Obtenez Minecraft gratuitement avec Gamehag !

GemGagner

3832801755
3832801755
Gem30
3832801755
3832801755
Gem7
Andre Nunez
Andre Nunez
Gem28
带派不老铁
带派不老铁
Gem10
带派不老铁
带派不老铁
Gem119
mmartinabazan
mmartinabazan
Gem45
Valena Martins
Valena Martins
Gem5
975174329
975174329
Gem50
saporojo7773
saporojo7773
Gem28
3832801755
3832801755
Gem7
伊雷娜
伊雷娜
Gem10
ncxnn_0603
ncxnn_0603
Gem30
Maria Filimon
Maria Filimon
Gem11
975174329
975174329
Gem30
elmender the animator
elmender the animator
Gem50
ncxnn_0603
ncxnn_0603
Gem20
3832801755
3832801755
Gem70
alexandrabrazillian
alexandrabrazillian
Gem14
975174329
975174329
Gem266
saporojo7773
saporojo7773
Gem28
Pluie

Gem159

mage rank iconhanfred: il y a des jeux PC, vérifie les murs d'offres
SystemGamehag: @elmender the animator a donné un pourboire de Gem26 à la Pluie
novice rank icon13e13dwdf: Y a-t-il d'autres jeux à jouer sur PC pour gagner des Soul Gems ?
novice rank icon975174329: 13
novice rank iconGemelas Castillo Atoche: De quoi parles-tu ?
SystemGamehag: Rejoignez notre Discord pour des cadeaux quotidiens de gemmes !
novice rank iconKiara ayelen Ojeda: ou se retirent-elles toutes seules
novice rank iconKiara ayelen Ojeda: comment faire pour retirer les gemmes ?
novice rank iconZihad Pro: .....??
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: déménager dans un autre pays
novice rank iconZihad Pro: Alors, que dois-je faire maintenant ?
novice rank iconZihad Pro: Je suis bengali. C'est pourquoi chaque fois que je veux collecter des gemmes, la seule chose qui apparaît, c'est que cette offre n'est pas disponible pour votre pays.
novice rank iconGemelas Castillo Atoche: Bonjour
novice rank iconelmender the animator: Flashbang emote (inline chat version)
novice rank iconsebasanticami: Bonjour
novice rank iconZihad Pro: Salut
novice rank icon伊雷娜: salut
novice rank iconLoyer: 666
mage rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLoyer: Je ne suis pas encore titularisé, tu es fort 👍
novice rank iconcronourameshi4: Bonjour
novice rank icon带派不老铁: @2904363174, je suis déjà titularisé dans minecraft, je viens farmer la cape de sauvetage des villageois de Minecraft
novice rank iconpg541425: Sondage de 1,07 $ terminé Cat Yes emote (inline chat version) Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconLoyer: 9•3
novice rank iconLoyer: chi ?
novice rank icon带派不老铁: Dai Pai
novice rank iconMaria Filimon: Bonjour
novice rank iconLoyer: Vibin emote (inline chat version)
novice rank iconsonic: salut
novice rank icon2904363174: Tellement Daipai.
adept rank iconDevMaster: Vibin emote (inline chat version)
novice rank iconakhum: Quelqu'un peut-il me dire quel est le jeu le plus facile à terminer ?
novice rank icon2904363174: @带派不老铁 Tu es là aussi pour avoir MC gratuitement
SystemGamehag: 11 utilisateurs ont reçu Gem109 de la Pluie.
novice rank iconAgent52: Salut
novice rank icon带派不老铁: 1f62d emote (inline chat version)
novice rank icon带派不老铁: Frère, fais un câlin, dis ce que tu as sur le cœur, raconte tous les griefs et les changements que tu as traversés au fil des ans. Frère, fais un câlin, si tu as des larmes laisse-les couler, laisse sortir toute la tristesse et l'amertume que tu as vécues ces années.
novice rank iconlakshman251105: salut
novice rank icon~Rev_2005: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconpg541425: santé
novice rank icongabriel Tapp: nggjg
novice rank icon带派不老铁: Modcheck emote (inline chat version)
adept rank iconDevMaster: Modcheck emote (inline chat version)
SystemGamehag: @komedi-3561 tipped Gem20 to the Rain
novice rank icon320316197: lll
novice rank icon带派不老铁: Gamba emote (inline chat version)
apprentice rank iconwagner_perac: Gamba emote (inline chat version)
SystemGamehag: Rejoignez notre Discord pour des cadeaux quotidiens de Gems !
novice rank icon带派不老铁: Vibin emote (inline chat version)
novice rank iconAgent52: Salut
Connectez-vous pour commencer à discuter

53

0/160

Obtenez Minecraft gratuitement avec Gamehag !

Obtenez Minecraft gratuitement avec Gamehag !

Vous cherchez Minecraft Java ou Bedrock sans payer ? Gagnez des Gems en jouant et en répondant à des sondages, puis échangez-les contre des clés Minecraft ou des cartes-cadeaux pour acheter Minecraft.

