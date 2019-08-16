SMITE бог: Ганеша

Добрый вечер, читатели и любители SMITE! Сегодня о боге Ганеша:
Мифология: После длительных празднеств Парвати, богиня плодородия и любви, смыла со своего тела грязь и пот. Они плавали по поверхности ее бассейна, не имея ни формы, ни предназначения. Мановением руки она превратила грязь и пот в мальчика, своего сына, и отправила его охранять вход, пока сама заканчивала умываться. Вернувшись, великий Шива обнаружил на своем пути этого ребенка, упрямо не дававшего ему пройти. Беспокоясь о своей жене, Шива сразил его своим мечом. – Это же твой сын! – возопила Парвати. – Ты должен его спасти!Шива торопливо заменил голову ребенка головой самого мудрого существа на свете – слона. Так и появился на свет Ганеша. Мудрый, добросердечный и оптимистичный Ганеша отвечает за препятствия, как и наказала ему мать. Он ставит препоны тем, кого переполняет хвастливость и самонадеянность. Таких людей на каждом шагу ждут финансовые проблемы, дефективные материалы и несчастья. Тем же, кто честен и трудолюбив, Ганеша открывает все дороги и дарует жизнь, полную радости, ясного неба и удачи.Препятствия можно поставить и убрать, и потому именно к Ганеше обращаются те, кто приступает к чему-то новому, моля его открыть им путь и наградить светлым будущим, даровать им успех.С неохотой вступил Ганеша в битву богов. Насилие – последнее из препятствий, к которым прибегает бог-слон. Но существованию мира угрожают не смертные. Пришло время Ганеше решить, кто из богов заслуживает успеха, а кто – нет.
Пассивная способность:- Удача.
Когда Ганеша наносит смертельный удар, убийство засчитывается ближайшему дружественному богу. Ганеше засчитывается помощь в убийстве. Его радиус оказания помощи в убийстве увеличивается на 20 ед., а время – на 5 с.
Первая способность:
- Поворот судьбы.
Ганеша накладывает на врагов проклятие, которое наносит им урон. За каждого пораженного врага (до 5) дружественные боги в радиусе 55 ед. от Ганеши получают бонус к исходящему урону.
Вторая способность:
- Ом.
Ганеша принимает позу лотоса, в которой его скорость передвижения снижается, но он по-прежнему может двигаться в любом направлении. Во время действия способности вражеские боги в конусообразной области перед ним немеют, а находящиеся поблизости дружественные боги получают бонус к физической и магической защите.
Третья способность:
- Устранение препятствий.
Ганеша бросается на врага, удерживая его на месте и нанося ему урон, а затем подбрасывает его в воздух. Рывок проходит сквозь размещенные игроками объекты.
Четвертая способность:
- Столпы дхармы.
Ганеша призывает четыре великих столпа праведности. Между каждой парой столпов создается магическое поле. Проходя сквозь него, враги получают урон и замедляются, а их защита снижается на 3 с. Первый тик наносит на 60% больше урона, а вражеские миньоны и монстры из джунглей получают 40% этого урона.
Ганеша по моему самый отличный страж который мог быть когда либо в этой игре! Он не сможет забрать убийство у союзника, даже если он ему нанесет завершающий удар, само убийство пойдёт вашему товарищу который был рядом, и только в том случае когда ваши товарищи далеко от вас, вы сможете сделать убийство!