxnn_0603
ncxnn_0603
Gem30
Maria Filimon
Maria Filimon
Gem11
975174329
975174329
Gem30
elmender the animator
elmender the animator
Gem50
ncxnn_0603
ncxnn_0603
Gem20
3832801755
3832801755
Gem70
alexandrabrazillian
alexandrabrazillian
Gem14
Chuva

Gem165

novice rank icon3832801755: 11
apprentice rank icon1999年: 11
mage rank iconhanfred: há jogos para PC, verifique os muros de ofertas
SystemGamehag: @elmender the animator deu gorjeta de Gem26 para a Chuva
novice rank icon13e13dwdf: Há mais jogos para jogar no PC para ganhar Soul Gems?
novice rank icon975174329: 13
novice rank iconGemelas Castillo Atoche: Do que você está falando?
SystemGamehag: Junte-se ao nosso Discord para sorteios diários de Gemas!
novice rank iconKiara ayelen Ojeda: ou elas se retiram sozinhas
novice rank iconKiara ayelen Ojeda: como faço para sacar as gemas?
novice rank iconZihad Pro: .....??
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: mudar-se para outro país
novice rank iconZihad Pro: Então, o que devo fazer agora?
novice rank iconZihad Pro: Sou bengali. Por isso, sempre que quero coletar gemas, a única coisa que aparece é que esta oferta não está disponível para o seu país.
novice rank iconGemelas Castillo Atoche: Ola
novice rank iconelmender the animator: Flashbang emote (inline chat version)
novice rank iconsebasanticami: Olá
novice rank iconZihad Pro: Oi
novice rank icon伊雷娜: oi
novice rank iconLoyer: 666
mage rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLoyer: Ainda não me tornei regular, você é incrível 👍
novice rank iconcronourameshi4: Olá
novice rank icon带派不老铁: @2904363174, já fui efetivado no minecraft, estou aqui para farmar a capa de resgate de aldeão do Minecraft
novice rank iconpg541425: Pesquisa de 1,07 $ concluída Cat Yes emote (inline chat version) Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconLoyer: 9•3
novice rank iconLoyer: chi?
novice rank icon带派不老铁: Dai Pai
novice rank iconMaria Filimon: Olá
novice rank iconLoyer: Vibin emote (inline chat version)
novice rank iconsonic: oi
novice rank icon2904363174: Tão Daipai.
adept rank iconDevMaster: Vibin emote (inline chat version)
novice rank iconakhum: Alguém pode me dizer qual é o jogo mais fácil de completar?
novice rank icon2904363174: @带派不老铁 Você também veio pegar MC de graça
SystemGamehag: 11 usuários receberam Gem109 da Chuva.
novice rank iconAgent52: Oi
novice rank icon带派不老铁: 1f62d emote (inline chat version)
novice rank icon带派不老铁: Irmão, dê um abraço, diga o que está no seu coração, conte todo o sofrimento e as mudanças que passou nestes anos. Irmão, dê um abraço, se tiver lágrimas, deixe-as cair, deixe sair toda a amargura e dificuldade que passou nesses anos.
novice rank iconlakshman251105: oi
novice rank icon~Rev_2005: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconpg541425: saúde
novice rank icongabriel Tapp: nggjg
novice rank icon带派不老铁: Modcheck emote (inline chat version)
adept rank iconDevMaster: Modcheck emote (inline chat version)
SystemGamehag: @komedi-3561 tipped Gem20 to the Rain
novice rank icon320316197: lll
novice rank icon带派不老铁: Gamba emote (inline chat version)
apprentice rank iconwagner_perac: Gamba emote (inline chat version)
SystemGamehag: Junte-se ao nosso Discord para sorteios diários de Gemas!
Inicie sessão para começar a conversar

56

0/160

Obtenha Minecraft de graça com a Gamehag!

Obtenha Minecraft de graça com a Gamehag!

Quer Minecraft Java ou Bedrock sem custo? Ganhe Gemas jogando e respondendo pesquisas e troque por chaves do Minecraft ou por cartões-presente que podem ser usados para comprar Minecraft.

Como conseguir Minecraft de graça?

Passo 1

Jogue jogos Gamba emote (inline chat version)
Gem18,130
Solitaire Royale - Win Money Background

Solitaire Royale - Win Money

Gem18,130
Bingo Stars - Win Real Money Background

Bingo Stars - Win Real Money

Gem36,060
Nations of Darkness Background

Nations of Darkness

Gem76,161
Jackpot Buffalo Slots Background

Jackpot Buffalo Slots

Gem22,458
We Are Warriors! Background

We Are Warriors!

