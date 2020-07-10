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EarnНовостиTHE RAKE: Classic Edition - Roblox
Автор: Gamehag в July 10, 2020
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THE RAKE: Classic Edition - Roblox

THE RAKE: Classic Edition - Roblox

Сможете ли вы выжить одни в лесу? Кто станет вашим союзником, а кто натравит на вас Рейка, дабы самому убежать.

В этой статье мы поговорим о режиме THE RAKE: Classic Edition. Думаю, это один из самых хардкорных хоррор-режимов в Roblox. Даже если вы скупите весь магазин, спастись от Рейка будет сложно. The rake(в пер. с англ.) - грабли. То есть, в нашем языке - человек-грабли. Такое прозвище он получил благодаря своим острым и длинным когтям, похожим на грабли.

Вещи можно покупать в магазине - его местоположение можно увидеть на карте - мы поговорим о том, как заработать игровых денег в этом режиме. Для начала ознакомимся с картой, которую можно купить за 30 поинтов.
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Основной заработок игры - ваше выживание. Если Рейк НЕ прикончил вас ночью, то вам дают 100 поинтов. В ином случае - забирают 25(если у вас нет поинтов, то этот "долг" забывается). Самые частые места спасения - Safe House и Observation Tower. 

Safe House(пер. с англ. безопасный дом) не такой уж и безопасный, ведь если нагрянет Рейк, то с легкостью проломит крышу и нападет сверху. Поэтому в любой момент будьте готовы нажать на рычаг, открывающий дверь и бежать. Также в этой игре существует электроэнергия. И если она закончится, то все приборы, двери, питаемые ею перестанут работать. Соответственно, безопасный дом станет "открытым полем". Для связи с другими игроками на расстоянии вам нужна рация. Найти ее вы можете в безопасном доме на столе.
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Чтобы включить электроэнергию нужно идти на электростанцию. Будьте осторожны, там можно получить очень сильный урон от высокого напряжения.

Observation Tower(пер. с англ. смотровая башня) стала считаться безопасной, т.к. очень высокая, пока Рейк сможет взобраться, пройдет какое-то время. Однако, если упасть с такой башни, то можно потерять больше половины здоровья.

Итак, мы нашли способы выжить. Если что-то пойдет не по плану, то мы постараемся убежать. Выносливость не позволит бегать кругами, но парочку метров вы пробежите. Допустим, вас поймал Рейк, ведь выносливость закончилась. Вы теряете 25 поинтов, но постарайтесь их вернуть, есть еще способы заработать:
  1. Примерно за 30 метров, что вы пробежали ночью, вам дают 1 поинт.
  2. Металлолом, раскиданный на карте(от уровня 1 до 6) можно продать в магазине от 10 поинтов до 50.
  3. Поинты мы зарабатываем ради вещей. Есть бесплатные вещи. Если вы услышали выстрел, а после звук летящего самолета, то это ваш шанс! Постарайтесь найти место сброса вещей(см. картинку). Обычно, координаты сброса кейсов записаны на бумажке в Base Camp(пер. с англ. базовый лагерь). Чтобы ориентироваться по ним вам нужен компас(20 поинтов).
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Методы защиты и слежки. Для того, чтобы обезопасить себя как можно лучше, вам нужно оружие и защита от Рейка. Электрическая бита, бронежилет и ультрафиолетовый фонарь иногда находятся в кейсах. Ловушка для Рейка(капкан) можно купить в магазине за 210 поинтов. Витамины для бега(55), набор первой помощи(80) и трекер(125), показывающий как далеко находится Рейк(если Рейк слишком далеко, то высвечивается потеря сигнала). Монитор, позволяющий следить с камер наблюдения(300).
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С тем, чтобы включить электричество как можно быстрее, вам тоже помогут наборы из магазина. Ящик для инструментов в два раза ускоряет починку. Вольтметр показывает сколько энергии потрачено. Вы будете одним из первых, кто узнает когда она закончится.

Последняя вещь, которая осталась в магазине за игровые деньги - это часы(15 поинтов). День длится 2 минуты, а ночь длится 8 минут 20 секунд. Как только ночь заканчивается, Рейк убегает в свою пещеру.
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На этом все. Надеюсь, моя статья заинтересует игроков, которые еще не играли в этот режим. Спасибо за внимание.
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