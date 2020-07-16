SMITE 5 богов для новичков

Добрый день дорогие читатели, сегодня будет обзор на пять богов для новичков в игре SMITE, ну что-же, приступим!

В SMITE очень важно найти себя, а верней найти роль, которая вам ближе всего и легче осваивается. В этой игре есть всего пять ролей: Страж, Воин, Убийца, Охотник, Маг. Кратко о каждой роли:

Охотник — очень мощный класс по авто атакам, может наносить гигантские цифры урона по одиночным целям.





— очень мощный класс по авто атакам, может наносить гигантские цифры урона по одиночным целям. Воин — одиночный выносливый боец который занимается впитыванием % урона и с небольшим уроном по врагам.





— одиночный выносливый боец который занимается впитыванием % урона и с небольшим уроном по врагам. Страж — очень выносливый класс и специализируется на спасении союзников, не давая им умереть раньше времени.





— очень выносливый класс и специализируется на спасении союзников, не давая им умереть раньше времени. Убийца — является классом который может обхватывать врагов контролем и с легкостью забрать цель.

— является классом который может обхватывать врагов контролем и с легкостью забрать цель. Маг — самый простой класс способный наносит урон заклинаниями, они бывают двух типов: Односильные и Массивные.



Я же подобрал пять богов по одному из каждого класса, самых простых по моему мнению которые легко усваиваются и помогают вам понять ваша роль или нет.

Бог для Стража.

Рекомендую начинать игру за бога Имир, благодаря своим способностям он может ставить преграду в виде огромной ледяной стены и замораживать\замедлять врагов способностями, а также уменьшая их урон по себе, что делает Имира стойким, вполне полезно для богов у которых нет способностей для быстрого ухода (прыжок\рывок\телепортация).

Пройдемся детально по способностям — его первая способность создает на поле боя ледяную стену, которая блокирует передвижения врагов на время. Вторая способность Имир бьет своей дубинкой по земле, создавая ледяные осколки, накладывая на врагов замедление. Третья способность замораживает всех врагов, которые находятся рядом с Имиром в конусообразной области. Четвертая способность Имир начинает заряжать свою истинную силу, в этот момент все враги в радиусе круга 55 метров будут замедлены, по окончанию действия Имир делает мощнейший взрыв нанося урон по области. Пассивная способность после применения способностей автоатака Имира наносит 100% дополнительно урона, а также урон по Имиру будет снижен на 10%.

Бог для Охотника.

Самым простым на мой взгляд будет игра за бога Раму, который прост в применении и на поле битвы. Задача этого лучника проще, чем у остальных богов, он специализируется только на своих базовых атаках! Его способности это усиления и ускорения автоатак. Прошу заметить, у Рамы имеется кувырок, что поможет убежать или догнать врага.

Детально о способностях — первая способность дает возможность Раме усилить свои атаки, делая их мощнее, они начинают лететь через врагов и даже стены и в добавок наносят дополнительный урон. Вторая способность дает Раме дополнительную скорость атаки на время. Третья способность Рама делает кувырок в выбранное направление, и дает возможность выстрелить парализующую стрелу. Четвертая способность Рама взмывает в небо и стреляет тремя божественными стрелами по карте. Пассивная способность дает Раме дополнительную ману за подбирание упавших стрел, а также регенерирует астральные стрелы.

Бог для Мага.

Вполне себе простой бог для новичков это бог Ра. Он прост в применении способностей и не имеет сложных механик и физик игры, достаточно всего лишь навести курсор на врага и выпустить всю ярость солнца! Из минусов правда у него нет способностей ухода, но его пассивная способность полностью компенсирует это, добавляя до трех зарядов дополнительной скорости передвижения!

Детально о способностях — первая способность Ра направляет луч солнца, прямо, по линии. Вторая способность Ра зажигает свой посох, в течении пару секунд враги, которые находятся рядом с Ра будут замедлены, а также ослеплены. Третья способность Ра создает солнечное поле, войдя в которое, союзники будут получать исцеление и защиту каждую секунду, а враг получать урон.

Бог для Воина.

Китайская машина для убийств бог Гуань Юй! Способности просты даже для новичка, имеет исцеления и быструю перезарядку обычных умений. Имеет рывок и даже может отнять у врага его физическую защиту!

Детально о способностях — первая способность Гуань исцеляет себя и союзников в небольшом радиусе. Вторая способность Гуань делает рывок прямо, задевая врагов и замедляя их. Третья способность Гуань начинает очень быстро вращать свой гуаньдао, нанося урон и забирая защиту врагов. Четвертая способность Гуань седлает своего коня и начинает на нем сражаться, после чего оглушает цели. Пассивная способность когда Гуань применяет способности он, наполняет заряды, при достижении двадцати следующая способность будет усилена.

Бог для Убийц.

Бог грома и неба Тор, будет выступать в роли убийцы и достаточно простым для новичков. На нем вы сможете потренировать свое умение попадать способностями. Сам же бог представляет собой крушителя, способного перемещаться через небо! Бог оснащен большим количеством контроля и уроном.

Детально о способностях — первая способность Тор бросает свой молот по прямой траектории, после чего он возвращается, если молот попадает во врага второй раз он нанесет двойной урон. Вторая способность Тор бьет молотом по земле создавая щель, которая оглушает врагов стоящих рядом. Третья способность — Тор начинает вращать свой молот вихрем нанося многократный урон, после чего бьет врага. Четвертая способность Тор взмывает в небо и может выбрать точку приземления на карте, если попасть во врага, он получает оглушение, и будет получать постепенный урон. Пассивная способность Тор получает по десять единиц физической атаки если рядом с ним находятся враги.



Ну вот мы и подошли к концу данной статьи, я описал пять богов для каждой роли, с помощью которых новичкам будет намного проще освоиться в мире SMITE, и понять, какая роль вам по душе! Можете также написать в комментариях о чем еще хотите, чтобы я написал! Благодарю вас за прочтения данной статьи, теперь вы будете знать немного о битве богов, всем до новых встреч!