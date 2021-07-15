Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать промокоды, новости и другое, скоро! https://x.com/GamehagEN

Watch Dogs 2 | А СТОИТ ЛИ ИГРАТЬ?
Автор: Gamehag в July 15, 2021
(113 ratings)
Watch Dogs 2 | А СТОИТ ЛИ ИГРАТЬ?

Watch Dogs 2 | А СТОИТ ЛИ ИГРАТЬ?

Всем привет. Сегодня поговорим про Watch Dogs 2.

Watch Dogs 2 - вторая часть сторожевых собак, в которой мы вновь станем хакером. К сожалению, а может быть и к счастью, молчаливый Эйден Пирс сменяется на веселого и болтливого Маркуса. Вместе со своими друзьями из Dedsec он будет разоблачать известных людей и доносить обществу всю опасность ctOS. Короче говоря, сюжет - не самая сильная составляющая этой игры. 
pVCK4YZjwwFuZzhppssQmwHKZAPPDV.png
Чем же еще, кроме сюжетки, можно заняться в игре? Ну например сетевые миссии. Их вы можете проходить как сами, так и с другими игроками. У вас на выбор: зачистка базы, похищение груза, освобождение члена Dedsec, устранение других игроков и так далее. Играть можно как с друзьями, так и с не знакомыми людьми. Комьюнити нормальное, ошибки прощает. Голосовой чат я не нашел, но это не помешало мне проиграть с человеком около трех часов подряд. 
KgmR9kKRTkyXLe4yw6KwFazlLA3yQj.png
Следующее развлечение это мотокросс. "Препятствия, прыжки, жесткие приземления". Интересное развлечение, с учетом достаточно неплохой физики. Если выберите время между остальными развлечениями, то не пожалеете.
Vo8yrGw7RNG4eniFS4dNHwMYUcPtJb.png
Далее по списку идет "Driver: San Francisco". Как и одноименная игра, этот раздел является сборником разных гонок: прыжки, контрольные точки, полеты. Если вы любите гонки, то это не плохой вариант для развлечения, набивания опыта и денег.
paaxDg8xbVAFcR8lGZhUqBU9UikKRv.png
Еще, как вариант, вы можете поучаствовать в парусной регате (гонки на парусных яхтах). Что могу сказать по этому поводу? Необычно и красиво и этого достаточно.
lY8UvqCHXaLlnDcpTCqbdSBfJYhhGc.png
Также, из гонок могу отметить квадрокоптеры.
OEqKBp5kixokX5I9KlaKLQw5aQiziz.png
Чем еще можно заняться в Watch dogs 2? Ну например, прокачивать возможности Маркуса: дроны, владение оружием, взрывчатка, взлом транспорта, натравливание полиции и банд (лучше прокачивайте банды, они быстрее и эффективнее расправляются с врагами), взлом инфраструктуры города (дополнительно к светофорам и водопроводам из предыдущей части, добавились роботы, блэкауты остались) и так далее. Для прокачки используются очки исследований, которые разбросаны по всей карте (для некоторых способностей используются важные данные, которые также разбросаны по карте).
dgdl3RQy0BFdy4uT1b6puV3sIXfZmK.png
Что еще можно найти на карте? Деньги и раскраски. Ну, тут я думаю пояснения не нужны. Есть куча магазинов: одежда, машины, еда и салон яхт.
Zc1ovbG8zlXNc8RQw8SCVM25IjgiZX.png
Чуть не забыл сказать о дополнительных миссиях. Например, нанесение граффити, гонки электрокаров, взлом банкоматов и так далее. Миссии интересные, чаще всего они куда лучше сюжета.
2o46HnjlyPUsRnUKrAq0lWltWiJzyw.png
Резюмируя. Watch Dogs 2 - игра, в которой вы не найдете хороший сюжет, однако в ней есть куча интересных второстепенных миссий, приятные виды на Сан-Франциско, неплохие саундтреки.
Иногда, вы просто можете ехать по городу на автомобиле, мотоцикле или квадроцикле и получать удовольствие от процесса, наслаждаться видами.
Dpdbes5EF2eOxDT75XboDgaOEiwyZ4.png
Если хотите покататься по бездорожью, то могу посоветовать одно место (выделено красным на карте). Очень подходит для мотоциклов и квадроциклов. Можете просто приехать на место, мотоциклов там достаточно. Есть рампы для красивых прыжков.
QiRXX2JTnce2Yjoi8OnvaToLFxQwQv.jpg
boKKWW6NS74oh5sGSFiTHcav5E9tae.png
И под конец хочу сказать про яхту. Прокатитесь, не пожалеете. Это очень расслабляет.
AzWNTXZdd4Wi1BdRuN2Rgh4xShpMBQ.PNG
