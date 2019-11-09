Rider | обзор

Давай комне, в Rider! Тут есть кастомизация мотоцикла, и многое другое!

игра на реакцию. В игре присутствует кастомизация мотоцикла, игра онлайн(отдельная игра), и конечно же много разнообразных сложных уровней! Будь в топе игры, ставь мировые рекорды, все это в - Rider. Создатели игры - компания Ketchapp, они создали много других игр, по типу Flippy Knife. Над игрой хорошо постарались, и буду стараться дальше! Обновления выходят каждый месяц. Это довольно много, для такой игры. Игра доступна на IOS и Android, скачивайте с любой мобильной платформы, и играйте без интернета в эту шикарную игру! Еще игра, поддерживает Google Play!Зажав пальцем, на земле, вы ускоряетесь, а зажав пальцем в воздухе, ваша машина парирует и переворачивается. Ваша задача - выжить, и пройти сложнейшие уровни! В игре есть лидеры, и достижения. Настройки, а так-же, всемирная кнопка - Убрать рекламу, так-же имеются. Как можно догадаться, в игре есть реклама. Она довольно сильно надоедает. Но вот вам лайфхук, берете, и выключаете интернет! Перезаходите в игру, и все! Вы можете снова играть, и без рекламы! В игре можно поделиться результатом с друзьями. В игре вообщем 55 мотоцикл, и каждый из них по своему уникален. Так-же, есть система пере прохождения уровней. Каждый час, вам будут выдавать подарок! В игре есть достижения, то-есть миссии. У каждого человека, они разные, и по разному с-генерированы. Например, моя самая первая миссия была - "сыграйте 3 игры".В игре есть донат. Донат - вложение реальных денег, в игру, что бы сократить время прохождения игры.Оформление игры - на хорошем уровне, шрифт не режет глаза. Зайдя во вкладку "Мотоциклы", вы сможете выбрать один из мотоциклов. Что бы получить кристаллы, нужно проходить уровни. Что бы получить новый мотоцикл, нужно собрать 600 кристаллов (самый первый ценник). Далее, ценник получения мотоцикла увеличивается. Темы - это тема уровней, например фиолетовый мотоцикл, а фон зеленый, и так далее. Их всего 10. Что бы получить их, нужно просто играть!В игре присутствует система Арен, и система рейтинга. Кубки - единицы рейтинга. Арена - это локация, где вы играете с другими реальными игроками. Во вкладке магазин - вы можете задонатить, точнее вложить реальные деньги в игру, для ускорения процесса прохождения. Как всегда, в игре есть реклама. От нее, жаль, нельзя уйти, так как игра работает на интернете, и наш лайфхук не будет работать:(За 10 корон, у вас есть возможность открыть "королевский" сундук. Перед игрой, вам нужно вписать свой ник. Далее, вы уже играете с другими реальными игроками.достойна вашего уважения. Игра имеет хорошую репутацию, но, реклама часто надоедает. Над статьей я сильно потел, поэтому, надеюсь на вашу поддержку в размере 5 звезд. Всем спасибо за внимание, хорошего дня и удачи, всем пока!