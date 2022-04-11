Those Who Remain | Roblox

Приветствую вас дамы и господа , меня зовут User_Unknown , и очень давно я не писал для вас статьи, но я вернулся , а потому буду радовать вас контентом

Сегодня у нас на обзоре один из наиболее реалистичных зомби-шутеров на игровой платформе Roblox - Those Who Remain , картинок поставил побольше , дабы было всё наглядно и понятно

Пожелаю вам приятного аппетита

P.S. (Статья редактирована 11.04.2022/4:32 AM - Moscow time)

Those Who Remain - на мой взгляд один из наиболее реалистичных зомби-шутеров в Roblox. Игра вышла в свет 8 августа 2016 года , а её создателями являются :

nin900500, Ardwyck, bloxx03, Director1406, Blackrep, hunter3094, RAE181 (Имена разработчиков на платформе Roblox)

ОСНОВНОЙ ГЕЙМПЛЭЙ:

Игровой процесс представляет из себя задачу : отбиться от волны заражённых , которые с каждым разом становятся сильнее и быстрее. Также есть режим игры : бесконечный (побеждайте зомби сколько хотите! Главное защищайте генератор) , хардкор (зомби сильные, при ударе вы получаете замедление , 20 волн) , классика (15 волн) , стандарт (10 волн). Непосредственно набор карт для выживания придаёт особый постапокалиптический антураж

На данный момент в игре 10 карт : Cargo , Cabin , Mill , Manor , District , Ranch , Bypass , Market (режим бесконечной игры), Prison , Laboratory. Каждая карта по своему уникальна, как пейзажем , так и особенностями действий на ней. На каждой карте везде разбросан полезный лут , который игроки могут использовать для того чтобы выжить , вы можете найти такие предметы как :

- ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ : аптечка (полностью восстанавливает здоровье), бинты (восстанавливают четверть здоровья) , энергетик (позволяет быстрее перемещаться) , бронежилет (снижает урон от зомби)

-ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СИЛЫ АТАКИ : патроны для оружия (у каждого оружия свой боекомплект , требуемый перезарядки), гранаты (газовая , осколочная , зажигательная), колючая проволока (можно поставить , замедляет и наносит урон зомби, самодельная бомба (встроенный датчик , который срабатывает и взрывается) музыкальная шкатулка (бомба с обратным отсчётом).

Примечание: также предметы можно получить при подлёте вертолёта , он разгружает ящики с полезными предметами (50 калибр можно получить только из ящиков , которые оставляет вертолёт). Вертолёт можно вызвать по радио , для этого необходимо выполнить соответствующее задание. (Информация о заданиях ниже )

Задания : Во время волны можно выполнять задания , которые приносят очки опыта и деньги. В игре есть следующие задания : Сопровождение , сборка припасов , ремонт автомобиля , распаковать припасы , наладить контакт по радио. Все задания отмечены на экране белым кружком

ГЛАВНОЕ ИГРОВОЕ МЕНЮ :

-Нажимая кнопку READY , вы готовы к волне (статус готовности отображается справа в верхнем углу) очень полезно когда вам нужно отойти сделать какие либо дела и тому подобное

-Нажимая на кнопку LOADOUT , вас перемещает в комнату с тонной оружия (в игре есть оружие основное, дополнительное, и для ближнего боя). Каждому оружию есть определённый уровень и цена когда вы его можете купить , НО некоторое оружие вы можете покупать раньше , чем достигните необходимый уровень, а именно если у вас много денег, но цена за оружие будет выше. Следовательно , чем выше уровень , тем круче оружие (в игре вы можете встретить оружие разных стран : США , Израиль , Австралия и Россия и др.)

- Нажимая на кнопку PERKS , вы попадаете в меню способностей , которые у вас появляются по достижению определённого уровня , эти навыки нельзя купить за деньги. Всего можно экипировать 3 навыка единовременно, придумывайте свою уникальную комплектацию умений и побеждайте!

Примечание : навык 100 уровень OVERWATCH позволяет экипировать тяжёлую винтовку из комнаты оружий , эту тяжёлую винтовку нельзя купить





-Нажимая на кнопку SHOP, вас перекидывает в раздел покупки валюты , дополнительных предметов игры (аксессуары, улучшения) за донат , а также покупку кейсов , из которых вы можете получать скины и изменять вид своего оружия , чем круче скин , тем дороже стоит кейс с ним (Вы можете продать скин , его стоимость половина от купленного кейса)





-Нажимая на кнопку OPTIONS , вы попадаете в раздел настроек , где можете оптимизировать и подстроить игру на свой вкус - это очень большой плюс , особенно для игроков на слабых пк, но также вы можете настроить игру под очень реалистичную атмосферу , используйте настройки в своё удовольствие!

-Нажимая на кнопку EXIT, вы оказываетесь в главном меню серверов.

В завершение хочется дополнить, что у игры есть свой Discord сервер , там вы можете сообщать об ошибках в игре

И на этом я завершаю свою статью об игре Those Who Remain

Спасибо за внимание, и до встречи!

Статья написана пользователем User_Unknown