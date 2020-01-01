Shrek 2: The Game

Приятного чтения!

- компьютерная аркадная игра, выпущена Activision, в 2004 году, по одноимённому фильму "Шрек 2".Фиона решает поехать к своему папе, на что Шрек соглашается. Королю не понравился супруг дочки, и пытается натравить на него Кота В Сапогах, на что тот соглашается. Шрек его побеждает и приручает его. Крёстной фее это тоже не нравится, и она также хочет разлучить их. Шрек ищет зелье любви, но он берёт зелье очеловечение, он и Осёл выпевают. Шрек стал человеком, а Осёл конём. Потом их ловят и садят в тюрьму, вскоре они с неё сбегают. Шрек пытается найти Фиону, так как фея хочет соединить узы принца Чаминга и Фионы. Он на большом прянике приходит в замок, попадает туда, и побеждает фею. Все стало на свои места, как прежде.В игре мы можем играть за 4 персонажей: Шрек, Осёл, Кот в сапогах, Пряник.В игре есть валюта в виде монеток, которые мы можем обменять в магазинчике с зельями:1.Супер сила.2.Превращение врагов в лягушек.3.Невидимка.4.Мальчик с пальчик.5.Зелье уменьшающее противников.6.Зелье вонючка.7.Зелье любви.8.Заморозка.9.Усыпляющее зелье.Боёвка есть, но она повторяется. Есть клеверы повышающие здоровье. А чтобы восстановить здоровье, то нужно искать "Пищу Героев". Есть много локаций: болото, лес, лаборатория феи, шахты, замок. Можно собирать плакаты разных преступников, которые за определённое количество плакатов откроется секретный уровень, где на локации "Стебель", должны собирать монетки, за определённое время. Есть сохранение в виде мужчины-феи. Есть много разнообразных врагов: от людей до крыс. Бывают и баги разных видов: провяливание под землю, дёргающая анимация лиц. Но в игре сть и сюжетные дыры и даже изменение сюжета в мультфильме: в конце игры нам показывают Шрека и Фиону и других персонажей, но там находится король Гарольд в облике человека, хотя в конце мультфильма он стал жабой. Также босс может показаться сложным, так как подсказок показано не будут, но на самом деле его победить легко. Фея в конце игры может превратить вас в любое животное: петух, жаба, крыса.1. Сюжет.2. Геймплей.3. Атмосфера.4. Музыка.5. Персонажи.6. Головоломки.7. Уровни.8. Юмор.9. Паркур.10. Разнообразные враги.11. Русская озвучка.1. Графика.2. Окружение.3. Баги.4. Управление.5. Затянутые уровни.6. Лёгкие противники.7. Дыры в сюжете.8. Повторяющееся окружение.Игра получилась плохой, но она как-то затягивала персонажами. Она заставляет остаться с вами своей атмосферой. Играть решайте сами, может поностальгируете. 5/10