Gem8,820
War Robots Multiplayer Battles Background

War Robots Multiplayer Battles

Gem82,341
Double Win Slots Casino Game Background

Double Win Slots Casino Game

Gem77,345
Puzzles & Chaos: Frozen Castle Background

Puzzles & Chaos: Frozen Castle

Gem32,219
LUDUS - Merge Arena PvP Background

LUDUS - Merge Arena PvP

Gem8,997
World Of Warships Background

World Of Warships

Gem13,119
Triple Puzzle Match Background

Triple Puzzle Match

Gem2,940
War Robots Multiplayer Battles Background

War Robots Multiplayer Battles

Gem8,645
Forge of Empires: Build a City Background

Forge of Empires: Build a City

Gem154,244
MPL: Real Money Card Games Background

MPL: Real Money Card Games

Gem50,180
Slots Rush: Vegas Casino Slots Background

Slots Rush: Vegas Casino Slots

Gem168,262
Jackpot Master™ Slots-Casino Background

Jackpot Master™ Slots-Casino

Gem150,118
Color Bolts Sort Background

Color Bolts Sort

Gem670,904
Rock N' Cash Casino-Slots Game Background

Rock N' Cash Casino-Slots Game

Gem60,356
Battle Night: Cyberpunk RPG Background

Battle Night: Cyberpunk RPG

Gem129,714
Rise of Kingdoms Background

Rise of Kingdoms

Gem34,509
Egg Defense Background

Egg Defense

Gem22,185
Cash Frenzy™ - Slots Casino Background

Cash Frenzy™ - Slots Casino

Gem100,352
Sea of Conquest Background

Sea of Conquest

Gem47,209
Slot Mate - Vegas Slot Casino Background

Slot Mate - Vegas Slot Casino

Gem41,246
Spades Pop Background

Spades Pop

Gem33,386
Bitcoin Miner: Idle Tycoon Background

Bitcoin Miner: Idle Tycoon

Gem20,459
Zen Life: Tile Match Games Background

Zen Life: Tile Match Games

Gem115,820
Rise of Kingdoms: Lost Crusade Background

Rise of Kingdoms: Lost Crusade

Gem11,811
Skip-Bo™: Solitaire Card Game Background

Skip-Bo™: Solitaire Card Game

Gem23,067
Fortune Words – Lucky Spin Background

Fortune Words – Lucky Spin

Gem208,407
Call of Dragons Background

Call of Dragons

Gem297,446
Rock N' Cash Casino-Slots Game Background

Rock N' Cash Casino-Slots Game

Gem398,991
State of Survival: Zombie War Background

State of Survival: Zombie War

Gem27,942
Number Match: Ten Crush Puzzle Background

Number Match: Ten Crush Puzzle

Gem33,286
Legendary Hero Classic Slots Background

Legendary Hero Classic Slots

Gem94,194
MU: Dark Epoch Background

MU: Dark Epoch

Gem206,366
State of Survival: Zombie War Background

State of Survival: Zombie War

Gem7,960
Block Candy Jam Background

Block Candy Jam

Gem43,297
Path of Mystic Beasts Background

Path of Mystic Beasts

Gem56,141
Merge Designer Background

Merge Designer

Passo 2

Responda pesquisas Chatting emote (inline chat version)
collapse emote (inline chat version)

Você precisa se cadastrar para responder pesquisas.

Passo 3

Saque Minecraft Vibin emote (inline chat version)
Minecraft PS5 Account
Gem22,790

Minecraft PS5 Account

Minecraft PS4 Account
Gem22,790

Minecraft PS4 Account

Minecraft: Java & Bedrock Edition + Minecraft Dungeons for PC Windows Account
Gem16,070

Minecraft: Java & Bedrock Edition + Minecraft Dungeons for PC Windows Account

Minecraft Legends PS4 Account
Gem41,540

Minecraft Legends PS4 Account

Minecraft Dungeons Steam Account
Gem14,530

Minecraft Dungeons Steam Account

Minecraft Legends Steam Account
Gem16,270

Minecraft Legends Steam Account

Minecraft Legends Steam Altergift
Gem42,940

Minecraft Legends Steam Altergift

Minecraft XBOX One Account
Gem8,770

Minecraft XBOX One Account

Minecraft Legends PS4/PS5 Account
Gem41,540

Minecraft Legends PS4/PS5 Account

Minecraft Dungeons PS4/PS5 Account
Gem22,790

Minecraft Dungeons PS4/PS5 Account

Minecraft XBOX One CD Key
Gem16,950

Minecraft XBOX One CD Key

Minecraft Legends Windows 10 Account
Gem3,410

Minecraft Legends Windows 10 Account

Minecraft Dungeons PC Steam Altergift
Gem23,240

Minecraft Dungeons PC Steam Altergift

Minecraft PS4 Online Account Activation
Gem14,110

Minecraft PS4 Online Account Activation

Minecraft + Minecraft Minecoins Pack - 3500 Coins XBOX One / Xbox Series X|S CD Key
Gem25,490

