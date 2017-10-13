Rust: плюсы и минусы

В этой рубрике, под названием "плюсы и минусы", мы будем рассматривать разнообразные игры и их отрицательные и положительные стороны на основании не только моих соображений, а и более объективных факторов, таких как отзывы в Steam. Для вас я буду выбирать наиболее объективные и аргументированные, на мой взгляд, отзывы, и вместе с вами буду их анализировать, чтобы выделить плюсы и минусы рассматриваемой игры.

Сегодня мы поговорим о игре, которая в свое время была очень многообещающей в нише игр, направленных на выживание во враждебной среде. Это всем известный проект Rust. Данный проект имеет достаточно необычную историю создания и не менее необычную схему разработки. Поэтому давайте для начала поговорим обо всех этих особенностях, прежде чем переходить к самому главному - рассмотрению положительных и отрицательных сторон игры.Rust - это многопользовательская игра в жанре симулятора выживания, которая разрабатывалась и до сих пор разрабатывается британской инди-студией под названием Facepunch, которая, к слову, является создателем невероятно знаменитой песочницы - Garry's Mod. Rust задумывался как помесь двух концептуально разных игр - хардкорного зомби-апоклипсиса DayZ и строительной песочницы Minecraft, желая, вероятно, на выходе получить эдакий DayZ с возможностью воплощать свои креативные желания в строительстве в жизнь.Разработчики Rust воспользовались какой-то необычной и, на мой взгляд, странной методикой разработки игры - они разрабатывали 2 версии игры - первую, якобы экспериментальную, чтобы "потренироваться" (не понятное решение, ведь на это уходила немалая часть бюджета), которая, к слову, тоже продавалась, и вторую - актуальную в данный момент и называемую experimental. Первая же версия - Legacy была удалена из Steam еще в 2016 году. В новой версии были лучше проработаны природные явления, карта стала создаваться используя технологии процедурной генерации, наподобие того, как это делается в Minecraft, также была улучшена и расширена система строительства и добавлено больше контента. Но на этом странности не заканчиваются. В ходе разработчки уже актуальной, второй, версии разработчики начали концептуально менять ориентацию игры. Если раньше игра была ориентирована на выживание в условиях враждебного окружения, то сейчас игра все больше становится похожей на шутер. Немногие игры настолько сильно меняют направление разработки в рамках одной и той же игры, и я думаю, что не зря, ведь вместо того, чтобы хорошо продумать одну концепцию и реализовать ее, разработчики ее меняют на другую.Но хватит о разработке и размышлений на эту тему - давайте посмотрим как игровое сообщество относится к тем самым концептуальным изменениям и к игре в целом. Традиционно рассмотрим для начала общий график отзывов Steam.Данный график представляет собой количество отрицательных обзоров - оранжевые столбцы диаграммы, и положительных обзоров - синие столбцы диаграммы за все время начиная со старта продаж.Из графика видно, что на старте продаж было рекордное количество - это означает, что игра была ожидаема сообществом, но после ее покупки, вероятно, произошло некоторое разочарование, о чем говорит достаточно ощутимое количество отрицательных отзывов и падение продаж после старта. Также вы можете увидеть, что с 2016 года количество отрицательных отзывов сильно увеличилось, что может свидетельствовать о том, что игра пошла по пути развития, не удовлетворяющему игровое сообщество. Теперь давайте конкретно рассмотрим что думают игроки из сообщества Steam о игре, а также о ее сильных и слабых сторонах. Начнем со слабых.Подобных обзоров очень много среди общего количества. Люди крайне недовольны тем самым решением разработчиков изменить концепцию игры с выживательной песочницы на шутер, что приближает игру больше к DayZ только проблема в том, что DayZ задумывался еще и как симулятор военных действий, потому что создавался на соответствующем движке Arma 2, чего нельзя сказать о Rust, поэтому такой поворот разработки мне действительно не понятен.Также в игре произошло обновление, которое изменяет систему крафтов и делает получение предметов более сложным и трудоемким. С первого взгляда все так и должно быть - ведь получить оружие не должно быть просто, это ведь не аркадная стрелялка. Но очень многих не устроило то, как именно разработчики усложнили добычу предметов. Вместо того, чтобы придумать какую-то интересную, нестандартную, а главное хотя бы более-менее занимательную методику добычи ресурсов для создания предметов, разработчики просто заставили игроков выполнять невероятное количество скучных и однотипных действий, которые нужно выполнить сначала для поиска чертежей, а потом и компонентов для создания чертежей, превратив игру в то, что многие называют "гринд". Хорошо это или плохо - судить только вам самим.Третий, но не по важности, недостаток проекта заключается в ужасной оптимизации на данном этапе разработки. Причем, что уникально, раньше по словам геймеров оптимизация была отличная, но после выхода определенных патчей она просто упала до уровня "ниже плинтуса" и довела игра почти до не играбельного состояния. Лично я не могу себе представить, что могло сподвигнуть разработчиков к такому действию, ведь это практически вычеркивают всю аудиторию, которая не обладает сверхмощными компьютерами, способными "тянуть" даже проекты нулевой оптимизации. Ведь никто из нас не согласился бы играть в игру на минимальных настройках графики при этом имея 15 кадров в секунду? Лично я - нет.Итак, с отрицательными отзывами покончили, давайте перейдем к положительным.Часть положительных отзывов из числа недавних (я рассматриваю только отзывы за 3 месяца) о "старых добрых деньках", то есть люди пишут о том, какой игра хорошей была раньше, до всех этих патчей, портящих оптимизацию и превращающих игру в шутер, и о том, как им было приятно в нее тогда играть, что по большому счету не имеет отношения к нынешнему положению вещей и в таких обзорах смысла я не вижу - но они есть и их достаточно много, чтобы я не мог о них не упомянуть.Каким бы это странным и парадоксальным ни читалось, но я не смог больше найти каких-то "прототипов" отзывов из числа положительных, в которых бы можно было выделить какую-то идею. Кроме того, что выше описал, остальные отзывы являются либо в юмористической манере, либо о том, что в игре невероятно количество неадекватных детей, иногда эти 2 тезиса между собой перемешиваются, например:Пожалуй, это и все, что можно было "выудить" из отзывов сообществе Steam об этом проекте за последние 3 месяца. Обзоры, написанные ранее я умышленно не беру в рассмотрение, потому что это мешает объективной оценке актуального состояния игры, в случае с Rust это вполне оправданно, так что давайте подводить итоги.на мой взгляд, раньше Rust была очень стоящей игрой, которая давала альтернативу Minecraft и DayZ, смешивая эти две совершенно разные, но все же похожие игры, что позволяло получить совершенно новый опыт. Сейчас же разработчики как-будто перестали вкладываться в разработку впринципе. Сломанная оптимизация, ввод раскрасок оружия, все больший уклон в шутер, а не в выживание и прочее. Если спрашивать лично меня - то я бы эту не стал рекомендовать никому, потому что абсолютно очевидна тенденция ее развития в никуда.