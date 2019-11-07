M&B Warband: 7 Лучших модов (1)

Многие из вас знают, что долгожданный M&B: Bannerlord выйдет в марте 2020 года. Но что делать, если вам уже надоел обычный Native и хочется чего-то нового?

Единственный выход - моды.

В этой статье представлены 7 лучших модов на M&B: Warband по версии, личному опыту и мнению автора.

Новые задания.

Хорошо продуманный мир и история.

Много интересного и реалистичного оружия и красивые доспехи.

Возможность создавать свои ордена и взаимодействовать с другими орденами.

Новые локации.

Интересные враги.

Улучшено управление своим государством.

Много различных новых предметов.

Система достижений. Если вы будете использовать игровые читы, то вы не сможете получать достижения.

Новые деревни и красивые города, которые идентичны реальным поселениям того времени.

Новая система найма.

Возможность организовать крестовый поход.

Различные построения

Новые возможности при управлении своим феодом.

Новое оружие и доспехи.

Новая модель боя

Другая озвучка

Улучшение осады.

Присутствует 33 фракции и 10 минорных. От Ломбардии до Империи инков и от пиратов до украинских казаков.

Карта мира вся не сразу видна. На карте видны поселение, которые вы посетили.

Новые и разнообразные города.

Возможность основать свое поселение (при определенной известности и при 6 правах на трон)

Размещение гарнизона в деревнях.

Лекари в тавернах

Морские плавания и морские битвы.

Кузнецы, которые улучшают и чинят броню.

Теперь определенные товары размещены только в определенных городах или странах.

Возможность убедить не воевать (если вы глава фракции).

Голод у персонажа и отряда.

Банковская система. Возможность взять кредит.

Титулы.

Скрытые сокровища с уникальными вещами.

И ещё много всяких особенностей.

Новые вещи и оружие.

Новая природа.

Мореплавание с аутентичными суднами.

Охота.

Карта охватывает почти всю Северную Америку.

Артиллерия.

Новые города и поселения.

Новые женские и мужские лица.

Улучшена графика.

Эпическое музыкальное сопровождение.

Дипломатия (благодаря моду Diplomacy)

Разные тактические команды (к примеру отряду можно наказать использовать только одноручное или только стрелковое, или вообще прикрыться всем щитами)

Все сцены замков изменены.

Возможность служить обычным солдатом в войске графа или короля.

Почему-то добавленное оружие и доспехи времён Руси.

Титулы и атрибуты знати.

Новые события.

Руины, статуи, напоминающие о старых эпохах.

Мореплавание.

Колонизация.

Новые поселения.

Иерархическая система.

Реконструкция и воссоздание древних построек.

Привилегии.

Охота.

Улучшения лагеря.

Покупка жилья.

Банковая система.

Самолечение в бою.

Дуэли.

Новое оружие.

Аборигены и туземцы.

Флаги.

Знаменитая глобальная модификация, которая понравился многим пользователям и фанатам M&B.Действие идёт в альтернативной Кальрадии - в Пендоре, который распался 354 года назад от действий мода.Мод будет сложен новичкам. Тут даже бандиты имеют кольчужную броню, в отличии от оригинала, где бандиты могут ходить и с голым торсом.Глобальный мод о Европе 1257 в Европе, во времена Средневековья. Мод сделан проработано и очень реалистично, и не зря заслужил большую популярность у фанатов. В игре представлены 42 фракции, которые существовали в то время.Видно, что авторы этого мода пытались как много сделать его реалистичнее. И, по-моему, у них это хорошо вышло.Как вы видите из названия, мод о XVI веке, а именно 1516 год. Карта охватывает весь мир. Так что можно даже играя за Священную Римскую Империю получить колонии в Северной Америки или вязать Литву в войну с Китаем. Присутствует даже знаменитая Китайская Стена.Мод имеет много интересных особенностей и мод сам по себе очень интересный, но не очень исторически достоверный. К примеру, тут Литва и Польша - одно целое государство, хотя они объединились в Речь Посполитую только 1569 года. Но, если не считать этот маленький минус, то мод, в целом, прекрасен.Мод переносит нас в 1860-ые в Северную Америку. Эпоха Дикого Запада, ковбоев, Гражданская Война. Итак. В самом моде 8 фракций (КША, США, Канада, Мексика, Мексиканские повстанцы, Индейцы равнин, Индейцы юго-запада, Поселенцы).Мод будет интересен фанатам вестернов и Дикого Запада.Благодаря этому моду вы можете полноценно управлять своим феодом или королевством. Вы можете заключать с другими королевствами пакты о ненападении, мирные договора и другое.В своем феоде и в своем королевстве вы можете нанимать казначея, констебля и канцлера.делает отсчёты, осуществляет постройку улучшений, предоставляет экономическую информацию, изменяет налоги и т.п.отсылает патрули на защиту владений, обучает и нанимает войска, отсылать шпионов, автоматически продаёт пленных.даёт информацию о характере лордов, передает подарки и отвечает за дипломатические отношения между государствами.Кроме того, вы можете наблюдать за боем без своего участия и другие новые особенности боя.Этот мод собрал в себе 27 модов и мини-модов (в том числе и Diplomacy), которые улучшают оригинальную игру.Действия происходят в той же самой Кальрадии, но уже перешедшей в другую эпоху. В Кальрадии уже нету средневековья, настала некая Эпоха Возрождения. Мод имеет много интересных особенностей.Автор или авторы этого мода делали большой упор на реалистичность, как и авторы Anno Domini 1257.На этом всё! Позже будут другие моды...Спасибо за внимание!