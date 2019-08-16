SMITE бог: Ганеша

Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать промокоды, новости и другое, скоро! https://x.com/GamehagEN

GemЗарабатывать

Дождь

Gem1 204

scholar rank iconLis Sow: Может провести короткий опрос
scholar rank iconLis Sow: Но вам нужно сначала выполнить задание
novice rank iconAlois Wagnair: ок
scholar rank iconLis Sow: Это большой в этот час
scholar rank iconLis Sow: Присоединяйся к дождю, если хочешь несколько самоцветов
novice rank iconAlois Wagnair: кто-нибудь может дать мне несколько самоцветов, пожалуйста?
AdminJoshverd: Dinkdonk emote (inline chat version) Dinkdonk emote (inline chat version) Dinkdonk emote (inline chat version) Dinkdonk emote (inline chat version)
scholar rank iconLis Sow: Он сделал около 17 000
AdminJoshverd: недавно сильные дожди Clap emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Meowdy emote (inline chat version)
enchanter rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Cash emote (inline chat version)
enchanter rank iconhanfred: Сколько он заработал?
scholar rank iconLis Sow: Он только что поднял дождь на несколько сотен самоцветов
scholar rank iconLis Sow: Бро, кто такой йошики?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconmuqiu2025: Weirdge emote (inline chat version)
scholar rank iconLis Sow: Weirdge emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Weirdge emote (inline chat version)
novice rank icongg.scrubbed341: Weirdge emote (inline chat version)
novice rank iconstefanungureanu321: это для компании
novice rank iconstefanungureanu321: это плохо
novice rank iconstefanungureanu321: черт побери bitlabs
novice rank iconzogar1990: 1f47e emote (inline chat version)
novice rank iconluis 1: это очень рекомендуется
novice rank iconArthursTwin: woowee
novice rank iconluis 1: ребята используйте bitlabs
novice rank iconsbbbbb:bifeeicbddjk: gg
novice rank iconstefanungureanu321: кто-нибудь может дать мне 425 самоцветов, пожалуйста?
novice rank iconluis 1: это действительно работает
novice rank iconluis 1: yo получил 700
apprentice rank iconArt: привет
novice rank iconItWasMeDio: gg
novice rank iconstefanungureanu321: уооо я получил 75 самоцветов
novice rank iconsbbbbb:bifeeicbddjk: GG
novice rank iconagrar66622: Vibin emote (inline chat version)
novice rank iconwwww666999: привет
AdminJoshverd: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank icontfou3lik.__.: SALUTT
novice rank iconpaulo: Привет
novice rank iconSantiago Barreto: Dance Blue emote (inline chat version)
adept rank iconbacolditz: ssfs wf 788
SystemGamehag: 19 пользователей получили Gem47 от Дождя.
scholar rank iconabcd1290: Gamba emote (inline chat version)
enchanter rank icondem.pferd.heisst.horst: Dance Blue emote (inline chat version)
apprentice rank iconPolskiGrajek: aaaaaa
novice rank iconsbbbbb:bifeeicbddjk: gg
apprentice rank iconGabe Newell: Vibin emote (inline chat version)
novice rank iconTheChosenOne: Flashbang emote (inline chat version)
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
Войдите, чтобы начать общение в чате

100

0/160

EarnНовостиSMITE бог: Ганеша
Автор: Gamehag в August 16, 2019
(17 ratings)
SMITE бог: Ганеша

SMITE бог: Ганеша

Добрый вечер, читатели и любители SMITE! Сегодня о боге Ганеша:

  • Мифология бога удачи.
  • Способности бога удачи.
  • О боге удачи.
 

Мифология бога удачи.


Мифология: После длительных празднеств Парвати, богиня плодородия и любви, смыла со своего тела грязь и пот. Они плавали по поверхности ее бассейна, не имея ни формы, ни предназначения. Мановением руки она превратила грязь и пот в мальчика, своего сына, и отправила его охранять вход, пока сама заканчивала умываться. Вернувшись, великий Шива обнаружил на своем пути этого ребенка, упрямо не дававшего ему пройти. Беспокоясь о своей жене, Шива сразил его своим мечом. – Это же твой сын! – возопила Парвати. – Ты должен его спасти!Шива торопливо заменил голову ребенка головой самого мудрого существа на свете – слона. Так и появился на свет Ганеша. Мудрый, добросердечный и оптимистичный Ганеша отвечает за препятствия, как и наказала ему мать. Он ставит препоны тем, кого переполняет хвастливость и самонадеянность. Таких людей на каждом шагу ждут финансовые проблемы, дефективные материалы и несчастья. Тем же, кто честен и трудолюбив, Ганеша открывает все дороги и дарует жизнь, полную радости, ясного неба и удачи.Препятствия можно поставить и убрать, и потому именно к Ганеше обращаются те, кто приступает к чему-то новому, моля его открыть им путь и наградить светлым будущим, даровать им успех.С неохотой вступил Ганеша в битву богов. Насилие – последнее из препятствий, к которым прибегает бог-слон. Но существованию мира угрожают не смертные. Пришло время Ганеше решить, кто из богов заслуживает успеха, а кто – нет.

Способности бога удачи.

Пассивная способность:

 - Удача.

Когда Ганеша наносит смертельный удар, убийство засчитывается ближайшему дружественному богу. Ганеше засчитывается помощь в убийстве. Его радиус оказания помощи в убийстве увеличивается на 20 ед., а время – на 5 с.

  • Длительность: 15 с.

Первая способность:

 - Поворот судьбы.

Ганеша накладывает на врагов проклятие, которое наносит им урон. За каждого пораженного врага (до 5) дружественные боги в радиусе 55 ед. от Ганеши получают бонус к исходящему урону.

  • Урон: 90/150/210/270/330 (+55% вашей магической силы).
  • Дополнительный урон за заряд: 2%.
  • Длительность: 4 с.

Вторая способность:

 - Ом.

Ганеша принимает позу лотоса, в которой его скорость передвижения снижается, но он по-прежнему может двигаться в любом направлении. Во время действия способности вражеские боги в конусообразной области перед ним немеют, а находящиеся поблизости дружественные боги получают бонус к физической и магической защите.

  • Длительность: 1.8 с.
  • Защита: 20/30/40/50/60.

Третья способность:

 - Устранение препятствий.

Ганеша бросается на врага, удерживая его на месте и нанося ему урон, а затем подбрасывает его в воздух. Рывок проходит сквозь размещенные игроками объекты.

  • Урон: 90/135/180/225/270 (+45% вашей магической силы).

Четвертая способность:

 - Столпы дхармы.

Ганеша призывает четыре великих столпа праведности. Между каждой парой столпов создается магическое поле. Проходя сквозь него, враги получают урон и замедляются, а их защита снижается на 3 с. Первый тик наносит на 60% больше урона, а вражеские миньоны и монстры из джунглей получают 40% этого урона.

  • Длительность: 6 с.
  • Урон за удар: 90/130/170/210/250 (40% вашей магической силы).
  • Замедление: 35%.
  • Снижение защиты: 15/25/35/45/55.
  • Длительность ослаблений: 3 с.

О боге удачи.

Ганеша по моему самый отличный страж который мог быть когда либо в этой игре! Он не сможет забрать убийство у союзника, даже если он ему нанесет завершающий удар, само убийство пойдёт вашему товарищу который был рядом, и только в том случае когда ваши товарищи далеко от вас, вы сможете сделать убийство!

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT中文ZH日本語JA한국어KOहिंदीHI

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играхПомощьО нас

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam КошелёкКлючи Steam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности