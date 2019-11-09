Дождь

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EarnНовостиStick War | обзор
Автор: Gamehag в November 9, 2019
(11 ratings)
Stick War | обзор

Stick War | обзор

Если ты любишь стратегические игры, где надо обдумать все детали, то Stick War: Legacy подойдет тебе!

Информация об игре.
Stick War: Legacy - стратегическая игра, которая, стала довольно популярной, из за своих некоторых особенностей. Создатели этой игры, компания Max Game Studios, очень постарались сделать эту игру шикарной, что у них и получилось. Обновлений в игре практически каждый год. В игре находятся 2 фракции, Светлая и темная. Конечно же, вы - светлая сторона. Землю захватила темная сторона, и ваша главная задача в игре - освободить мир от нависшей угрозы исчезновения. Что бы ускорить время прохождения игры, вы можете вложить в игру настоящие деньги. Есть взломанная версия игры. В ней бесконечные монеты, деньги, бустеры. Не пропагандирую версию данной игры.

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В игре более 15 долгих уровней, которые проходятся не очень легко. В игре присутствует магазин. Покупайте вещи в магазине, тем самым ускоряя сюжет игры. Есть список лидеров, а так-же достижения. Руководство по Stick War: Legacy так-же присутствует. Есть система прокачки. + есть разные виды стикманов, которые исполняют свою цель. Например - шахтер добывает монеты, за которые можно купить еще шахтеров или других стикманов. Самый сильный из стикманов - Гигант ( по урону ). Проходя игру, конечно можно накопить на гиганта. Цель игры - сломать статую мотивирующую противников идти вперед! У вас так-же он есть. Есть система управления. Нажав на стикмана, у вас есть над ним контроль (кроме лучников которые защищают вашу базу). Расскажу о всех классах прямо сейчас!
Шахтер - добывает золото (ресурс)
Воин - наиболее распространенная боевая единица в игре. Самый дешевый по тренировке единица.
Лучник - боевая единица, который стреляет на дальнем расстоянии.
Спартанец - пехотная единица, которая имеет щит и копье.
Маг - сильный, но хилый вид стикманов.
Гигант - самый дорогой и сильный стикман в игре.
Лучник з.б. (защищающий базу) - загадочный вид стикманов. Их нельзя убить, добавить в их состав еще больше лучников.

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Игровые режимы:
Классика - обычная кампания. Сюжет. Проходим уровни, разблокируем другие режимы!
Турнир - играйте против ботов, которые становятся сильнее и умнее с каждым пройденным уровнем! Проиграв 3 раза, вы начинаете все с начала!
Бесконечный режим - как не странно, бесконечный режим. Играйте, получайте удовольствие, выживите больше времени, чем другие игроки!

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Геймплей.
Перед началом игры, выбирайте сложность.
Обычная, сложная, безумная. Они отличаются от друг друга тем, что каждый из них по своему уникален. Обычный - легкий режим. На нем проходят почти вся аудитория игры. Сложно - проходят некоторые игроки. Безумно - очень сложная игровая сложность, каждый удар противника по вашей базе - равна 10 в обычной...
Выбрав обычную, нас перекидывает к игровой сцене. Нам рассказывают сюжет игры. После него, нам предстоит начать Войну, или пройти миссию "Война начинается..." описание которой: Лучнострелы говорят, что "их луки пронзают так точно, что враги падают без шанса подняться!" Уничтожьте статую Лучнострела." Далее, маг проводит обучение. Сперва, обучим шахтера для добычи золота. Далее, обучаем воинов, для того что бы сломать вражескую статую. И так. Во время игры, у нас есть лимит людей, и золото. Золото нужно для обучения стикманов. Лимит стикманов - это предел количества стикманов, которые вы можете использовать. Например, лучник занимает 2 места из 50.
Каждый уровень по своему уникален. Каждый имеет свое имя. После игры, вы можете прокачать своих стикманов. Например, шахтера, он будет копать на 20% быстрее, а так-же будет приносить золота больше, чем обычно. За алмазы, как я и говорил, можно купить бустеры.

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Мое мнение об игре.
Игра довольно динамичная, имеет много отличительных особенностей от других игр, а так-же, имеет уникальную систему прокачки. Двумя словами - лучшая игра. Спасибо за внимание, я старался над статьей, жду вашей поддержки, в размере 5 звезд. Всем хорошего дня и удачи)

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