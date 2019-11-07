Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать промокоды, новости и другое, скоро! https://x.com/GamehagEN

EarnНовостиM&B Warband: 7 Лучших модов (1)
Автор: Gamehag в November 7, 2019
(6 ratings)
M&B Warband: 7 Лучших модов (1)

M&B Warband: 7 Лучших модов (1)

Многие из вас знают, что долгожданный M&B: Bannerlord выйдет в марте 2020 года. Но что делать, если вам уже надоел обычный Native и хочется чего-то нового?
Единственный выход - моды.
В этой статье представлены 7 лучших модов на M&B: Warband по версии, личному опыту  и мнению автора.

1. Prophesy of Pendor
Знаменитая глобальная модификация, которая понравился многим пользователям и фанатам M&B.
Действие идёт в альтернативной Кальрадии - в Пендоре, который распался 354 года назад от действий мода.
Особенности:
  • Новые задания.
  • Хорошо продуманный мир и история.
  • Много интересного и реалистичного оружия и красивые доспехи.
  • Возможность создавать свои ордена и взаимодействовать с другими орденами.
  • Новые локации.
  • Интересные враги.
  • Улучшено управление своим государством.
  • Много различных новых предметов.
  • Система достижений. Если вы будете использовать игровые читы, то вы не сможете получать достижения.
Мод будет сложен новичкам. Тут даже бандиты имеют кольчужную броню, в отличии от оригинала, где бандиты могут ходить и с голым торсом.
t1ycPxAY2RtaDTuNJidvrUYfNeknmI.jpeg


2.Anno Domini 1257
Глобальный мод о Европе 1257 в Европе, во времена Средневековья. Мод сделан проработано и очень реалистично, и не зря заслужил большую популярность у фанатов. В игре представлены 42 фракции, которые существовали в то время.
Особенности:
  • Новые деревни и красивые города, которые идентичны реальным поселениям того времени.
  • Новая система найма.
  • Возможность организовать крестовый поход.
  • Различные построения
  • Новые возможности при управлении своим феодом.
  • Новое оружие и доспехи.
  • Новая модель боя
  • Другая озвучка
  • Улучшение осады.
Видно, что авторы этого мода пытались как много сделать его реалистичнее. И, по-моему, у них это хорошо вышло.
6L4bKN2kCc4ydNCayIzLNpXDiSCMEa.jpg



3.16th Century
18JM8qCEJDZn6Zif9CfVX2e4pwAlUS.jpg
Как вы видите из названия, мод о XVI веке, а именно 1516 год. Карта охватывает весь мир. Так что можно даже играя за Священную Римскую Империю получить колонии в Северной Америки или вязать Литву в войну с Китаем. Присутствует даже знаменитая Китайская Стена.
Особенности:       
  • Присутствует 33 фракции и 10 минорных. От Ломбардии до Империи инков и от пиратов до украинских казаков.
  • Карта мира вся не сразу видна. На карте видны поселение, которые вы посетили.
  • Новые и разнообразные города.
  • Возможность основать свое поселение (при определенной известности и при 6 правах на трон)
  • Размещение гарнизона в деревнях.
  • Лекари в тавернах
  • Морские плавания и морские битвы.
  • Кузнецы, которые улучшают и чинят броню.
  • Теперь определенные товары размещены только в определенных городах или странах.
  • Возможность убедить не воевать (если вы глава фракции).
  • Голод у персонажа и отряда.
  • Банковская система. Возможность взять кредит.
  • Титулы.
  • Скрытые сокровища с уникальными вещами.
  • И ещё много всяких особенностей.
Мод имеет много интересных особенностей и мод сам по себе очень интересный, но не очень исторически достоверный. К примеру, тут Литва и Польша - одно целое государство, хотя они объединились в Речь Посполитую только 1569 года. Но, если не считать этот маленький минус, то мод, в целом, прекрасен.



4.1860's Old America
NSBMHSceSH86DfFkzqxuBEMjf5Pzy3.jpg
Мод переносит нас в 1860-ые в Северную Америку. Эпоха Дикого Запада, ковбоев, Гражданская Война. Итак. В самом моде 8 фракций (КША, США, Канада, Мексика, Мексиканские повстанцы, Индейцы равнин, Индейцы юго-запада, Поселенцы).
Особенности:
  • Новые вещи и оружие.
  • Новая природа.
  • Мореплавание с аутентичными суднами.
  • Охота.
  • Карта охватывает почти всю Северную Америку.
  • Артиллерия.
  • Новые города и поселения.
Мод будет интересен фанатам вестернов и Дикого Запада.
QNUyQEItWRGzxt6SRBj8VaxK3AGB98.jpg


5.Diplomacy
zoPIeJgwW3AC8CoEdFSLtReG5Gv9O3.jpg
Благодаря этому моду вы можете полноценно управлять своим феодом или королевством. Вы можете заключать с другими королевствами пакты о ненападении, мирные договора и другое.
В своем феоде и в своем королевстве вы можете нанимать казначея, констебля и канцлера.
Казначей делает отсчёты, осуществляет постройку улучшений, предоставляет экономическую информацию, изменяет налоги и т.п.
Констебль отсылает патрули на защиту владений, обучает и нанимает войска, отсылать шпионов, автоматически продаёт пленных.
Канцлер даёт информацию о характере лордов, передает подарки и отвечает за дипломатические отношения между государствами.
Кроме того, вы можете наблюдать за боем без своего участия и другие новые особенности боя.


6.Goodmod
Этот мод собрал в себе 27 модов и мини-модов (в том числе и Diplomacy), которые улучшают оригинальную игру.
Особенности:
  • Новые женские и мужские лица.
  • Улучшена графика.
  • Эпическое музыкальное сопровождение.
  • Дипломатия (благодаря моду Diplomacy)
  • Разные тактические команды (к примеру отряду можно наказать использовать только одноручное или только стрелковое, или вообще прикрыться всем щитами)
  • Все сцены замков изменены.
  • Возможность служить обычным солдатом в войске графа или короля.
  • Почему-то добавленное оружие и доспехи времён Руси.



7.Nova Aestas
pDT91nDgcDnhVxFDaAIf3wV10iZXQl.png
Действия происходят в той же самой Кальрадии, но уже перешедшей в другую эпоху. В Кальрадии уже нету средневековья, настала некая Эпоха Возрождения. Мод имеет много интересных особенностей.
Особенности:
  • Титулы и атрибуты знати.
  • Новые события.
  • Руины, статуи, напоминающие о старых эпохах.
  • Мореплавание.
  • Колонизация.
  • Новые поселения.
  • Иерархическая система.
  • Реконструкция и воссоздание древних построек.
  • Привилегии.
  • Охота.
  • Улучшения лагеря.
  • Покупка жилья.
  • Банковая система.
  • Самолечение в бою.
  • Дуэли.
  • Новое оружие.
  • Аборигены и туземцы.
  • Флаги.
Автор или авторы этого мода делали большой упор на реалистичность, как и авторы Anno Domini 1257.

На этом всё! Позже будут другие моды...Спасибо за внимание!
