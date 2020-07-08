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EarnНовостиPrison Life - Roblox
Автор: Gamehag в July 8, 2020
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Prison Life - Roblox

Prison Life - Roblox

В этой статье вы узнаете:
1. Как сбежать из тюрьмы будучи заключенным;
2 .Правила, которые помогут полицейским;
3. Полезные баги в игре.

Prison Life - режим в Roblox, в котором игроки делятся на три команды: полицейские, заключенные и преступники. Чтобы стать преступником - нужно сбежать из тюрьмы. В этой статье я расскажу, как это сделать. Есть два способа:

Канализация. Чтобы сбежать через канализацию - вам нужно сломать туалет молотком. Молоток находится на улице во дворе за скамейкой. Двор открывается в 8 утра. Туалеты есть в каждой камере.

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Ключ-карта выпадает с полицейских с шансом в 20%. Вы можете как случайно подобрать ее с недавно умершего полицейского, так и самим стараться выбить ее с помощью оружия. Оружие можно достать в комнате полицейских.Также в качестве оружия можно использовать молоток и нож. Они находятся на улице.
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Преступники могут стать вашими союзниками. Так как у них уже есть оружие, то в скором времени появится и карточка. Обычно преступники хотят, чтобы заключенные были на их стороне и с радостью открывают дверь.

Теперь завершающий этап. Как только вы покинете здание тюрьмы, вам нужно будет перелезть через стену по лестнице. Как только вы это сделаете - нажмите кнопку Reset Character с главном меню со значком Роблокса. Таким образом, вы окажетесь на базе преступников, где сможете взять оружие и машину.

Правила, которые помогут полицейским:

  1. Вы можете убивать тех, у кого есть оружие, вас за это НЕ посадят.
  2. Если вы убьете трех невинных людей, то вы станете заключенным.
  3. Старайтесь арестовать людей после 10 вечера - тогда они все будут сидеть в камерах.
  4. F - бить, C - ползти, R -перезарядка оружия(работает для игроков любой команды).
  5. Мониторы, находящиеся в вашей комнате покажут у кого есть оружие, и при этом вам не навредят.
  6. Во время ланча вы можете арестовать заключенных, которые находятся НЕ в кафетерии(также с ужином и завтраком).
  7. Если вы убьете человека с картой, но без оружия, то это будет считаться за нарушение.
  8. Секретный проход на крышу в кафетерии.

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Полезные баги в игре. Багов, на самом деле, очень много, но я расскажу про два самых полезных бага, которые смогут выполнить все.

Самый легкий побег из тюрьмы. Для того, чтобы легко сбежать из тюрьмы вам нужно стать полицейским. После этого покиньте тюрьму и езжайте до базы преступников, там вы увидите красные плиты. Нужно на них наступить, тогда вы автоматом станете преступником.
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Добыча оружия. Очень полезный баг. Если вы в комнате полицейских возле оружия, но вас арестовали, то нужно всего лишь кликать по оружию. Главное в этом баге - вас не должны убить. Как только 10 секунд ареста пройдут, и вы возродитесь - нажмите кнопку C два раза(лечь-встать). У вас должно появиться оружие в инвентаре(работает только с одним оружием, не пытайтесь провернуть это с двумя сразу).

На этом все, надеюсь моя статья поможет игрокам увидеть свои недочеты и стать сильнее. Спасибо за внимание
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