Gamehag로 Minecraft를 무료로 받기!

Minecraft 적립에 대한 자주 묻는 질문

Gamehag에서 Minecraft를 무료로 받을 수 있나요? 예. Gamehag에서 게임을 플레이하고, 오퍼를 완료하고, 설문에 참여해 젬을 적립하세요. 충분한 젬이 모이면 (재고가 있을 때) Minecraft 키, Minecoins 또는 (Microsoft/Xbox, PlayStation, Nintendo, Visa/PayPal 등) 기프트 카드로 바로 교환해 공식 스토어에서 Minecraft를 구매할 수 있습니다. 특정 에디션/키의 재고는 시간 및 지역에 따라 달라질 수 있습니다.

Java vs Bedrock — 무엇을 교환할 수 있나요? 두 에디션 모두 제공될 수 있습니다. Java Edition은 PC(Windows/macOS/Linux), Bedrock Edition은 Windows, 콘솔(Xbox/PlayStation/Switch), 모바일을 포함합니다. 상점에는 Minecoins와 Realms 구독도 포함될 수 있습니다. 재고는 지역과 공급사에 따라 달라지므로 특정 에디션이 보이지 않으면 Microsoft/Xbox/PlayStation 기프트 카드나 Visa/PayPal 출금을 교환해 공식 스토어에서 원하는 에디션을 구매하세요.

Minecraft 외에 다른 보상도 있나요? 물론입니다. Gamehag는 PayPal, Visa 카드, 암호화폐, Steam/Xbox/PlayStation 게임 키, 수십 종의 기프트 카드 등 다양한 출금 방법을 지원합니다. Minecoins 등 게임 내 화폐도 교환 가능합니다. 출금 페이지에서 전체 목록을 확인하세요.

비슷한 샌드박스 게임도 받을 수 있나요? 예. Minecraft 키가 일시적으로 없더라도, 유사한 샌드박스/서바이벌 크래프팅 장르의 타이틀, DLC, 애드온, 화폐 팩으로 젬을 교환할 수 있습니다. 카탈로그는 인기와 재고에 따라 자주 변경됩니다. 상점의 모든 아이템을 여기에서 확인하세요.