Comment obtenir Minecraft gratuitement ?

Étape 1

Jouez à des jeux Gamba emote (inline chat version)
Gem18,130
Solitaire Royale - Win Money Background

Solitaire Royale - Win Money

Gem18,130
Bingo Stars - Win Real Money Background

Bingo Stars - Win Real Money

Gem36,060
Nations of Darkness Background

Nations of Darkness

Gem76,161
Jackpot Buffalo Slots Background

Jackpot Buffalo Slots

Gem22,458
We Are Warriors! Background

We Are Warriors!

Gem8,820
War Robots Multiplayer Battles Background

War Robots Multiplayer Battles

Gem82,341
Double Win Slots Casino Game Background

Double Win Slots Casino Game

Gem77,345
Puzzles & Chaos: Frozen Castle Background

Puzzles & Chaos: Frozen Castle

Gem32,219
LUDUS - Merge Arena PvP Background

LUDUS - Merge Arena PvP

Gem8,997
World Of Warships Background

World Of Warships

Gem13,119
Triple Puzzle Match Background

Triple Puzzle Match

Gem2,940
War Robots Multiplayer Battles Background

War Robots Multiplayer Battles

Gem8,645
Forge of Empires: Build a City Background

Forge of Empires: Build a City

Gem154,244
MPL: Real Money Card Games Background

MPL: Real Money Card Games

Gem50,180
Slots Rush: Vegas Casino Slots Background

Slots Rush: Vegas Casino Slots

Gem168,262
Jackpot Master™ Slots-Casino Background

Jackpot Master™ Slots-Casino

Gem150,118
Color Bolts Sort Background

Color Bolts Sort

Gem670,904
Rock N' Cash Casino-Slots Game Background

Rock N' Cash Casino-Slots Game

Gem60,356
Battle Night: Cyberpunk RPG Background

Battle Night: Cyberpunk RPG

Gem129,714
Rise of Kingdoms Background

Rise of Kingdoms

Gem34,509
Egg Defense Background

Egg Defense

Gem22,185
Cash Frenzy™ - Slots Casino Background

Cash Frenzy™ - Slots Casino

Gem100,352
Sea of Conquest Background

Sea of Conquest

Gem47,209
Slot Mate - Vegas Slot Casino Background

Slot Mate - Vegas Slot Casino

Gem41,246
Spades Pop Background

Spades Pop

Gem33,386
Bitcoin Miner: Idle Tycoon Background

Bitcoin Miner: Idle Tycoon

Gem20,459
Zen Life: Tile Match Games Background

Zen Life: Tile Match Games

Gem115,820
Rise of Kingdoms: Lost Crusade Background

Rise of Kingdoms: Lost Crusade

Gem11,811
Skip-Bo™: Solitaire Card Game Background

Skip-Bo™: Solitaire Card Game

Gem23,067
Fortune Words – Lucky Spin Background

Fortune Words – Lucky Spin

Gem208,407
Call of Dragons Background

Call of Dragons

Gem297,446
Rock N' Cash Casino-Slots Game Background

Rock N' Cash Casino-Slots Game

Gem398,991
State of Survival: Zombie War Background

State of Survival: Zombie War

Gem27,942
Number Match: Ten Crush Puzzle Background

Number Match: Ten Crush Puzzle

Gem33,286
Legendary Hero Classic Slots Background

Legendary Hero Classic Slots

Gem94,194
MU: Dark Epoch Background

MU: Dark Epoch

Gem206,366
State of Survival: Zombie War Background

State of Survival: Zombie War

Gem7,960
Block Candy Jam Background

Block Candy Jam

Gem43,297
Path of Mystic Beasts Background

Path of Mystic Beasts

Gem56,141
Merge Designer Background

Merge Designer

Étape 2

Répondez à des sondages Chatting emote (inline chat version)
collapse emote (inline chat version)

Vous devez vous inscrire pour répondre à des sondages.

Étape 3

Encaissez Minecraft Vibin emote (inline chat version)
Minecraft PS5 Account
Gem22,790

Minecraft PS5 Account

Minecraft PS4 Account
Gem22,790

Minecraft PS4 Account

Minecraft: Java & Bedrock Edition + Minecraft Dungeons for PC Windows Account
Gem16,070

Minecraft: Java & Bedrock Edition + Minecraft Dungeons for PC Windows Account

Minecraft Legends PS4 Account
Gem41,540

Minecraft Legends PS4 Account

Minecraft Dungeons Steam Account
Gem14,530

Minecraft Dungeons Steam Account

Minecraft Legends Steam Account
Gem16,270

Minecraft Legends Steam Account

Minecraft Legends Steam Altergift
Gem42,940

Minecraft Legends Steam Altergift

Minecraft XBOX One Account
Gem8,770

Minecraft XBOX One Account

Minecraft Legends PS4/PS5 Account
Gem41,540

Minecraft Legends PS4/PS5 Account

Minecraft Dungeons PS4/PS5 Account
Gem22,790

Minecraft Dungeons PS4/PS5 Account

Minecraft XBOX One CD Key
Gem16,950

Minecraft XBOX One CD Key

Minecraft Legends Windows 10 Account
Gem3,410

Minecraft Legends Windows 10 Account

Minecraft Dungeons PC Steam Altergift
Gem23,240

Minecraft Dungeons PC Steam Altergift

Minecraft PS4 Online Account Activation
Gem14,110

Minecraft PS4 Online Account Activation

Minecraft + Minecraft Minecoins Pack - 3500 Coins XBOX One / Xbox Series X|S CD Key
Gem25,490

