Watch Dogs 2 | А СТОИТ ЛИ ИГРАТЬ?

Всем привет. Сегодня поговорим про Watch Dogs 2.

Watch Dogs 2 - вторая часть сторожевых собак, в которой мы вновь станем хакером. К сожалению, а может быть и к счастью, молчаливый Эйден Пирс сменяется на веселого и болтливого Маркуса. Вместе со своими друзьями из Dedsec он будет разоблачать известных людей и доносить обществу всю опасность ctOS. Короче говоря, сюжет - не самая сильная составляющая этой игры.Чем же еще, кроме сюжетки, можно заняться в игре? Ну например сетевые миссии. Их вы можете проходить как сами, так и с другими игроками. У вас на выбор: зачистка базы, похищение груза, освобождение члена Dedsec, устранение других игроков и так далее. Играть можно как с друзьями, так и с не знакомыми людьми. Комьюнити нормальное, ошибки прощает. Голосовой чат я не нашел, но это не помешало мне проиграть с человеком около трех часов подряд.Следующее развлечение это мотокросс. "Препятствия, прыжки, жесткие приземления". Интересное развлечение, с учетом достаточно неплохой физики. Если выберите время между остальными развлечениями, то не пожалеете.Далее по списку идет "Driver: San Francisco". Как и одноименная игра, этот раздел является сборником разных гонок: прыжки, контрольные точки, полеты. Если вы любите гонки, то это не плохой вариант для развлечения, набивания опыта и денег.Еще, как вариант, вы можете поучаствовать в парусной регате (гонки на парусных яхтах). Что могу сказать по этому поводу? Необычно и красиво и этого достаточно.Также, из гонок могу отметить квадрокоптеры.Чем еще можно заняться в Watch dogs 2? Ну например, прокачивать возможности Маркуса: дроны, владение оружием, взрывчатка, взлом транспорта, натравливание полиции и банд (лучше прокачивайте банды, они быстрее и эффективнее расправляются с врагами), взлом инфраструктуры города (дополнительно к светофорам и водопроводам из предыдущей части, добавились роботы, блэкауты остались) и так далее. Для прокачки используются очки исследований, которые разбросаны по всей карте (для некоторых способностей используются важные данные, которые также разбросаны по карте).Что еще можно найти на карте? Деньги и раскраски. Ну, тут я думаю пояснения не нужны. Есть куча магазинов: одежда, машины, еда и салон яхт.Чуть не забыл сказать о дополнительных миссиях. Например, нанесение граффити, гонки электрокаров, взлом банкоматов и так далее. Миссии интересные, чаще всего они куда лучше сюжета.Резюмируя. Watch Dogs 2 - игра, в которой вы не найдете хороший сюжет, однако в ней есть куча интересных второстепенных миссий, приятные виды на Сан-Франциско, неплохие саундтреки.Иногда, вы просто можете ехать по городу на автомобиле, мотоцикле или квадроцикле и получать удовольствие от процесса, наслаждаться видами.Если хотите покататься по бездорожью, то могу посоветовать одно место (выделено красным на карте). Очень подходит для мотоциклов и квадроциклов. Можете просто приехать на место, мотоциклов там достаточно. Есть рампы для красивых прыжков.И под конец хочу сказать про яхту. Прокатитесь, не пожалеете. Это очень расслабляет.