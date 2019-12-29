World of tanks blitz фарм серебра

В этой статье я помогу вам нафармить серебро в игре wot blitz.

Я думаю много игроков Word of tanks Blitz сталкиваются с такой проблемой как нехватка серебра для покупки танка! Я дам вам пару советов по фарму монет!

1)Бустеры

Метод простой: в складе мы можем найти этот предмет в разделе «разное». На выбор есть три вида бустеров: обычный, редкий и эпический! Я обычно делаю так: коплю бустеры, накапливаю до ста эпических кулонов, запускаю бустеры, использую метод под номером "2" и "3", получаю серебряные монетки. И если играть хорошо, то можно накопить на желанную технику не составит труда.





2)Прем-аккаунты

Самый легкий и беспроигрышный метод заработка серебра. Схема похожая: в складе мы можем найти этот предмет в разделе «сертификаты». Прем аккаунт увеличивает ваш доход на 50% за бой потому он так сильно популяризируется среди игроков Word of tanks Blitz. Крайне рекомендую данный метод к использованию.





3)Прем-техника

Даже нечего сказать. Хотя нет, есть, если у тебя есть "золотая" машина в ангаре - тебе крупно повезло. Прем танк получает больше серебра нежели простая смертная машина из-за коэффициента доходности, скрытого параметра каждого танка значение которого умножается на серебро полученного за бой. Р.S. если не имеешь прем-танка в ангаре, жди моих поздних статей.







4) Методы в бою

Самое сложное что есть в статье. В начале раунда нам надо ехать на первый фланг, чтоб засветить противника, именно за этот свет мы будем получать валюту. В бою надо стараться не тратить снаряды танка, потому что они не бесплатные. И самое главное это не умереть в бою, иначе мы потеряем все снаряды, соответственно и серебра получим в двое меньше..





5)РПГ-составляющая

Не надо забывать что - ММО-игра, поэтому надо хорошо подготовиться к бою прежде чем идти в него. Перед этим я напомню что каждый снаряд в танке платный. Если мы фармим серебро - придёться забыть об голдовых снарядах ибо они дорогие. Оборудование можно прокачать, но только первый ряд, а тратиться на снаряжение и амуницию зависит от танка: плохой танк - берем все, средний танк - можно на половину, имбовая машина - можно и не покупать!





6) бонус-совет



Также наша горячо любимая игра богата на такие вещи как лутбоксы, а в простонародье сундуки. Это и очевидная вещь, и я не буду рассказывать что вам надо их открывать, лучше расскажу про непроверенную гипотезу которая развелась среди игроков Word of tanks Blitz. Что бы получить увеличенный доход с сундуков надо открыть их ближе к перезагрузке серверов WOT blitz, а если быть точнее, то ближе к 3:00 ночи.



Если что, это моя первая статья и я буду рад любой критике