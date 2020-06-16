SCP Foundation - вселенная, окутанная тайнами и загадками. Сможете ли Вы не испугаться при виде страшных объектов?..

В этой статье я расскажу о такой хоррор-игре, как "SCP Unity". Игра была создана пользователем Zornor90, который был во главе компании "Aerie Gaming". Первоначально "SCP Unity" − это обычный порт игры "SCP: Containment Breach" (вторая игра, созданная по творчеству SCP) с добавлением мелочей и изменениями. Но самые первые версии имели множество ошибок и недоработок. Однако с каждой версией становилось всё лучше и лучше. А затем разработчикам захотелось сделать свою игру, без копирования сюжета "SCP: Containment Breach". И на данный момент это одна из лучших игр по SCP в этом роде.







В отличии от первой версии и "SCP: Containment Breach" главная цель игрока не сбежать, а исследовать комплекс (который принадлежит организации SCP, содержащая аномальные объекты), узнать информацию о разных объектов побольше. Здесь есть множество довольно любопытных SCP: Каплеглазики (которые помогут Вам убежать от скульптуры, поддерживая зрительный контакт с SCP-173), бутылка Кока-Колы (поможет Вам ускориться, но при этом не нужно пить очень много, иначе умрёте), чаша с конфетами (чаша со множеством конфет, но при этом нельзя брать слишком много, а иначе Ваш персонаж может лишиться рук, которыми брал конфеты), аномальный ГП-5 (противогаз, позволяющий перемещаться в его измерение тому, кто надел его. Это измерение можно будет использовать как хранилище), а также бумажные драконы (просто красивые драконы-оригами, которые будут радовать Ваш глаз, когда их выпустят из коробки). Есть ещё некоторые SCP-объекты и все они имеют свою изюминку как в игре, так и во вселенной SCP.





Играем мы за сотрудника класса D, который просыпается после нарушения условий содержания объектов. Дальше Вы можете послушать аудиозапись в наблюдательной комнате SCP-173, после чего исследовать зону. Самое интересное в этой игре − это детали. К ним разработчики и создатели 3D моделей придали большое значение: вокруг лежат различные листы бумаги, банки из-под лимонада, а также другие мелочи. Графика в этой игре довольно приятная и проработанная. Но что же касается опасных объектов? Они тоже есть. Из этих объектов: SCP-173 (скульптура, способная сломать шею кого угодно благодаря своей скорости. При этом он не может двигаться, когда на него смотрят, что делает его более уязвимым), SCP106 (существо, похожее на человека в последней стадии разложения (то есть как зомби почти). Главная особенность - затягивание своей жертвы в карманное измерение. Но в "SCP Unity" нет карманного измерения, из-за чего он будет просто Вас бить, поэтому есть все шансы убежать), а также те, которые с первого взгляда считаются безопасными (Кока-Кола, чаша с конфетами и другие). К опасным объектам стоит относиться осторожно. К примеру, от скульптуры Вы должны убегать, но при этом не нарушать зрительный контакт (смотреть на SCP-173 и не моргать). А если вы убегаете от деда, то Вам нужно искать ворота-теслы, чтобы он прекратил преследование.





Стоит также отметить то, что в игре есть несколько зон содержания. Как и во многих комплексах из игр по SCP, в "SCP Unity" есть три зоны содержания: освещённая, тяжёлая, а также офисная. Но не думайте, что всё так просто. Эти зоны являются довольно масштабными, а с последним обновлением на момент записи статьи они стали разделяться на "куски", которые можно загружать, переходя на другую карту. Такой подход нужен для того, чтобы снизить нагрузку на Ваш компьютер, а игра меньше зависала. Во многих играх есть такая механика.





К великому сожалению, в "SCP Unity" нет способа выбраться из сурового комплекса на данный момент. Но при этом в отдельных коридорах на потолках можно увидеть окна, которые ограничивают Вас от свободы.

Я советую всем любителям хорроров и вселенной SCP поиграть в эту неплохую игру, наполненную различными пасхалками и тайнами. Разработчики как всегда активно развивают игру, стараются сделать всё интереснее и загадочнее. Среди всех игр SCP в этой есть много объектов, которые наглядно показывают их ЛОР во вселенной Фонда. Я всё же надеюсь, что статья вам понравилась, а про игру вы смогли узнать много интересного. Всем спасибо за прочтение!