SMITE бог: Ганеша

Мифология: После длительных празднеств Парвати, богиня плодородия и любви, смыла со своего тела грязь и пот. Они плавали по поверхности ее бассейна, не имея ни формы, ни предназначения. Мановением руки она превратила грязь и пот в мальчика, своего сына, и отправила его охранять вход, пока сама заканчивала умываться. Вернувшись, великий Шива обнаружил на своем пути этого ребенка, упрямо не дававшего ему пройти. Беспокоясь о своей жене, Шива сразил его своим мечом. – Это же твой сын! – возопила Парвати. – Ты должен его спасти!Шива торопливо заменил голову ребенка головой самого мудрого существа на свете – слона. Так и появился на свет Ганеша. Мудрый, добросердечный и оптимистичный Ганеша отвечает за препятствия, как и наказала ему мать. Он ставит препоны тем, кого переполняет хвастливость и самонадеянность. Таких людей на каждом шагу ждут финансовые проблемы, дефективные материалы и несчастья. Тем же, кто честен и трудолюбив, Ганеша открывает все дороги и дарует жизнь, полную радости, ясного неба и удачи.Препятствия можно поставить и убрать, и потому именно к Ганеше обращаются те, кто приступает к чему-то новому, моля его открыть им путь и наградить светлым будущим, даровать им успех.С неохотой вступил Ганеша в битву богов. Насилие – последнее из препятствий, к которым прибегает бог-слон. Но существованию мира угрожают не смертные. Пришло время Ганеше решить, кто из богов заслуживает успеха, а кто – нет.

Пассивная способность:

- Удача.

Когда Ганеша наносит смертельный удар, убийство засчитывается ближайшему дружественному богу. Ганеше засчитывается помощь в убийстве. Его радиус оказания помощи в убийстве увеличивается на 20 ед., а время – на 5 с.

Длительность: 15 с.

Первая способность:

- Поворот судьбы.

Ганеша накладывает на врагов проклятие, которое наносит им урон. За каждого пораженного врага (до 5) дружественные боги в радиусе 55 ед. от Ганеши получают бонус к исходящему урону.

Урон: 90/150/210/270/330 (+55% вашей магической силы).

Дополнительный урон за заряд: 2%.

Длительность: 4 с.

Вторая способность:

- Ом.

Ганеша принимает позу лотоса, в которой его скорость передвижения снижается, но он по-прежнему может двигаться в любом направлении. Во время действия способности вражеские боги в конусообразной области перед ним немеют, а находящиеся поблизости дружественные боги получают бонус к физической и магической защите.

Длительность: 1.8 с.

Защита: 20/30/40/50/60.

Третья способность:

- Устранение препятствий.

Ганеша бросается на врага, удерживая его на месте и нанося ему урон, а затем подбрасывает его в воздух. Рывок проходит сквозь размещенные игроками объекты.

Урон: 90/135/180/225/270 (+45% вашей магической силы).

Четвертая способность:

- Столпы дхармы.

Ганеша призывает четыре великих столпа праведности. Между каждой парой столпов создается магическое поле. Проходя сквозь него, враги получают урон и замедляются, а их защита снижается на 3 с. Первый тик наносит на 60% больше урона, а вражеские миньоны и монстры из джунглей получают 40% этого урона.

Длительность: 6 с.

Урон за удар: 90/130/170/210/250 (40% вашей магической силы).

Замедление: 35%.

Снижение защиты: 15/25/35/45/55.

Длительность ослаблений: 3 с.

Ганеша по моему самый отличный страж который мог быть когда либо в этой игре! Он не сможет забрать убийство у союзника, даже если он ему нанесет завершающий удар, само убийство пойдёт вашему товарищу который был рядом, и только в том случае когда ваши товарищи далеко от вас, вы сможете сделать убийство!