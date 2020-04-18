WildCraft (обзор)

WildCraft - игра, вышедшая в начале 2018-го года и являющаяся очередным "детищем" Turbo Rocket Games.

Приветствую, с Вами IRL и сегодня речь пойдет о такой игре, как WildCraft.Сюжета как такового в игре нет, игрок просто учится выживать в дикой природе, играя за какое-либо животное. Можно найти себе пару и завести семью, детей. Максимальное количество детей в семье - шесть. Когда они вырастут, они покинут семью, чтобы завести свою собственную. Также, можно покинуть семью и, либо завести новую, что не является проблемой в этой игре, либо, что не менее просто, больше вообще не заводить семью, и остаться "волком-одиночкой". Правда, минус такого образа жизни заключается в том, что игрока гораздо проще убить, если он один. Теперь насчет выбора персонажей: он довольно большой - можно играть за лисицу, волка, рысь или даже полярного медведя. Также, можно настроить внешность животного: размер носа и ушей, цвет шерсти и, что довольно очевидно, пол. Внешность можно настроить и членам семьи: супруге, детишкам. Разумеется, игрок имеет возможность дать имя своему персонажу, а также супруге, как бы странно это не было, и детям - им можно давать одинаковые имена, чтобы не заморачиваться. Еще в игре можно прокачивать характеристики персонажей - здоровье и энергию. Если показатель энергии на минимуме - игрок не может бежать, если показатель здоровья - игрок умирает. Графика в этой игре хорошая, приятная для глаз. Несмотря на свою яркость, игровой мир выглядит вполне реалистично. Лес, горы и степи на заднем плане, а также цветы и другие растения на переднем смотрятся довольно уместно и не вычурно, как в некоторых играх 2010-ых. Шерсть у животных выглядит "пластиковой", но при этом персонажи пропорциональны и в какой-то мере даже очень реалистичны, в особенности, черты лица. Удобство управления лично я оценил бы на три из десяти, так как джойстик крайне неудобно передвигать, в особенности, на мобильном устройстве. Что насчет управления на компьютере - менять ракурс обзора очень сложно и долго, а игра, в некоторых ее аспектах, требует быстрого реагирования. Что насчет кнопок "атака" и "прыжок" они очень уместны в сражениях с большими хищниками.Подведем итоги:Вопрос: "Хорошая ли это игра?"На него сложно ответить однозначно, поэтому ниже - исключительно мой вывод.Плюсы этого приложения - это графика и персонажи. Реалистичные локации и животные, разнообразие персонажей. Минусы - управление. Джойстик неудобно перемещать, кнопки загораживают обзор."Стоит ли играть в эту игру?" Любителям симуляторов стоит заценить ее, эта игрушка может им понравиться.Тем же, кто не любит бессюжетные, бесцельные (?) игры она наврядли приглянется.Но лично мне WildCraft понравился, я советую сыграть в этот симулятор.Спасибо за прочтение статьи, с Вами был ILR, до встречи!