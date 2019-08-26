The Sims 3 | Топ дополнений

Привет, дорогие! Я вас бесконечно благодарю за поддержку хорошими оценками моих статей и за тёплые комментарии – все это очень много значит для меня, т.к. приносит вдохновение, спасибо! В этой статье я хочу рассказать немного о своих любимых дополнениях к одной игре. Странный выбор формата, да? Однако, нет ничего нестандартного, когда речь идёт о серии игр «The Sims», разработкой которых занималась успешная американская компания «Maxis», принадлежащая Electronic Arts. Но приведу свои фавориты среди дополнений к третьей части игры с её замечательной доброй игровой атмосферой, сделавшей моё детство более приятным, ну а сейчас остаётся поностальгировать по тем временам, вспомнив приятные детали и особенности игрушки.

«Мир приключений»

Эта модификация первая в списке моей подборке по праву, т.к. сама является официально первой среди подобных дополнений, мимо которой я просто не могла пройти, учитывая мою дикую страсть к путешествям. Играя в это дополнение, я наслаждалась красивыми пейзажами природы и путешествуя, придумывала свои особые сюжеты для моих персонажей, скучать не приходилось ни минуты. Тем более на фоне сырой ванильной версии Симс 3, эта выглядела и ощущалась как глоток чистого воздуха, помниться мне – было крайне интересно и увлекательно.

Чего только стоят старинные архитектурные сооружения, где я бродила часы на пролёт, желая раздобыть ответы на все загадки и раскрыть его тайны, судорожно желая открыть все двери и увидеть всевозможных NPC, заложенных в дополнении. Как же я старалась тогда не упустить ни одной мельчайшей детали или пасхалки. Хоть и стран, которые можно посетить, относительно немного: Франция, Египет и Китай, но наполненность этих локаций и насыщенность всякими итересностями – высокая, так что мне хватало с головой!

«Райские острова»

Очень интересный и захватывающий подводный мир открывается нам в этом дополнении. Тут мы получаем разнообразные возможности, связанные с морской курортной тематикой, что как раз сейчас актуально, в любимое летнее время, к сожалению, подходящее к концу. Покупать дома я предпочитала исключительно на воде в городке Иссо Породиссо - такое название носил новый добавленный город в данной модификации. Также особый интерес представляли для меня курорты, строительством зданий для него можно было в дальнейшем зарабатывать деньги, а на вырученные средства уже прикупать водный транспорт, ездить на котором мне нравилось больше всего остального в этом допе.

Среди всех фаворитов, конкретно этот - мой любимчик. Это благодаря кайфовой тематике моря, островов и вечного релакса. Ну и мелкие детали крайне приятные, среди особо понравившихся лично мне: общение с русалками и возможность стать ею самой в перспективе; ныряние с аквалангом тоже было для меня приятной неожиданностью на ряду с вакансией спасателя. В общем, это отличное расширение мира. Гора и маленькая тележка новых возможностей. Один дом-лодка как меня порадовала!

«Сверхъестественное»

Некоторым может показаться, что это явно не лучшее дополнение для The Sims 3, т.к. многие целенаправленно пытаются наоборот добиться максимального бытового реализма, но это дополнение рушит его окончательно - добавляет вампиров, зомби и фей. Но для такой большой поклонницы сверхъестественной тематики, особенно и сериала – было очень приятно такое необычное нововведение.

Тем более это дополнение способно похвастать многим, на ровне с остальными, например, очень красивым городом Мунлайт Фолзом. Правда некоторые персонажи в лице вампиров и оборотней получились немного скучноватыми. Самый интересный персонаж на мой взгляд - Чонси Гримм, играя которым, исследуешь город с удовольствием и доброй долей погружения в эту тёмную атмосферу. Позабавили явные отсылки на Твин Пикс, Сумерки и Зачарованных, что же касается новых форм жизни, то мне понравились оборотни и ведьмы. А вот зомби реально ужасно бесят! Сначала это было вполне прикольно, но, когда они неделями тусуются на твоем участке, притом всегда со своей стереосистемой, которую постоянно включают – это начинает напрягать. Однако впечатления от этой модификация наилучшие, естественно – только для своего времени.

«Средневековье»

Приятное дополнение жанра сим в антураже эпохи средневековья. Правда довольно быстро наскучивает простота квестов и линейность сюжета, но странно ожидать невиданных высот и достижений в этом плане от такой старенькой игрушки. Самое то для любителей фэнтези и средневековья, в особенности – для меня, дикого ценителя подобной тематики. По сути, это тот же Sims 3, но имеющие собственный геймплей, мир и особую атмосферу.

Такой красивый окружающий мир в этой игре, яркий, красочный, чаруюший! А персонажи… Пусть там и не большой выбор причёсок и одежды, зато сами лица симов выглядят естественнее, чем в других частях симс, если не брать в учёт четвёртую. Даже не смотря на однообразность, играть интересно, выполнять задания, цели и прочее, наблюдать за жизнью этого маленького виртуального мирка, в котором ты можешь пофантазировать на тему того, какой бы монарх из тебя вышел. Полно мелких сюрпризов, доставляющих удовольствие при их обнаруживании, один монстр из ямы чего только стоит.

Вот такая подборочка дополнений получилась к моей любимой игре детства. Сколько же времени я на неё тратила, страшно предположить. Спасибо тебе, дорогой приятель, за внимание и приятный комментарий! Встретимся в следующих статьях, до встречи!