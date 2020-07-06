VR Hands | Режим в Roblox

merkushevdv3
merkushevdv3
Gem70
marysantosnp
marysantosnp
Gem28
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem20
Damian Lasek98
Damian Lasek98
Gem37
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem30
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem40
buffighter144
buffighter144
Gem116
Justin Böning
Justin Böning
Gem105
Justin Böning
Justin Böning
Gem105
hanfred
hanfred
Gem10
hanfred
hanfred
Gem63
fnogaj
fnogaj
Gem3
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem847
Atia
Atia
Gem30
kamalcanteenm
kamalcanteenm
Gem8
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem40
tijnestein
tijnestein
Gem217
Atia
Atia
Gem7
Atia
Atia
Gem223
Cases.gg
Cases.gg
Gem1,270
Дождь

Gem690

novice rank iconDamian Lasek98: ...
novice rank iconUseronetwo: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

46

0/160

EarnНовостиVR Hands | Режим в Roblox
Автор: Gamehag в July 6, 2020
(319 ratings)
VR Hands | Режим в Roblox

VR Hands | Режим в Roblox

VR Hands v2.5 - режим в Roblox, сделанный специально для игроков с VR-очками и контроллерами. Здесь можно повеселиться и без VR-гарнитуры, хоть и с ограничениями.

В режиме VR Hands v2.5 - Roblox игроки делятся на два типа: обычные игроки и VR игроки.
Для VR игроков этот мирок будет казаться средним - осмотреть они его смогут очень быстро. Смогут поиграть с обычными игроками, управлять кораблем, сделать башню из Блокси-Колы.
ywI6lHJf91Cn6wR2jrWBOetKCVXhB0.jpg
Как вы поняли: полно разных возможностей. Обычно на серверах VR игроков не больше 8, а вот обычных игроков намного больше. Я буду разговаривать об этом режиме как обычный игрок, т.к. VR игроком быть не доводилось.

Для меня этот мир огромен! Чтобы обойти его мне понадобилось минут 10 и мне, честно говоря, очень понравилось. Множество интересных вещей и мест: огромное кресло; шахматная фигура, которая выше тебя в два раза; ракета, которая помещается в руку VR игрока; полоса препятствий; сражение кораблей и многое другое. Именно об этом я буду рассказывать в этой статье.

Паркур. Здесь есть очень много длинных внутриигровых обби. Для их прохождения вам должны помочь VR игроки(без их помощи вы не сможете пройти и половины). Один паркур в кристальной башне и два на улице.
IsY5xtgNwwV9Q0a3QbOKP9bg6tQ4eW.png

Шахматная доска находится на большом столе, чтобы подняться на него вам нужно найти лестницу, прикрепленную к нему же. Также есть игровые места для VR игроков - красное и синее кресло. И соответственно к шахматной доске прилагаются игровые фигуры.
wXs3teHp87WSd3HcK6IKPzs1vFZqbq.png

Полоса препятствий чем-то напоминает Death Run. VR игроки могут активировать ловушки с помощью красных джойстиков. Пройдя испытания, в самом конце, вы увидите яркую звездочку - телепорт на летающий в небе остров. Все люди, прошедшие полосу препятствий оказываются на острове и им выдается по мечу. Далее решать игрокам: сражаться или нет.

Луна. Чтобы попасть на луну вам должен помочь VR игрок, либо же вы можете купить геймпасс за 200 робуксов - шарик. Там находится статуя: игрок на большой руке и подпись(перевод): Сэр ДжеймсВ. Первый человек, выброшенный на луну. Также с луны вы можете хорошенько рассмотреть весь мир или прыгнуть кому-нибудь на голову.

Теннисный стол. Большой синий теннисный стол на летающем острове. От основного острова к острову со столом прикреплен висячий мост. Там есть большие теннисные ракетки и коробка с шариками.

Корабли. Огромное море находится на отдельном острове. Есть два корабля: синий и красный, а также два больших руля с рычагами для VR игроков. Обычные игроки не могут управлять кораблями, но могут стрелять из пушек по врагам. Здесь вы можете почувствовать себя настоящим пиратом.
G86KV3jetmoKX0pvspmfRdDwtz2EVb.png


VR игроки. Это, пожалуй, самое интересное развлечение. Он может вас погладить, взять на руки, выбросить за карту и так далее. Также может посадить вас на ракету, бросить так далеко, что вы будете падать очень долго. VR игрок может построить вам замок из кубиков, дать возможность летать и проходить паркуры, а также будет еще больше создавать ощущение того, какие вы маленькие.

VR Hands - это один из немногих режимов, который мне действительно очень понравился. Надеюсь, моя статья поможет обычным игрокам наслаждаться игрой в этот режим даже без VR-гарнитуры. Спасибо за внимание.
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности