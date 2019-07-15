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EarnНовостиRoblox | Обзор на режим Paint 'n Guess
Автор: Gamehag в July 15, 2019
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Roblox | Обзор на режим Paint 'n Guess

Roblox | Обзор на режим Paint 'n Guess

Roblox - игровая платформа на которой можно найти и делать игры от симуляторов до шутеров, то есть игры почти всех жанров.

В этой статье мы поговорим об интересной игре жанра "Креатив" где нужно угадывать или рисовать предметы или вещи которые вам загадают.

Приступим к обзору!

Вступление

Данная игра появилась на свет 5 июля 2015 года.

Создал её игрок Arevoir. Так как много чего об игре неизвестно я не буду писать то чего не знаю точно.

Игра имеет тег Rthro оно же Anthro (Подобное для людей, человека). Другими словами предметы, игры, анимации и т.д. с этим тегом создают эффекты, действия и графику как у человека.Тег rthro игра получила в 2017 году.Почему игра получила этот тег вы узнаете из этой статьи уже в обзоре.

Также игра недавно стала доступна на многих языках, в том числе и на Русском. Для того чтобы играть на Русском языке достаточно поменять язык на сайте(в нижнем меню).
JOCLF1BiWoB1J72k5feLBVfLCM0jIA.jpg

Обзор игры

Вы присоединитесь к серверу из 9 игроков и начнете гонку, чтобы узнать, что рисует художник раньше всех. Если вы найдете выбранное слово до истечения времени, у вас будет шанс нарисовать. Если никто не угадает правильно, или время истекает то случайный игрок будет выбран для рисования!

Обмен подсказками, ответами или подробностями о том, что вы рисуете, другому игроку недопустим и несправедлив по отношению к другим игрокам, которые пытаются играть в игру. Разработчик называет это объединением, и это простой способ получить бан.

Неуместное поведение не допускается. Пожалуйста, сохраняйте свои рисунки подходящими для семейного просмотра и тематическими, чтобы обеспечить всем игрокам приятные впечатления, пока они здесь.(Пишет разработчик)

При входе в игру мы сразу можем увидеть красиво оформленное лобби
spv79DTspmcoJslz3Rz6Ug3lDKu3HX.jpg

Так как игра не имеет сюжета то обзора на сюжет не получится.

Как только вы осмотрели всё лобби можете направляться прямиком к холсту.

Сразу показать свой талант всему серверу у вас не получится так как для этого нужно угадать загаданное слово.
Внимательно присматривайтесь к тому что рисует "Художник" и как только догадаетесь, сразу пишите слово в чат. На русском или Английском, Испанском или Итальянском - неважно! Игра поддерживает больше 10 языков.
UEHNUoViwPqwOuV8QgWuIFiC50BW3Z.jpg

Как вы видите "Художник" стоит прямо возле холста, а отгадчики могут сесть или стоять рядом с холстом.
Вот поэтому игра получила тег rthro - что значит что игра похоже на человеческую жизнь или законы.

Если какой-то игрок рисует плохие слова, неприличные символы то подавайте жалобу на этого игрока (ESC --> Report --> Выбираете ник игрока, причину и пишете комментарий.Также на всякий случай лучше сделать скриншот (Alt+PrtSc) его "Творений").

Важно знать что некоторые языки (В том числе и Русский) не доработаны и может быть так что вы напишете правильное слово на Русском и оно не посчитается потом кто-то на Английском напишет такое же слово и он уже окажется "Художником".

Что же, смело заходите в игру отгадывайте, демонстрируйте свои таланты и зарабатывайте кристаллы тем самым поднимаясь в топ игроков.

С вами был GameBiter и я надеюсь вам понравилась моя статья.

Всем спасибо за просмотр статьи, удачи и до скорых встреч! :)

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