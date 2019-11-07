M&B Warband: 7 Лучших модов (1)

Многие из вас знают, что долгожданный M&B: Bannerlord выйдет в марте 2020 года. Но что делать, если вам уже надоел обычный Native и хочется чего-то нового?1. Prophesy of Pendor
Единственный выход - моды.
В этой статье представлены 7 лучших модов на M&B: Warband по версии, личному опыту и мнению автора.
Знаменитая глобальная модификация, которая понравился многим пользователям и фанатам M&B.
Действие идёт в альтернативной Кальрадии - в Пендоре, который распался 354 года назад от действий мода.
Особенности:
- Новые задания.
- Хорошо продуманный мир и история.
- Много интересного и реалистичного оружия и красивые доспехи.
- Возможность создавать свои ордена и взаимодействовать с другими орденами.
- Новые локации.
- Интересные враги.
- Улучшено управление своим государством.
- Много различных новых предметов.
- Система достижений. Если вы будете использовать игровые читы, то вы не сможете получать достижения.
Мод будет сложен новичкам. Тут даже бандиты имеют кольчужную броню, в отличии от оригинала, где бандиты могут ходить и с голым торсом.
2.Anno Domini 1257
Глобальный мод о Европе 1257 в Европе, во времена Средневековья. Мод сделан проработано и очень реалистично, и не зря заслужил большую популярность у фанатов. В игре представлены 42 фракции, которые существовали в то время.
Особенности:
- Новые деревни и красивые города, которые идентичны реальным поселениям того времени.
- Новая система найма.
- Возможность организовать крестовый поход.
- Различные построения
- Новые возможности при управлении своим феодом.
- Новое оружие и доспехи.
- Новая модель боя
- Другая озвучка
- Улучшение осады.
Видно, что авторы этого мода пытались как много сделать его реалистичнее. И, по-моему, у них это хорошо вышло.
3.16th Century
Как вы видите из названия, мод о XVI веке, а именно 1516 год. Карта охватывает весь мир. Так что можно даже играя за Священную Римскую Империю получить колонии в Северной Америки или вязать Литву в войну с Китаем. Присутствует даже знаменитая Китайская Стена.
Особенности:
- Присутствует 33 фракции и 10 минорных. От Ломбардии до Империи инков и от пиратов до украинских казаков.
- Карта мира вся не сразу видна. На карте видны поселение, которые вы посетили.
- Новые и разнообразные города.
- Возможность основать свое поселение (при определенной известности и при 6 правах на трон)
- Размещение гарнизона в деревнях.
- Лекари в тавернах
- Морские плавания и морские битвы.
- Кузнецы, которые улучшают и чинят броню.
- Теперь определенные товары размещены только в определенных городах или странах.
- Возможность убедить не воевать (если вы глава фракции).
- Голод у персонажа и отряда.
- Банковская система. Возможность взять кредит.
- Титулы.
- Скрытые сокровища с уникальными вещами.
- И ещё много всяких особенностей.
Мод имеет много интересных особенностей и мод сам по себе очень интересный, но не очень исторически достоверный. К примеру, тут Литва и Польша - одно целое государство, хотя они объединились в Речь Посполитую только 1569 года. Но, если не считать этот маленький минус, то мод, в целом, прекрасен.
4.1860's Old America
Мод переносит нас в 1860-ые в Северную Америку. Эпоха Дикого Запада, ковбоев, Гражданская Война. Итак. В самом моде 8 фракций (КША, США, Канада, Мексика, Мексиканские повстанцы, Индейцы равнин, Индейцы юго-запада, Поселенцы).
Особенности:
- Новые вещи и оружие.
- Новая природа.
- Мореплавание с аутентичными суднами.
- Охота.
- Карта охватывает почти всю Северную Америку.
- Артиллерия.
- Новые города и поселения.
Мод будет интересен фанатам вестернов и Дикого Запада.
5.Diplomacy
Благодаря этому моду вы можете полноценно управлять своим феодом или королевством. Вы можете заключать с другими королевствами пакты о ненападении, мирные договора и другое.
В своем феоде и в своем королевстве вы можете нанимать казначея, констебля и канцлера. Казначей
делает отсчёты, осуществляет постройку улучшений, предоставляет экономическую информацию, изменяет налоги и т.п.Констебль
отсылает патрули на защиту владений, обучает и нанимает войска, отсылать шпионов, автоматически продаёт пленных.Канцлер
даёт информацию о характере лордов, передает подарки и отвечает за дипломатические отношения между государствами.
Кроме того, вы можете наблюдать за боем без своего участия и другие новые особенности боя.
6.Goodmod
Этот мод собрал в себе 27 модов и мини-модов (в том числе и Diplomacy), которые улучшают оригинальную игру.
Особенности:
7.Nova Aestas
- Новые женские и мужские лица.
- Улучшена графика.
- Эпическое музыкальное сопровождение.
- Дипломатия (благодаря моду Diplomacy)
- Разные тактические команды (к примеру отряду можно наказать использовать только одноручное или только стрелковое, или вообще прикрыться всем щитами)
- Все сцены замков изменены.
- Возможность служить обычным солдатом в войске графа или короля.
- Почему-то добавленное оружие и доспехи времён Руси.
Действия происходят в той же самой Кальрадии, но уже перешедшей в другую эпоху. В Кальрадии уже нету средневековья, настала некая Эпоха Возрождения. Мод имеет много интересных особенностей.Особенности:
- Титулы и атрибуты знати.
- Новые события.
- Руины, статуи, напоминающие о старых эпохах.
- Мореплавание.
- Колонизация.
- Новые поселения.
- Иерархическая система.
- Реконструкция и воссоздание древних построек.
- Привилегии.
- Охота.
- Улучшения лагеря.
- Покупка жилья.
- Банковая система.
- Самолечение в бою.
- Дуэли.
- Новое оружие.
- Аборигены и туземцы.
- Флаги.
Автор или авторы этого мода делали большой упор на реалистичность, как и авторы Anno Domini 1257.
На этом всё! Позже будут другие моды...Спасибо за внимание!