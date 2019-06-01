Roblox Vesteria обзор

Вышедшая недавно в Beta релиз игра на всеми известной платформе Roblox - MMORPG Vesteria.

Игра стала еще доступнее, на данный момент стоимость составляет 80R (которые можно легко сделать на нашем gamehag.com).

Предлагаю ознакомится, прочитав мой обзор.



Начало...



Как во всех играх данного жанра встречает нас редактор персонажа, минимальный, но это же Roblox!!!

Выбор не велик, но все-же - выбираем парик, цвет кожи и штанишки не забудь!

Но что это? Нельзя выбрать класс персонажа??? Но постойте, это же MMORPG - все очень просто, выбрать кем ты хочешь стать а именно:

Войном, Магом или Охотником тебе предстоит по достижению 10 уровня.

Воин (Warrior) - имеет в своем арсенале оружие ближнего боя, хорошую броню и способности соответствующие его классу - всяческие размашистые удары, контратака и что меня позабавило "Боевой кувырок"!

Маг (Mage) - думаю нет смысла описывать этих бородатых дядек, колдующих свои заклинания - хороший урон по области, слабая выживаемость, но есть телепорт, с которым его трудно поймать.

Охотник (Hunter) - разделяется на вида оружия лук и кинжал так сказать, может нашпиговывать стрелами, превращая их в "дикобразов", а может резать и кромсать в ближнем бою, обладают отличной подвижностью.



Интерфейс персонажа

Ка видно на картинке ниже у нас довольно большой выбор экипировки: оружие, шлем, броня, сапоги, питомец (ня).



Панель быстрого доступа тоже подвезли.





Характеристики





Тут довольно таки все просто:

Сила (str) - отвечает за урон от физ. атак и повышает показатель защиты.

Интеллект (int) - урон от заклинаний и кол-во вашей манны.

Выносливость (vit) - ваше кол-во здоровье и дополнительный бонус к урону при низком показателе HP.

Ловкость (dex) - блокировка атак от слабых мобов, урон в дальнем бою, критический урон.



В основном по классу вы распределяете таланты в основную характеристику, поддерживая остальные на уровне для комфортной игры (на все нужна мана, а без здоровья в PVP не особо повоюешь).



Система заточки (зачарования) оружия



Вот чего точно не ожидаешь от Robloxa - все вещи можно улучшать причем разными путями: свитками на атаку/броню, зачарованием на характеристики, зачарованием за игровую валюту на атаку/защиту.



Геймплей его основа это убийство монстров, выполнение заданий, заданий на данный момент катастрофически не хватает приходится часами бить монстров для повышения lvl, но всегда можно развлечься сбором сокровищ - еще одна фишка игры, по карте раскиданы сундуки, явные и не очень, в которых вас ждет награда в виде игровых денег и скромного лута (зелья, свитки). Присутствуют игровые



БОССЫ которых не победишь в одиночку, а так-же появляются сверхсильные монстры соответствующие монстрам в локации.

Королева пауков (с топовыми на данный момент шмотками)

И Йети с хорошими вещами на 20 уровень.



PVP реализовано в отдельной локации под названием Колизей, где в основном происходит массовое мочилово, за которое получаете специальную Валюту для покупки топовых вещей (копить долго) и раньше 30 уровня (а он максимальный) я бы туда не совался. На данный момент только режим "каждый за себя".



Общие впечатления



Давно не встречал в Roblox такой продуманной и приближенной к MMORPG игры, есть все основные аспекты, есть чем занять себя помимо убийства монстров (рыбалка, поиск сокровищ, PVP). Классы на вкус и цвет как говориться. Разнообразие заклинаний, прокачка статов - все уже не помахать мечем и пройти всё и вся.



Окружающий мир ОГРОМЕН на данный момент около 15 различных локаций со своими монстрами и ландшафтом, включая города, деревушки и классовые оплоты и чуть не забыл про вонючие канализации.

Объединяйтесь в группы с друзьями и покоряйте этот новый дивный мир.



А главное что игра в стадии Beta и еще много нового будет впереди! Можете ждать пока станет бесплатной, но 80 Robux - набить можно быстро.