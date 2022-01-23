Привет Дорогой любитель UT и его AU, сегодня я хочу рассказать об игре в Roblox "Undertale: Judgement Day".

Данная игра была создана 5/6/2020. Но уже имеет не плохую популярность.

В этой игре есть Санс и Папирус в виде боссов, а также оружия и души. Смысл этой игры в том, чтобы выигрывать. Есть две команды: команда Фриска и Санса/Папирус. Вы узнаете, что вы в команде Фриск по вашему обычному аватару и оружию в вашем инвентаре, чтобы убить команду Санса/Папируса. Если вы состоите в команде Санса/Папируса, в вашем инвентаре будут названные атаки, такие как "Зона костей" или "Гастер-бластер". Играя за Санса/Папируса, вашей целью будет - убить команду Фриск.

B так, в игре есть победы и убийства. Победы нужны для открытия новых персонажей, а убийства можно обменять на победы у Reaper Sans ( 8 убийств = 1 победа )

Выбор персонажей очень большой, начиная с Пацифист Санса и заканчивая Error 404. В этой линии новые персонажи не добавляются:

Но так же есть и другая линия, в которой каждые несколько месяцев добавляется новый персонаж. Также иногда разработчики делают так называемые events ( события ), это означает что вам нужно пройти интересное событие в котором нужно победить персонажа за победу которого вы и сможете поиграть за него и на данный момент в игру было добавлено 9 events:

Но как же дела обстоят у команды Фриск ? У них тоже есть свои плюсы. Они могут прокачивать свои оружия, своё здоровье и свою душу.

Команда Фриск может покупать себе зелья. Эти зелья помогают команде Фриск в бою. Например: зелёное зелье - вылечит тебя. Красное - даст большую силу твоему оружию. А жёлтое - даст тебе 20 секунд бессмертия.

Душа даёт игроку разные преимущества в бою, например: Красная душа - даёт + 1 жизнь, зелёная - даёт иммунитет к многим атакам Санса/Папируса. Но самая крутая душа это Overwrite - она стоит 4000 побед, но зато даёт выбрать такие возможности: вылечить себя, сделать себе иммунитет, дать себе рандомное зелье или дать себе + 1 жизнь.

Есть ещё "магазин доспехов", доспехи дают тебе бонус к твоему здоровью.

Вы можете выбрать оружие, которым будете сражаться с Сансом/Папирусом, разные оружия дают свой бонус: некоторые дают большой урон, некоторые могут очень быстро поражать цель, и даже есть оружия которыми можно стрелять.

Так же существуют "Комбо". Если взять оружие, доспехи и душу одного типа то можно получить какое либо комбо, оно тоже даёт свои бонусы. Все они записаны на этом списке: