Roblox - Выживание в зоне 51

Режим в Roblox, созданный игроком homermafia1, показывает различных монстров из хорроров на загадочной зоне 51!..

вы встретите множество известных монстров из страшилок

несколько режимов

Классический режим (Вы должны искать пасхалки и убегать от монстров, а если есть оружие - то обезвреживать их)

Убийственный режим (В этом режиме вы должны делать всё, как и в первом, но при этом кто-то из игроков будет играть за монстров, а поэтому роли будут меняться. Например вы были за игрока, а потом время прошло и вы стали играть за монстра)

Режим выживание при нападении (Когда на вас будут нападать, монстры будут пытаться пройти через доски, ломая их. Вы должны ставить доски и отстреливаться от них. А за те очки, которые вы получаете после убийства монстров, вы можете покупать оружие и открывать новые комнаты в зоне!)

Режим "Штурм Зоны" (В этом режиме вы должны штурмовать зону с ботом-лидером. Но будьте осторожнее, возвращение в режим идёт за 3 robux!)

Важная информация

который будет вас телепортировать к месту, где можно улучшить оружие

Полное название режима - "", в котором. Например: Slanderman, Granny, Sonic.exe, Зомби, Злые роботы и тому подобные. Карта не слишком маленькая, поэтому можно убегать долго. Также не забывайте про оружие, которое есть на карте (есть платное, но больше всего бесплатное)Как и во многих играх, в этой есть. Достаточно зайти в этот режим и мы увидим те самые игровые режимы.Конечно у каждого разные вкусы, поэтому было создано несколько режимов:Если вам нечем заняться, то этот режим вам подойдёт. Ведь, довольно интересно убегать от монстров и искать загадочный секреты (Хоть и страшно). Конечно, разработчик мог проработать режим ещё лучше, но ведь и так интересно!. Если вы играете в классическом режиме, то вы можете попасть в зону не только через большой проход, но ещё и через две других ямы. Очень удобные туннели, так как главный проход могут захватить монстры, а через эти можно выбраться.Также вы можете пользоваться большим телепортом,. Оружие улучшается довольно интересно, всем советую попробовать, если будете играть.Есть ещё одна интересная штука в игре - вы можете смотреть на монстров и игроков через камеры, расположенные в одной из комнат! для этого надо просто сесть на стул. Вы сможете видеть монстров и игроков! Но будьте осторожны, к вам могут подойти и тогда.. А, по разному! Может игрок, а может и монстр.Ещё на карте есть тайные проходы, которыми тоже можно пользоваться для обнаружения пасхалок и побегов от монстров! Их не сразу можно найти, но это не так уж и сложно, если всё исследовать.Рассказать о этом режиме можно немного, поэтому вот.