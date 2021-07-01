Roblox Identity Fraud

Всем здрям! Хочу сразу сказать спасибо за отзывы под моей первой статьей. Сегодня я расскажу вам о хоррор режиме "Identity Fraud", приступаем!

Как и говорилось ранее, режим является хоррором от первого лица, в котором нужно пройти 3 лабиринта и загадки в них. Но просто лабиринты были бы скучными, правда? Поэтому в режиме существуют монстры, о которых я позже расскажу, а сейчас переходим к Первому Лабиринту (Далее в тексте будет обозначаться, как Л1)

В самом начале игры мы как раз таки появляемся в Л1. Л1 оформлен как подземелье, удивительно, что все стены там чистые. В этом лабиринте нет загадок, если не считать зеркало, которое ведет игрока ко входу во второй лабиринт. А о зеркале сейчас поподробнее. Во время того, как вы будете скитаться по Л1, вам встретиться зеркало, после чего вам нужно будет идти от зеркала по левой стене, что и приведет вас ко входу. Тактика работает абсолютно всегда, поэтому если вы не пришли ко входу, значит свернули не туда

Но пока вы будете ходить по этому лабиринту, вам встретятся монстры.

Самый безобидный из них - это Стэн. Черный демон с двумя красными глазами, который преследует игрока, пока тот не смотрит на Стэна. Хоть я и называю его безобидным, он все таки может убить. Если вы будете долго бездействовать в присутствии Стэна, то он заорет (по-другому и не скажешь) и убьет игрока. Чтобы отвязаться от этой няшки, нужно всего лишь найти другого игрока, к которому Стэн будет неравнодушен. Иногда демонёнок будет выглядывать из-за угла, намекая на то, что скоро будет преследовать

Далее по топу опасности идет Фрауд. Полностью черный демон, который преследует игрока и убивает его, перенимая скин. Его очень сложно заметить в своей демонической форме, а заскринить во время преследования еще сложнее, поэтому я взяла его фото с википедии. Чтобы распознать Фрауда, который замаскировался под другого игрока ничего сложного делать не придется! Фрауд двигается по коридору ровно по центру, а на углу ненадолго останавливается, после чего сворачивает и идет дальше. Если вы заметили, что Фрауд машет вам рукой, значит он заметил вас и погоня скоро начнется

И самый опасный монстр в этом лабиринте - Ральф. Черный демон с черной броней, двумя белыми глазами и большим мечом. Заметив игрока, он сразу же бежит к нему и убивает. Вы спросите, а как же от него спастись? А легко! На поворотах он становится очень медленным, поэтому если вы его встретили в месте, где много углов, то переживать незачем. Он очень редко появляется в Л1, но во втором лабиринте он довольно частый гость.

Переходим во Второй Лабиринт! После того, как вы нашли вход в Л2, вы должны подождать, пока кнопка станет зеленой, после нажать на нее и дверь откроется

Л2 оформлен, как сад со звездным небом, если его таковым назвать можно. Загадок здесь также нет, но есть пасхалка с комнатой вечеринок. Чтобы открыть эту комнату, нужно найти секретный код, который будет зашифрован кодированием Base64, после чего нужно будет найти тайный проход и вписать туда код

Стэн пришел вместе со мной в комнату вечеринок :D

В Л2 также работает тактика с левой стеной, но начинать идти нужно уже с самого начала. А сейчас поговорим о монстрах, кое-их в Л2 целых четверо.

Здесь встречаются всеми любимые Стэн, Ральф и Фрауд (Но Фрауд появляется намного реже, чем свои друзья) и новый монстр - Элис

Элис является желтым светлячком, но через какое-то время (По какой причине я не выяснила) становится демоном. Она полностью черная, за исключением её белого платья и одного желтого глаза. Она преследует игрока. Как от нее избавиться я не нашла решения, она просто сама бывает уходит

Вход в Третий Лабиринт очень похож на вход в Л2, но механика открывания немного другая. Чтобы попасть в Л3, нужно нажать на зеленую кнопку, после чего внизу кнопки высветится код, который нужно написать в чат и дверь откроется.

Л3 самый сложный лабиринт из всех трех. Л3 оформлен как больница и пространства там огромные и тактика с левой стеной уже не поможет, ведь в лабиринте есть комнаты. В Л3 есть загадка с радио. Чтобы решить загадку, нам нужно записать цифры, которые озвучивает радио, но есть один нюанс, все это на азбуке морзе. Когда вы выписали все цифры, подойдите к двери и впишите их туда. Это откроет нам коридор с красный ковром и с огромными дверями в конце. Мы пришли к боссу, дамы и господа. Но сейчас мы рассмотрим монстров

В Л3 всего 2 монстра. Как всегда Стэн и новый монстр - Джеймс. Демон в костюме и с черным шаром с красными глазами вместо головы. Он преследует игрока, если в его присутствии он двигается. Чтобы избавиться от него, нужно всего то не двигаться и подождать, пока Джеймс уйдет

Возвращаемся к боссу. Чтобы попасть к нему, нужно разгадать одну сложную загадку, которая показана ниже:

На каждом сервере может выпасть и другие числа, но разберем мы этот вариант. Обратите внимание на числа, которые начинаются на 3. В моем случае это 37 и 39. Убираем 3 и у нас получается 7 и 9. А теперь обращаем внимание на все числа (кроме верхних). Тут закодировано послание в HEX коду. Лично у меня написано "Замените все 7 на 9". Смотрим на верхнее число 6302587 и заменяем 7 на 9, получается 6302589. Пишем это число в чат и двери открываются. Там нас ждет босс, у которого 2 фазы. Советую его проходить вместе с друзьями.

Вот такая длинная статья сегодня у меня получилась. Надеюсь, вы нашли здесь что-то для себя новое. До скорых встреч!