Minecraft + Minecraft Minecoins Pack - 3500 Coins XBOX One / Xbox Series X|S CD Key

Minecraft Triple Bundle PC Windows Account
Gem12,910

Minecraft Triple Bundle PC Windows Account

Minecraft Legends Deluxe Edition PS4 Account
Gem41,540

Minecraft Legends Deluxe Edition PS4 Account

Minecraft EU XBOX One CD Key
Gem20,480

Minecraft EU XBOX One CD Key

Minecraft Legends Windows 10/11 Account
Gem1,970

Minecraft Legends Windows 10/11 Account

Minecraft Nintendo Switch Online Account Activation
Gem17,200

Minecraft Nintendo Switch Online Account Activation

Minecraft Legends Deluxe Edition Steam Altergift
Gem53,630

Minecraft Legends Deluxe Edition Steam Altergift

Minecraft Legends EU v2 Steam Altergift
Gem42,940

Minecraft Legends EU v2 Steam Altergift

Minecraft AR XBOX One CD Key
Gem15,320

Minecraft AR XBOX One CD Key

Minecraft Dungeons XBOX One CD Key
Gem12,850

Minecraft Dungeons XBOX One CD Key

Minecraft Dungeons PC Windows CD Key
Gem11,110

Minecraft Dungeons PC Windows CD Key

Perguntas frequentes sobre ganhar Minecraft

Posso conseguir Minecraft de graça na Gamehag?

Sim. Ganhe Gemas jogando, completando ofertas e respondendo pesquisas na Gamehag. Quando acumular Gemas suficientes, você pode trocá-las diretamente por chaves de Minecraft (quando disponíveis), por Minecoins ou por cartões-presente (por exemplo, Microsoft/Xbox, PlayStation, Nintendo, Visa/PayPal) e comprar Minecraft na loja oficial. A disponibilidade de edições específicas ou chaves pode mudar ao longo do tempo e variar por região.

Java vs Bedrock — o que posso resgatar?

Ambas as edições podem estar disponíveis. A Java Edition é para PC (Windows/macOS/Linux), enquanto a Bedrock Edition cobre Windows, consoles (Xbox/PlayStation/Switch) e mobile. A Loja também pode incluir Minecoins e assinaturas do Realms. Como o estoque depende da região e do fornecedor, se uma edição específica não estiver listada, você pode resgatar um cartão-presente Microsoft/Xbox/PlayStation ou um saque Visa/PayPal e comprar a edição desejada diretamente na loja oficial.

Outras recompensas além de Minecraft?

Com certeza. A Gamehag oferece muitas formas de saque, incluindo PayPal, cartões Visa, cripto, chaves de jogos Steam/Xbox/PlayStation e dezenas de cartões-presente. Você também pode resgatar Minecoins ou outras moedas in-game. Veja a lista completa de métodos de saque na página de Saque.

Posso obter jogos sandbox semelhantes?

Sim. Se chaves de Minecraft não estiverem disponíveis no momento, você ainda pode trocar Gemas por títulos sandbox e survival-crafting semelhantes, DLCs, add-ons ou pacotes de moeda. O catálogo muda com frequência com base em popularidade e disponibilidade. Veja todos os itens da loja aqui.

Quanto tempo leva para juntar Gemas suficientes?

Varia por país e pelos tipos de tarefas escolhidas. Pesquisas são a forma mais consistente de ganhar; jogos e ofertas podem pagar mais, mas podem exigir etapas adicionais. Dicas para ganhar mais rápido: complete seus perfis de pesquisa, tente vários provedores, mescle tarefas rápidas com outras de maior pagamento, fique de olho em bônus por tempo limitado, convide amigos e participe da chuva do chat após completar uma oferta ou pesquisa. Muitos usuários chegam ao primeiro resgate combinando algumas pesquisas e tarefas.

ptPT
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT中文ZH日本語JA한국어KO

Plataforma

GanharJogosResgatarInformações do jogoAjudaSobre nós

Recompensas

AfiliadoClassificaçãoRobuxGoogle PlayCarteira SteamChaves Steam

Artigos

View More

Fóruns

FIFA 18RobloxTaongaLords MobileView More

Fique conectado

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Todos os direitos reservados.

Propriedade da RCPE Ventures LTD. Operado pela Lootably, Inc.

Termos de ServiçoPolítica de Privacidade