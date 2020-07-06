VR Hands | Режим в Roblox

VR Hands v2.5 - режим в Roblox, сделанный специально для игроков с VR-очками и контроллерами. Здесь можно повеселиться и без VR-гарнитуры, хоть и с ограничениями.

В режиме VR Hands v2.5 - Roblox игроки делятся на два типа: обычные игроки и VR игроки.Для VR игроков этот мирок будет казаться средним - осмотреть они его смогут очень быстро. Смогут поиграть с обычными игроками, управлять кораблем, сделать башню из Блокси-Колы.Как вы поняли: полно разных возможностей. Обычно на серверах VR игроков не больше 8, а вот обычных игроков намного больше. Я буду разговаривать об этом режиме как обычный игрок, т.к. VR игроком быть не доводилось.Для меня этот мир огромен! Чтобы обойти его мне понадобилось минут 10 и мне, честно говоря, очень понравилось. Множество интересных вещей и мест: огромное кресло; шахматная фигура, которая выше тебя в два раза; ракета, которая помещается в руку VR игрока; полоса препятствий; сражение кораблей и многое другое. Именно об этом я буду рассказывать в этой статье.Здесь есть очень много длинных внутриигровых обби. Для их прохождения вам должны помочь VR игроки(без их помощи вы не сможете пройти и половины). Один паркур в кристальной башне и два на улице.находится на большом столе, чтобы подняться на него вам нужно найти лестницу, прикрепленную к нему же. Также есть игровые места для VR игроков - красное и синее кресло. И соответственно к шахматной доске прилагаются игровые фигуры.чем-то напоминает Death Run. VR игроки могут активировать ловушки с помощью красных джойстиков. Пройдя испытания, в самом конце, вы увидите яркую звездочку - телепорт на летающий в небе остров. Все люди, прошедшие полосу препятствий оказываются на острове и им выдается по мечу. Далее решать игрокам: сражаться или нет.Чтобы попасть на луну вам должен помочь VR игрок, либо же вы можете купить геймпасс за 200 робуксов - шарик. Там находится статуя: игрок на большой руке и подпись(перевод): Сэр ДжеймсВ. Первый человек, выброшенный на луну. Также с луны вы можете хорошенько рассмотреть весь мир или прыгнуть кому-нибудь на голову.Большой синий теннисный стол на летающем острове. От основного острова к острову со столом прикреплен висячий мост. Там есть большие теннисные ракетки и коробка с шариками.Огромное море находится на отдельном острове. Есть два корабля: синий и красный, а также два больших руля с рычагами для VR игроков. Обычные игроки не могут управлять кораблями, но могут стрелять из пушек по врагам. Здесь вы можете почувствовать себя настоящим пиратом.Это, пожалуй, самое интересное развлечение. Он может вас погладить, взять на руки, выбросить за карту и так далее. Также может посадить вас на ракету, бросить так далеко, что вы будете падать очень долго. VR игрок может построить вам замок из кубиков, дать возможность летать и проходить паркуры, а также будет еще больше создавать ощущение того, какие вы маленькие.VR Hands - это один из немногих режимов, который мне действительно очень понравился. Надеюсь, моя статья поможет обычным игрокам наслаждаться игрой в этот режим даже без VR-гарнитуры. Спасибо за внимание.