Minecraft + Minecraft Minecoins Pack - 3500 Coins XBOX One / Xbox Series X|S CD Key

Minecraft Triple Bundle PC Windows Account
Gem12,910

Minecraft Triple Bundle PC Windows Account

Minecraft Legends Deluxe Edition PS4 Account
Gem41,540

Minecraft Legends Deluxe Edition PS4 Account

Minecraft EU XBOX One CD Key
Gem20,480

Minecraft EU XBOX One CD Key

Minecraft Legends Windows 10/11 Account
Gem1,970

Minecraft Legends Windows 10/11 Account

Minecraft Nintendo Switch Online Account Activation
Gem17,200

Minecraft Nintendo Switch Online Account Activation

Minecraft Legends Deluxe Edition Steam Altergift
Gem53,630

Minecraft Legends Deluxe Edition Steam Altergift

Minecraft Legends EU v2 Steam Altergift
Gem42,940

Minecraft Legends EU v2 Steam Altergift

Minecraft AR XBOX One CD Key
Gem15,320

Minecraft AR XBOX One CD Key

Minecraft Dungeons XBOX One CD Key
Gem12,850

Minecraft Dungeons XBOX One CD Key

Minecraft Dungeons PC Windows CD Key
Gem11,110

Minecraft Dungeons PC Windows CD Key

Questions fréquentes sur l'obtention de Minecraft

Puis-je obtenir Minecraft gratuitement sur Gamehag ?

Oui. Gagnez des Gems en jouant, en complétant des offres et en répondant à des sondages sur Gamehag. Une fois que vous avez suffisamment de Gems, vous pouvez les échanger directement contre des clés Minecraft (lorsqu'elles sont disponibles), des Minecoins ou des cartes-cadeaux (Microsoft/Xbox, PlayStation, Nintendo, Visa/PayPal) et acheter Minecraft sur la boutique officielle. La disponibilité des éditions ou des clés peut évoluer dans le temps et varier selon la région.

Java vs Bedrock — que puis-je échanger ?

Les deux éditions peuvent être disponibles. Java Edition est pour PC (Windows/macOS/Linux), tandis que Bedrock Edition couvre Windows, consoles (Xbox/PlayStation/Switch) et mobile. La boutique peut aussi inclure des Minecoins et des abonnements Realms. Comme le stock dépend de la région et du fournisseur, si une édition spécifique n'est pas listée, vous pouvez échanger une carte-cadeau Microsoft/Xbox/PlayStation ou un retrait Visa/PayPal et acheter l'édition souhaitée directement sur la boutique officielle.

D'autres récompenses en dehors de Minecraft ?

Absolument. Gamehag prend en charge de nombreux moyens de retrait, dont PayPal, cartes Visa, crypto, clés de jeux Steam/Xbox/PlayStation et des dizaines de cartes-cadeaux. Vous pouvez aussi échanger des Minecoins ou d'autres monnaies en jeu. Consultez la liste complète des méthodes de retrait sur la page Cashout.

Puis-je obtenir des jeux sandbox similaires ?

Oui. Si des clés Minecraft ne sont pas disponibles, vous pouvez toujours échanger des Gems contre des titres sandbox et survival proches, des DLC, des add-ons ou des packs de monnaie. Le catalogue change fréquemment selon la popularité et la disponibilité. Voir tous les articles de la boutique ici.

Combien de temps pour gagner assez de Gems ?

Cela dépend du pays et des tâches choisies. Les sondages sont la méthode la plus régulière ; les jeux et offres peuvent payer davantage mais demander des étapes supplémentaires. Pour accélérer : complétez vos profils de sondage, testez plusieurs fournisseurs, alternez tâches rapides et mieux rémunérées, surveillez les bonus temporaires, invitez des amis et participez à la pluie horaire du chat après une offre ou un sondage. Beaucoup atteignent un premier petit retrait en combinant plusieurs sondages et tâches.

frFR
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT中文ZH日本語JA한국어KO

Plateforme

GagnerJeuxRetraitInformations de jeuAideÀ propos de nous

Récompenses

AffiliationClassementRobuxGoogle PlayPortefeuille SteamClés Steam

Articles

Examen de Rust Un fps que vous devez avoir installéView More

Forums

Discussions généralesDe la part d'utilisateursPUBG MobileRobloxView More

Restez connecté

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Tous droits réservés.

Propriété de RCPE Ventures LTD. Exploité par Lootably, Inc.

Conditions d'utilisationPolitique de confidentialité