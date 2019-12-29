World of tanks blitz фарм серебра

Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать промокоды, новости и другое, скоро! https://x.com/GamehagEN

GemЗарабатывать

Дождь

Gem749

SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank iconDevMaster: OMEGALUL emote (inline chat version)
novice rank iconAn epic guy: бро никогда не используй вишни
enchanter rank iconhanfred: Я больше особо ничего не буду делать, вероятно буду вне сети на выходных, тратя свои muns, заработанные здесь, на пиво :D
novice rank iconGamehag求求了🙏: gg
novice rank iconluis 1: привет
enchanter rank iconhanfred: Думаю, это зависит от опросов в пятницу/субботу, твоя скорость хорошая
adept rank iconDumb - J: EZ emote (inline chat version)
scholar rank iconLis Sow: Почти невозможно
scholar rank iconLis Sow: есть примерно 5% шанса, что я сдам guel
scholar rank iconLis Sow: Истина
enchanter rank iconhanfred: Я бы выступал лучше, но на этой неделе много работы
novice rank iconfrrte: спасибо за игру и информацию
novice rank iconTheChosenOne: EZ emote (inline chat version)
enchanter rank iconhanfred: о, второй парень
scholar rank iconLis Sow: 😭😭😭
enchanter rank iconhanfred: ну я есть, не уверен насчёт тебя :D
novice rank iconfrrte: давай попробуем Rise of Kingdoms
scholar rank iconLis Sow: hanfred мы вот-вот победим Rozeko 😈
mage rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
enchanter rank iconhanfred: не играй в эти мусорные игры
novice rank iconfrrte: Ball Sorting Master - Платный пазл?
novice rank iconfrrte: да
enchanter rank iconhanfred: ты можешь зарабатывать 50k на опросах за неделю легко
scholar rank iconLis Sow: Ох
enchanter rank iconhanfred: с опросами, но он просит игру
novice rank icongg.scrubbed341: Dance Green emote (inline chat version)
scholar rank iconLis Sow: Я заработал 110 000 за 7 дней, это выполнимо
novice rank iconfrrte: Мне нужно всего 50k, если у вас есть игра, которая позволяет сделать это «быстро»
enchanter rank iconhanfred: тебе нужно будет лишь играть по 4–6 часов в день
enchanter rank iconhanfred: ты можешь заработать около 30k за 24 дня, не платя
novice rank iconTheChosenOne: если не в указанное время, то только те, которые вы завершили
novice rank iconTheChosenOne: да, если ты сможешь выполнить все задания
novice rank iconTheChosenOne: улучшить войска
novice rank iconfrrte: как эти <200K gems ?
novice rank iconTheChosenOne: много времени
novice rank iconTheChosenOne: но это занимает время
novice rank iconTheChosenOne: Я взял немного денег из той игры
novice rank iconTheChosenOne: да
novice rank iconfrrte: Если я преуспею в Rise of Kingdoms, это гарантирует, что мне заплатят?
novice rank iconfrrte: ок
novice rank iconTheChosenOne: не волнуйся
novice rank iconTheChosenOne: это автоматически перенаправит вас на другие сайты
novice rank iconTheChosenOne: этот
novice rank iconfrrte: какой лучший сайт опросов?
novice rank iconTheChosenOne: меня тоже отклонили в начале
novice rank iconTheChosenOne: потому что независимо от того, что происходит, никогда не прекращай пытаться
enchanter rank iconhanfred: jus try again
novice rank iconTheChosenOne: тебе нужно продолжать пытаться
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
Войдите, чтобы начать общение в чате

90

0/160

EarnНовостиWorld of tanks blitz фарм серебра
Автор: Gamehag в December 29, 2019
(44 ratings)
World of tanks blitz фарм серебра

World of tanks blitz фарм серебра

В этой статье я помогу вам нафармить серебро в игре wot blitz.

В этой статье я помогу вам заработать больше серебра.

Я думаю много игроков Word of tanks Blitz сталкиваются с такой проблемой как нехватка серебра для покупки танка! Я дам вам пару советов по фарму монет!

 1)Бустеры

Метод простой: в складе мы можем найти этот предмет в разделе «разное». На выбор есть три вида бустеров: обычный, редкий и эпический! Я обычно делаю так: коплю бустеры, накапливаю до ста эпических кулонов, запускаю бустеры, использую метод под номером "2" и "3", получаю серебряные монетки. И если играть хорошо, то можно накопить на желанную технику не составит труда.

YHkky0NfPuoUNjpq7CJYSrvm6zPdm6.png

 2)Прем-аккаунты

Самый легкий и беспроигрышный  метод заработка серебра. Схема похожая: в складе мы можем найти этот предмет в разделе «сертификаты». Прем аккаунт увеличивает ваш доход на 50% за бой потому он так сильно популяризируется среди игроков Word of tanks Blitz. Крайне рекомендую данный метод к использованию.

NO2hC9CbPm0AvrUrP9O0SsxGigSPJA.png

 3)Прем-техника

Даже нечего сказать. Хотя нет, есть, если у тебя есть "золотая" машина в ангаре - тебе крупно повезло. Прем танк получает больше серебра нежели простая смертная машина из-за коэффициента доходности, скрытого параметра каждого танка значение которого умножается на серебро полученного за бой. Р.S. если не имеешь прем-танка в ангаре, жди моих поздних статей.
 
tAFl3rAS9DkYjNAD6CVJWJKDZgwuqA.png

 
4) Методы в бою

Самое сложное что есть в статье. В начале раунда нам надо ехать на первый фланг, чтоб засветить противника, именно за этот свет мы будем получать валюту. В бою надо стараться не тратить снаряды танка, потому что они не бесплатные. И самое главное это не умереть в бою, иначе мы потеряем все снаряды, соответственно и серебра получим в двое меньше..

h6gSrPmU8YciOKN3Y9owNinD3XlBfG.png

 5)РПГ-составляющая

Не надо забывать что  - ММО-игра, поэтому надо хорошо подготовиться к бою прежде чем идти в него. Перед этим я напомню что каждый снаряд в танке платный. Если мы фармим серебро - придёться  забыть об голдовых снарядах ибо они дорогие. Оборудование можно прокачать, но только первый ряд, а тратиться на снаряжение и амуницию зависит от танка: плохой танк - берем все, средний танк - можно на половину, имбовая машина - можно и не покупать!

BNTqM86yXpFfVTpZBrFjQRoCJI4asl.png

 6) бонус-совет

Также наша горячо любимая игра богата на такие вещи как лутбоксы, а в простонародье сундуки. Это и очевидная вещь, и я не буду рассказывать что вам надо их открывать, лучше расскажу про непроверенную гипотезу которая развелась среди игроков Word of tanks Blitz. Что бы получить увеличенный доход с сундуков надо открыть их ближе к перезагрузке серверов WOT blitz, а если быть точнее, то ближе к 3:00 ночи.

Если что, это моя первая статья и я буду рад любой критике

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT中文ZH日本語JA한국어KOहिंदीHI

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играхПомощьО нас

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam КошелёкКлючи Steam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности