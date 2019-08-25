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EarnНовостиRoblox - Выживание в зоне 51
Автор: Gamehag в August 25, 2019
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Roblox - Выживание в зоне 51

Roblox - Выживание в зоне 51

Режим в Roblox, созданный игроком homermafia1, показывает различных монстров из хорроров на загадочной зоне 51!..

Полное название режима - "Survive and Kill the Killers in Area 51 !!!", в котором вы встретите множество известных монстров из страшилок. Например: Slanderman, Granny, Sonic.exe, Зомби, Злые роботы и тому подобные. Карта не слишком маленькая, поэтому можно убегать долго. Также не забывайте про оружие, которое есть на карте (есть платное, но больше всего бесплатное)
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Как и во многих играх, в этой есть несколько режимов. Достаточно зайти в этот режим и мы увидим те самые игровые режимы.
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Конечно у каждого разные вкусы, поэтому было создано несколько режимов:
  • Классический режим (Вы должны искать пасхалки и убегать от монстров, а если есть оружие - то обезвреживать их)
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  • Убийственный режим (В этом режиме вы должны делать всё, как и в первом, но при этом кто-то из игроков будет играть за монстров, а поэтому роли будут меняться. Например вы были за игрока, а потом время прошло и вы стали играть за монстра)
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  • Режим выживание при нападении (Когда на вас будут нападать, монстры будут пытаться пройти через доски, ломая их. Вы должны ставить доски и отстреливаться от них. А за те очки, которые вы получаете после убийства монстров, вы можете покупать оружие и открывать новые комнаты в зоне!)

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  • Режим "Штурм Зоны" (В этом режиме вы должны штурмовать зону с ботом-лидером. Но будьте осторожнее, возвращение в режим идёт за 3 robux!)

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Если вам нечем заняться, то этот режим вам подойдёт. Ведь, довольно интересно убегать от монстров и искать загадочный секреты (Хоть и страшно). Конечно, разработчик мог проработать режим ещё лучше, но ведь и так интересно!
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Важная информация. Если вы играете в классическом режиме, то вы можете попасть в зону не только через большой проход, но ещё и через две других ямы.  Очень удобные туннели, так как главный проход могут захватить монстры, а через эти можно выбраться.
MnjFGr7Fzlx8N0UP421h6GFf3py4Rf.png
Также вы можете пользоваться большим телепортом, который будет вас телепортировать к месту, где можно улучшить оружие. Оружие улучшается довольно интересно, всем советую попробовать, если будете играть.
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Есть ещё одна интересная штука в игре - вы можете смотреть на монстров и игроков через камеры, расположенные в одной из комнат! для этого надо просто сесть на стул. Вы сможете видеть монстров и игроков! Но будьте осторожны, к вам могут подойти и тогда.. А, по разному! Может игрок, а может и монстр.
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Ещё на карте есть тайные проходы, которыми тоже можно пользоваться для обнаружения пасхалок и побегов от монстров! Их не сразу можно найти, но это не так уж и сложно, если всё исследовать.
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Рассказать о этом режиме можно немного, поэтому вот. Желаю всем удачи, кому интересно - тот зайдёт :-)

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