Warframe - редкие ресурсы

Бывает так, что начинаешь играть в игру, а что где берется – выяснить так сходу не так то просто. Варфрейм одна из тех игр, где ресурсы добываются крайне сложно. Фарм ради фарма, как любят говорить об этой игрушке. Но я помогу хоть немного разобраться объяснив где добывать самые редко добываемые ресурсы. Будет в виде топ-5. Давайте начнем! Х)

5. Кристалл Аргона



Если вы когда-нибудь играли в Варфрейм, но в начале своего пути вы наверняка испытывали потребность в неком кристалле Аргона, что участвует в создании многих оружий, варфреймов и всего прочего. Да, ресурс действительно нужный. И сложность его добычи состоит в том, что выбивается он в одном месте (с очень низкой вероятностью). А именно – в Бездне. И так, давайте рассмотрим варианты получения Аргона:



а) Может выпасть с Порабощенного Вора (Капитан Вор, только более усиленный), при убийстве его выпадает Аргон. Встречается на Выживании очень часто

б) С обычных врагов. Если честно, я так и не смог проследить с каких именно врагов. Однако он падает. Очень часто за Аргоном ходят на Оборону, но сказать честно… Там если один кристалл выпадет за 10-15 волн. То хорошо. Лучше все-таки тоже Выживание. Выжить там крайне сложно. Отлично если в пати есть Октавия и Гидроид или Кора. Тогда Октавия юзает невидимость членов пати и стреляет колючими шарами, пока Кора и Гидроид своими ультами сносят толпы врагов.

в) В той же Бездне падает с ящиков и контейнеров. Там уже лучше поставить мод вкачанный на открытие ящиков для Кубрау или Кават (собачка и котик соответственно)

г) Ежедневная награда за вход. Так же иногда везет и Аргон дается за вход в игру. Обычно 1 или 2. Мелочь. Но приятно, особенно учитывая, что он используется ооочень часто и потребляется на чертеж 1-5 штук.







4. Криотик



Так-с… насчет этого ресурса, добывается он не так сложно, как Аргон, шанс добычи 100%. Однако я все равно поставил его на 4 место из-за его потребления. На один чертеж обычно требуется 3 – 10 к. Это не так мало, учитывая, что минут за 5 вы получаете в среднем 100 Криотика. То есть даже для 3 000 штук вам необходимо потратить около 300 минут, что составляет 5 часов. И это при идеальном выполнении условий. Не так просто звучит, верно? В чем же условия получения? Его можно получить двумя способами:



а) С тайников в миссиях Саботаж и Диверсия

б) На миссиях Раскопки, что есть почти на каждой планете. Проследить сколько вы получите Криотика по завершению миссии – просто. Защитили экскаватор, за один получите 100 Криотика. Не защитите, получите то, что успел экскаватор собрать. Для подобных миссий отлично подойдет Лимбо, Фрост. Ну и Гидроид с Корой, как полагается.







3. Кува



Сложность добычи этого ресурса состоит скорее в том, что его нужно очень много (хоть и добывается так же в огромном количестве), открывается он после чуть ли не последним сюжетным квестом («Война Внутри»), а еще враги достаточно высокоуровневые. Это усложняет добычу. Добывается исключительно в Крепости Кувы. Вы начинаете миссию по добычи кувы, после чего рандомно в миссии находите Поглотитель Кувы и с использованием оператора обезвреживаете его получая элемент Кувы (около 600 единиц). Выглядит достаточно несложно. Однако враги постоянно будут вам мешать. Я играю в основном за Мэг и должен сказать, что этим Фреймом идти на врагов 60-го уровня – крайне гиблое дело. Потому берите обязательно соратников. Одному очень опасно на подобных миссиях







2. Теллириум

Очень редкий ресурс с весьма низким шансом выпадения. Добывается на миссиях Арчвинга, в Крепости Кувы или Уране. Как вы поняли, это уже намного усложняет добычу. Реальнее всего выглядит Уран. И то, когда-то шел на Уран с Гидроидом. Нашел комнату и на мисси Выживание фармил Теллириум. В итоге за час выпала 1 единица всего лишь. Думаю, это многое объясняет. Арчвинг сам по себе мною нелюбимый тип миссий. А Крепость Кувы – сложно выбить учитывая, что прижимают враги. Так что если фармите, берите компашку из 4 человек (что бы был Гидроид и Кора! Обязательно) и идите на выживание на Уране. Как вариант, может еще выпасть с третьего тайника или как ежедневная награда. Если будет в ежеднеке, хватайте!!! Батареи Орокин выбиваются куда проще… если придется выбирать , то однозначно Теллириум!







1. Экстракт Нитаина



Самый, наверно, интересный ресурс… Он везде нужен, зато добыть его почти НЕВОЗМОЖНО. Давайте рассмотрим способы добычи и вы сами все поймете:



а) На миссиях типа Саботаж при нахождении всех тайников , шанс получения до 1%

б) На миссиях Диверсия (в Бездне), шанс получения 1—2%

в) На миссиях Война (на Луа) – 1%

г) На миссиях Зачистка (Крепость Кувы) – 2%

д) Заказы «Избавление от Гулей» - 4-5%

е) Временно разработчики делают вкидон из ряда «Закончил миссию, получил 5-10 Нитаина», называются такие миссии «СОС».

Дополнение: так же можно купить 5 штук за 15 единиц Доверия у Норы (временный ивент)



Этот ресурс нужен на некоторых Варфов, оружие. Так что если видите «СОС» с наградой Нитаин, тут же выполняйте! В будущем не пожалеете







На этом все! Спасибо, что прочли эту статью, надеюсь она была вам хоть немного полезна! Свидимся!