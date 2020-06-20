Игра была разработана датской компанией Deadline Games и выпущена издателем SCi Games в сентябре 2005 года на платформах PC, PlayStation 2 и Xbox. Total Overdose представляет собой экшн-шутер с видом от третьего лица в открытом мире. По геймплею игра представляет собой жгучую смесь Grand Theft Auto и Max Payne (популярных на тот момент серий игр).

У игры сразу два пролога. В первом (действие происходит в) мы играем за, агента американского. Участвуя в операции в мексиканских джунглях на территории базы коррумпированных военных, пытаемся добыть информацию о, мифической личности из мира наркоторговли. По завершении миссии, Эрнесто накачивают наркотиками и сбрасывают с самолета свои же сослуживцы. Во втором прологе (действие происходит уже в наши дни, ну то есть в 2005 году ;)) играем за, сына Эрнесто, а также он как отец является агентом Управления по борьбе с наркотиками. Чтобы распутать тайну смерти отца, он пытается внедриться в банду, ключевого наркоторговца в Мексике. Томми нападает на конвой, конкурирующей банды, но в ходе миссии получает ранение ноги из-за взрыва гранаты. Всю оставшуюся часть игры проведет в гипсе и на инвалидном кресле. Появляется в кат-сценах, обсуждая со своим начальником полковником Трастом развитие сюжета и давая указания и советы главному герою игры (о нем дальше).И вот на сцену выходит главный герой игры -, млачший брат Томми, а по совместительству мелкий преступник, отбывающий заключение в тюрьме. Рамиро выпускают все с той же целью - внедриться в картель Цезаря Моралеза. Выполняя задания для Цезаря сюжет плавно перейдет от темы противостояния банд наркоторговцев, к борьбе с коррумпированным генералом армиии предателем в самом Управлении по борьбе с наркотиками агентом(именно он убил отца братьев Круз).Часть сюжетных миссий, а также все второстепенные, будут проходить в крупном мексиканском городе, находящемся близко к границе с США (отчего тут такая высокая активность наркоторговцев). Адекватной карты местности нет, перемещаться между районами можно через многочисленные переходы, а также на такси.По всему городу (включая крыши домов) разбросано большое количество коллекционных предметов: 1. капли здоровья и адреналина (нужны для активации эффекта замедления времени при выполнения трюков) - за каждые 10 штук (всего 100) уровень здоровья и адреналина увеличивается на 10%; 2. знаки оружия - за каждые собранные 10 штук Рамиро получает улучшения (от возможности использовать парные пистолеты, обрезы, винтовки, пистолеты-пулеметы, до бесконечных патронов к оружию и бесконечных гранат);3. И последний коллекционный предмет - очки. За достижения определенного уровня выдают все те же капли и знаки оружия. Также все это добывается по итогам миссий, там же можно раздобыть увеличение боезапаса оружия (патроны по началу заканчиваются быстро).А теперь минутка юмора - первую половину игры основными врагами будет банда, многие представители которой очень похожи на близнецов(мем).Боевая система в игре очень динамичная и интересная. Рамиро с легкостью может отталкиваться от стен и даже делать сальто в воздухе.В это время включается режим замедления времени (как в играх про Макса Пэйна), на который тратится шкала адреналина. В это время можно прицельно выстрелить врагу в голову (наводимся, жмем правой кнопкой мыши, левой по таймингу стреляем), при этом враги в головных уборах могут выдержать такое попадание. Враги используют не только огнестрел и холодное оружие, но и бросают гранаты, используют гранатометы и пулеметы, щиты (от канализационных люков до полицейских), сами пытаются уклониться от пуль прыжками. За серию убийств дают бонусы и множитель очков.Также есть некое подобие жизней - перемотка. Когда Рамиро убивают, можно отмотать время и действие на несколько секунд назад и восстановить около трети здоровья. Всего одновременно может быть максимум 9 перемоток. Также есть особые(можно собрать не больше 2 штук каждого одновременно): 1.- убивает рядовых враговв с одного выстрела; 2.- Рамиро делает оборот в воздухе и расстреливает окружающих врагов из пистолета-пулемета; 3.- Рамиро становится похож на быка корриды, ускоряется и сбивает врагов; 4.- призывает союзника в виде представителя культа Санта Муэрте с однозарядным гранатометом (похож на M79); 5.- мексиканская игрушка, только внутри не сладости, а взрывчатка (враги с охотой на нее сбегаются); 6.- призывает союзника в виде лучадора с холодным оружием; 7.- как в фильмеРамиро берет два футляра от гитар, в которых находятся пулеметы, и расстреливает все вокруг.В дополнительных миссиях кроме боевых, есть гонки по городу на время со сбором чек-поинтов и бонусов времени, а также миссии на использование вилочного погрузчика. Как в серии ГТА в игре есть веселые миссии с поездками на авто, отстреливаясь из станкового пулемета.Перемещаться между зданиями можно и по натянутым канатам, одновременно отстреливаясь от врагов.Музыка в игре достойна отдельного упоминания. Представлены песни популярных в то время жанров рэпкор и ню-метал американской группыи мексиканских группНа этом обзор игры Total Overdose завершаю. Спасибо за внимание.