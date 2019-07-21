Sling Kong | Возможности

Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать промокоды, новости и другое, скоро! https://x.com/GamehagEN

Автор: Gamehag в July 21, 2019
Сегодня я расскажу о особенностях и возможностях в мобильной игре - Sling Kong

     Здравствуйте. Недавно я написал свой первый обзор по мобильной игре, и вы его приняли очень классно, поэтому я решил сделать продолжения. Рассказывать я буду про ту же Sling kong. В прошлой статье я затронул только геймплей игры, а сегодня попытаюсь вам рассказать о её особенностях и возможностях,которые я не упомянул ранее. В игре есть очень большое количество интересных деталей, и я думаю это будет очень плохо, если я не расскажу о них. Данная статья является дополнением к предыдущей, где я рассмотрю вещи, которыми можно заняться помимо карабканья по синим и красным шарикам. Доставайте свои мобильные устройства, включайте эту игру, а я буду начинать свой рассказ.
     Во время своих прыжков можно поймать одну или сразу несколько монет. Они могут как неподвижно находиться в воздухе, так и парить, пытаясь уклониться от вас. Также можно испытать свою удачу и попробовать поймать шарик, в котором находятся сразу десять монетами. Есть ещё два способа получения монет. Каждые шесть часов в игре будет обновляться рулетка. В этой фортуне удачи можно получить от 75 монет, до целых 250, если вы конечно везучий человек или способны рассчитывать время, в которое надо отпустить конга, что взять джекпот. Ещё одним способом является ежедневное задания, цель которого является побить средний мировой рекорд. Если вы это сделает, то будете вознаграждены призом в виде золотых коинов. 
                                                         Ee13CZGG6BUyzU9J6ZROM5zSq5NjZV.jpg
    Золотые монеты представляют из себя ценный ресурс, который можно использовать для покупки новых конгов и аксессуаров для них. Эти монеты можно использовать в двух места. Первое, в которое я крайне не рекомендую вкладывать свои дороге ценные монеты - магазин. В нем цены на конгов увеличены в несколько раз, поэтому самого дешёвого вы сможете купить минимум за 1000 монет. Это одно и тоже, что пять раз подряд сорвать джекпот в рулетке. Вторым, очень выгодным способом есть бросок удачи. Каждый бросок удачи стоит всего 250 монет. В броске удачи вам предстоит закинуть вашего конга на максимальную высоту в игровом автомате. Он, попутно спускаясь вниз, будет пытаться собрать монеты. Опустившись в самый низ, его будут ждать различные виды призов: бусты и усилители, новые конги, аксессуары. В игре нереально большое количество конгов, я играю в Sling Kong полгода, и мне удалось собрать только 75% всех конгов в игре. Аксессуары используются как головной убор для вашего конга. В основном это красивая шапочка.
        zu5QCACyvWeGACD3hJTY6AZXDVehWa.png
     Ещё в Sling Kong есть очень классная возможность создать собственно конга. Для это вам достаточно иметь камеру на вашем телефоне. Сфотографировав четыре выражения вашего лица, вы можете поместить их пустой мешочек. Ещё вам будет предоставлена возможность дать записать свой голос, после чего ваш конг будет периодически проигрывать их. Ещё одной плюшкой есть возможность выдать аксессуары вашему конгу, сделав его ещё уникальнее и выразительнее. Но если вас не интересуют обыкновенные конги, вы можете попробовать напрячься и выбить себе редкого. Они, как правило, появляются во время каких-то праздников и ивентов. На этом я буду заканчивать своё путешествие и ставлю жирную точку на рассказах про Sling Kong. Спасибо всем, кто прочитал мою статью до конца, удачи! 
