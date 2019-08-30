Дождь

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EarnНовостиSchool Days | Обзор
Автор: Gamehag в August 30, 2019
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School Days | Обзор

School Days | Обзор

Сегодня мы поговорим о игре от компании MDickie - School Days

     Здравствуйте! Хочу поздравить всех, ведь скоро начнётся новый учебный год, а значит большинству придётся снова горбатится с большим рюкзаком с книжками к школе, грызть гранит науки и отдыхать на переменах. Скоро будет не самое сладкое время, понимаю, поэтому я решил написать ещё одну статью, чтобы хоть как-то настроить вас к школе. Сегодняшняя статья будет посвящена суровой тематике школы. Игра, про которую будет идти речь, имеет простенькое название - School Days. Не буду больше тянуть резинку, приступаем к обзору. 
    Игра была создана малоизвестной компанией MDickie. С ней я уже пересекался и даже умудрился сыграть в несколько их творений будучи ребёнком. Это были игры Wrestling Revolution 3D и Hard Time (Prison Sim). Всех их выпущенные игры имеет две общие детали, которые присутствуют во всех частях и даже не меняются. Это наличие одинаковой графики и управления. Они просто взяли уже созданную концепцию из реслинга и перенесли в последующие игры, лишь меняю место действия. Школа не является исключением.
                                                   U2DFK0ManmrqqNOJoZfh0sn3SDZIzt.jpg
    Все игры этой компании хвалятся ультра-насилием и жестокостью. Так, вы просто можете ворваться в школу, как человек, переигравший в ДОКУ и устроить там тотальный разлом. Вы можете использовать различные виды комбинаций, приёмов и захватов. Если вам это покажется мало, то можете взять на помощь подручные средства, валяющиеся вокруг вас. Так, можно вмазать учителю по химии стулом прямо по лицу. Вообще драки это самая обычная вещь. Каждый НПС там сам нарывается на драку, провоцирую вас. Так, низа что на вас могут напасть ваши одноклассники, создав бунт и устроив массовую драку в школе. Поэтому не удивляйтесь, если при входе на вас постоянно кто-то летит с кулаками, это нормально.
                             TmN4vtQcvwx6Zj8dF7TnWTw0VVdSM3.png
    Чтобы игра не казалась прям полной копиркой предыдущий частей, в её завезли несколько изменений. Квесты перекачивали с тюрьмы, внеся за собой несколько изменений и поправок. Вы можете спокойно учится в школе, приходя на уроки. Иногда вам придётся отвечать учителям, когда они у вас что-то спросят. Во время перемен вы можете пойти поиграть в спортзале и в коридоре школы. Если вам это надоест, то можете попытаться "обогнать дьявола" на своей скейтборде или велосипеде.  Это песочница, делайте всё, что хотите.
    На этом обзор игры закачивается. Стоит ли её качать? Думаю да. Но надолго она вас не затянет. Я лично скачал, повеселился часик и сразу удалил игру. Спасибо всем, удачи!
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School Days | Обзор