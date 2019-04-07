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EarnНовостиNOSCOPE , советы к стрельбе
Автор: Gamehag в April 7, 2019
(125 ratings)
NOSCOPE , советы к стрельбе

NOSCOPE , советы к стрельбе

Всем привет!!!! С вами KOTRAGALIK , и сегодня я расскажу и дам вам советы по стрельбе без прицела. Когда стоит стоит применять это ? Как стрелять ? И так далее .    Наверное каждый игрок в CS:GO мечтал научиться стрелять без прицела с таких винтовок как : AWP , Scout , а уж тем более когда можно такое вытворить ! Естественно чтобы ваши выстрелы не только убивали соперника , но и бесподобно выглядели , надо чуть-чуть потренироваться и применить мои советы в действие.
                                                                                                                                                                                                                 Совет №1:
У снайперских винтовок , как и у всех видов оружия есть своя погрешность.Погрешность - это диапазон куда может полететь пуля при выстреле. Но задаётся вопрос : "А как убрать или уменьшить эту погрешность ?" - ответ очень простой:"Присядьте перед выстрелом , и от этого диапазон погрешности станет меньше!" - а потом спокойно нажимайте на курок !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Совет №2:                                                                                                                                                                         Но теперь надо убедиться в том , где находится середина вашего монитора , потому что у снайперских винтовок прицел отсутствует ( не считая увеличительного прибора) . Как это сделать ? Я не буду говорить сейчас про то , что можно прилепить малозаметное на середину экрана, а сразу дам хороший совет: "Просто поставьте квадрат  с разрешением 4:3 ( да это тот самый квадрат с чёрными полосами по бокам) экрана для CS:GO ! " - от этого разрешения ваши руки чуть - чуть смещаются к середине монитора , и вы уже примерно знаете где середина экрана , и понимаете куда надо стрелять.Кстати профессиональные игроки такие как : S1mple , Kennys и другие - играют с таким разрешением экрана! Да если вы играли с растянутым экраном, то сначала будет неудобно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Совет №3:
 Есть ещё несколько команд , которые смещают ваши руки к середине монитора под тот ракурс который вам выгоден - это еще одна небольшая помощь для того , чтобы понять где находится середина вашего экрана! Вот несколько команд , которые вы можете использовать для стрельбы без прицела:
1)viewmodel_fov 68
2)viewmodel_offset_x -2
3)viewmodel_offset_y 2
4)viewmodel_offset_z -2                                                                                                                                                                     Эти команды я сам проверял и руки и правда смещались к середине экрана , и мне это очень сильно помогло!

        Совет №4:                                                                                                                                                                  Стрельба без прицела это несомненно классная  фишка , а вся фишка в том , что noscope имеет большое преимущество на близких дистанциях , то есть  у вас больше шансов на выживание!                                                                 Я уверен в том , что если вы научитесь раздавать noscope направо и налево , то попробуйте удивить игроков с разворотом в 360 градусов !
        А на этом у меня всё мой друг , надеюсь мои советы были тебе очень полезны! Желаю тебе удачных тренировок , Dragon lore , ножей и ace!!! Увидимся с тобой в следующих написанных мной статьях!!! 
       P.S. Если хотите больше полезных техник и советов пишите : " Пили контент!!"
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