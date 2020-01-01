Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать промокоды, новости и другое, скоро! https://x.com/GamehagEN

Автор: Gamehag в January 1, 2020
(10 ratings)
Shrek 2: The Game

Shrek 2: The Game

Приятного чтения!


Shrek 2: The Game - компьютерная аркадная игра, выпущена Activision, в 2004 году, по одноимённому фильму "Шрек 2".

Сюжет
Фиона решает поехать к своему папе, на что Шрек соглашается. Королю не понравился супруг дочки, и пытается натравить на него Кота В Сапогах, на что тот соглашается. Шрек его побеждает и приручает его. Крёстной фее это тоже не нравится, и она также хочет разлучить их. Шрек ищет зелье любви, но он берёт зелье очеловечение, он и Осёл выпевают. Шрек стал человеком, а Осёл конём. Потом их ловят и садят в тюрьму, вскоре они с неё сбегают. Шрек пытается найти Фиону, так как фея хочет соединить узы принца Чаминга и Фионы. Он на большом прянике приходит в замок, попадает туда, и побеждает фею. Все стало на свои места, как прежде.
4T5ssbKLUNFOWyEG3lOIu2fAzz6aVN.jpg

Геймплей
В игре мы можем играть за 4 персонажей: Шрек, Осёл, Кот в сапогах, Пряник.
В игре есть валюта в виде монеток, которые мы можем обменять в магазинчике с зельями:
1.Супер сила.
2.Превращение врагов в лягушек.
3.Невидимка.
4.Мальчик с пальчик.
5.Зелье уменьшающее противников.
6.Зелье вонючка.
7.Зелье любви.
8.Заморозка.
9.Усыпляющее зелье.
Боёвка есть, но она повторяется. Есть клеверы повышающие здоровье. А чтобы восстановить здоровье, то нужно искать "Пищу Героев". Есть много локаций: болото, лес, лаборатория феи, шахты, замок. Можно собирать плакаты разных преступников, которые за определённое количество плакатов откроется секретный уровень, где на локации "Стебель", должны собирать монетки, за определённое время. Есть сохранение в виде мужчины-феи. Есть много разнообразных врагов: от людей до крыс. Бывают и баги разных видов: провяливание под землю, дёргающая анимация лиц. Но в игре сть и сюжетные дыры и даже изменение сюжета в мультфильме: в конце игры нам показывают Шрека и Фиону и других персонажей, но там находится король Гарольд в облике человека, хотя в конце мультфильма он стал жабой. Также босс может показаться сложным, так как подсказок показано не будут, но на самом деле его победить легко. Фея в конце игры может превратить вас в любое животное: петух, жаба, крыса. 
XzT4pMomboOqLE51k00Y7mJpJR0VzE.jpg

Оценка игры:
Плюсы:
1. Сюжет.
2. Геймплей.
3. Атмосфера.
4. Музыка.
5. Персонажи.
6. Головоломки.
7. Уровни.
8. Юмор.
9. Паркур.
10. Разнообразные враги.
11. Русская озвучка.
Минусы:
1. Графика.
2. Окружение.
3. Баги.
4. Управление.
5. Затянутые уровни.
6. Лёгкие противники.
7. Дыры в сюжете.
8. Повторяющееся окружение.

Итог
Игра получилась плохой, но она как-то затягивала персонажами. Она заставляет остаться с вами своей атмосферой. Играть решайте сами, может поностальгируете. 5/10
