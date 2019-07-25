SMITE бог: Аид

Добрый вечер, дорогие мои друзья! Сегодня на обзоре бог, из игры SMITE, Аид:

Мифология владыки загробного мира.

Способности Аида.

Сборка на Аида.

Мифология: После смерти все неизбежно отправляются к Аиду, богу Подземного мира. В конечном итоге, он всегда добивается своего.Старший сын титанов Крона и Реи, Аид был поглощен собственным отцом в младенчестве вместе с пятью братьями и сестрами. Самый младший брат, Зевс, избежал этой участи и освободил их, когда стал достаточно сильным, чтобы сразиться с Кроном. Вместе шесть братьев и сестер победили титанов и изгнали их в темное царство Тартар. Правящие боги Зевс, Посейдон и Аид бросили жребий для раздела сфер владычества. Аиду достался подземный мир.Те немногие, что побывали в подземном мире и смогли вернуться оттуда, говорят, что это мрачное место, в которое им никогда не хотелось бы попасть снова. Но сам Аид редко покидает свои подземные владения, постоянно стараясь увеличить количество мертвых.Когда Аид пожелал жениться, он захватил сияющую Персефону, дочь богини Деметры. Он заточил ее в подземном мире, откуда никто не мог ее достать, поэтому Деметра наслала на землю ужасный голод. Остальные боги умоляли ее прекратить это, ведь под угрозу было поставлено существование человечества, но она не желала проявить милосердие, пока ее дочь не будет возвращена. В конце концов, Аид позволил Персефоне уйти, но перед этим уговорил ее попробовать зерна граната. Отведав их, Персефона оказалась навсегда связана с Аидом обязательством возвращаться к мужу один раз в год, дабы съесть семена снова. Говорят, что это время скорби и причина наступления зимы.Хотя многие боятся смерти и считают ее злом, на самом деле Аид всего лишь стремиться сохранить равновесие. Он суров, но справедлив. Как бог мертвых и повелитель подземного мира, он считает свою власть абсолютной и запрещает кому бы то ни было покидать его царство. Он гневается, когда кто-то ослушивается его, пытается обмануть смерть или что-то у него украсть.Для всех смерть неизбежна, как неизбежна и служба Аида. Даже для богов.

Пассивная способность:

- Упадок.

Базовые атаки Аида накладывают на врагов ослабляющий эффект – "Упадок", который снижает их магическую и физическую силу. Способности Аида получают дополнительные эффекты против врагов, находящихся под воздействием "Упадка".

Длительность: 8 с.

Снижение силы: 5%.

Первая способность:

- Внезапная смерть.

Аид скрывается под землей, а затем появляется на поверхности в выбранной области. Все враги в этой области получают урон. Те, кто находится под воздействием "Упадка", замедляются. Накладывает "Упадок".

Урон: 70/120/170/220/270 (+60% вашей магической силы).

Замедление: 20/25/30/35/40%.

Длительность замедления: 2 с.

Вторая способность:

- Покров тьмы.

Аид накладывает немоту на врагов в конусообразной области перед ним. У врагов под воздействием "Упадка" также активируется эффект "Страх". Накладывает "Упадок".

Немота: 1/1.25/1.5/1.75/2 с.

Третья способность:

- Поглощение душ.

Аид пожирает души находящихся рядом врагов. Лишенные душ существа взрываются, нанося урон врагам и исцеляя ваших союзников. Вражеские боги получают только 50% урона от взрывов.

Урон: 75/115/155/195/235 (+70% вашей магической силы).

Урон от взрыва: 20/27/34/41/48 (+50% вашей магической силы).

Исцеление от взрыва: 25/35/45/55/65 (+10% вашей магической силы).

Радиус взрыва: 20.

Четвертая способность:

- Воронка страданий.

Зов Аида притягивает души находящихся рядом врагов, заставляя их приблизиться и нанося им урон каждые 0,5 с. в течение 4 с. Во время действия способности защита врагов под воздействием "Упадка" снижается, а защита Аида повышается.

Урон за тик: 45/60/75/90/105 (+30% вашей магической силы).

Защита: 60/85/110/135/160.

Снижение защиты: 10/15/20/25/30.

Длительность снижения защиты: 4 с.

Аид, как маг, но необычный маг, ему в урон собираться будет очень глупо, ему нужен сбалансированная сборка, с защитой и здоровьем. И конечно же без исцеления куда? Как правило, следует взять на него два предмета для исцеления. Как вся стандартная сборка, замените там один лишний предмет на исцеление, и это уже будет один из самых мощных сборок на Аида.