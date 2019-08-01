Здравствуй пользователь! Сегодня я расскажу о такой игре как Realm Royale, обзор этой игры и всё что в ней имеется:

Что такое Realm Royale.

Что такое Realm Royale.

Привет, сегодня я буду вам рассказывать о игре Realm Royale! Realm Royale это одна из королевский битв, у которой сюжет разворачивается на пятерых персонажей, которыми вы будите играть под свой вкус.

Воин - обладает очень огромной силой на ближнем расстоянии.

- обладает очень огромной силой на ближнем расстоянии. Маг - мощный класс, очень хорошо специализирующийся на среднем расстоянии.

- мощный класс, очень хорошо специализирующийся на среднем расстоянии. Охотник - это лучник, который может наносить как и маленький урон так и огромный, его основная цель голова противника.

- это лучник, который может наносить как и маленький урон так и огромный, его основная цель голова противника. Инженер - так же как и воин, любит ближнее расстояние но не совсем близкое, а среднее, его оружия наносят массовый урон, может и вас задеть.

- так же как и воин, любит ближнее расстояние но не совсем близкое, а среднее, его оружия наносят массовый урон, может и вас задеть. Убийца - очень и очень мощный, специализируется на самом дальнем расстоянии, попав в голову один раз с винтовки, может даже убить цель.

Realm Royale это не обычная королевская битва, в ней разворачивается сюжет в том что после смерти врага, то есть при достижении уровня здоровья 0, цель не умирает, она превращается в курочку, которая будет бегать по полю боя, с флажком белым и издавать звуки насмешки курицы. Если курицу убить, то игра закончится для игрока, он умрёт.

- Курочка, у каждого игрока будет иметься в запасе 3 жизни курочки. При достижении уровня курицы 0, враг при достижении нуля запаса здоровья умирает. Курочек нельзя восстановить, только если вы играете в мультиплеере и вас ваши союзники воскресят.

Так же в этой игре есть ковка оружия, способностей и других фишек.

- Ковальня, в ней вы сможете сковать себе не достающие оружия, способности или же выковать их же, но уровня выше. За ковку конечно же платить придётся. Каждая ковка имеет свою цену и время.

Недавно в игру добавили новую фишку - катапульта.

- Катапульта, с помощью неё вы можете быстрей перемещаться по карте, или же, спастись если вас взяли под обстрел или даже если вы превратились в курицу, можно по быстрому уйти с места.

В Realm Royale есть кони, для быстрого передвижения по карте!

- Конь, его можно призвать и увеличить свою скорость передвижения в два раза! Коней нельзя убить, стреляю по ним урон идёт на цель сидящую на самом коне!

В игре также имеется легендарный сундук, его разбрасывает по карте летающий корабль как и вас в случайную точку карты.

- Легендарный сундук, падает на случайную точку карты. В нем может содержатся руны, оружия, способности эпического и легендарного уровня. а также немного осколков для ковки. На карте помечается жёлтый сундук.

А ещё в этой игре есть зелёный чудик, который бегает под низом карты.

- Гоблин, его можно редко встретить, чтобы его найти нужно услышать насмешку его, и по ней идти и искать, если он находится где то на тропинке то там будет тёмная тень, подойдя к ней он выпрыгнет, и его нужно будет убить чтобы получить плюшки. Нанося урон ему, с него будут падать осколки. Добив его, с него так же выпадут оружия способности и руны эпического и легендарного уровня а также очень много осколков!

Realm Royale отличается немного от других королевский битв, там после смерти есть превращения в курицу, падают с неба сундуки, на карте прячется алчный гоблин, есть ковальня где можно сковать себе предметы, даже можно себя катапультировать в любую точку карты. В игре как и во всех королевских битвах есть туман который будет сжиматься. Ходя по карте вы сможете находить маленькие сундуки с зельями защиты и здоровья, в средних можно выбить от самого обычного качества предмета до легендарного (шанс очень мал, но он есть, мне падло не раз). А также не стоит забывать что в игре есть 5 классов, у которых разные оружия и способности, даже в игре есть система специальных умений для каждого класса своя таблица умений, в ней есть ветки которые есть у всех классов и они одинаковые а также их уникальные, через них они усиливают урон от орудий и способностей. И в ней имеются кони, которые будут потеть, везя вас целые 20 минут.

Спасибо за внимание, сегодня мы подытожили что такое Realm Royale, чем она отличается и что в ней такого особенного!