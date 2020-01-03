JOHN DOE-Джон доу (История)

Эта история о Джоне доу выглядел он как обычный нуб с самого начала это был тестовый аккаунт а после чего его взломал хакер в 2016 году 18 марта а после обещал совершить ещё один взлом 2017 году 18 марта... чего не произошло.

Приветик,

сегодня я расскажу тебе про джона доу.



И сразу говорю что этот персонаж из игры роблокс.

Происхождение имя "Джон доу"











Ну а на этом у меня всё если хотите ещё одну историю о тайнах роблокса то пишите в комм. этой статьи.





Пока-пока.)

Это имя раньше использовалось в юрисдикции чтобы как-то называть неизвестных или анонимных людей. Чаще всего именем Джон доу называли мёртвые тела которые не удалось обознать. Но в данный момент имя Джон доу и Джейн доу активно используются в англаизычных сми для обозначения неизвестных личностей или неопознаных мёртвых тел.Но кто же такой Джон доу в роблоксе? Это один из самых первых тестовых аккаунтов созданный разработчиками для выявления и устранения ошибок, различные тесторы играли на аккаунтах Джон доу и Джейн доу очень продолжительно время они появлялись среди игроков порой общались и устраняли баги. Но порядка десятка лет назад когда игра наконец вышла из стадии разработки аккаунты из-за ненужности были заброшены после этого момента на аккаунты более восьми или десяти лет не кто не заходил. Но вся мистика с Джоном доу началась в 2016 году 18 марта неизвестный хакер взломал аккаунт Джона доу и начал вести с него различную деятельность и это было очень странно, после этого среди игроков появились слухи о том что хакер собирается произвести ещё один взлом но уже 18 марта 2017 года, люди говорили что в этот день он взломает каждого игрока посетившего игру.Я не буду вдаваться в подробности как взломать миллионы аккаунтов за день так что просто забудем об этом... тем более не какого взлома очевидно не было)Но это далеко не все тайны Джона доу. После его появления в игре игроки утверждали что видели Джона доу и до 2016 года и он даже присылал людям заявки в друзья...Многие стали записывать видео на эту тему в которых они делились где они его видели и как.Никто не знает истинное происхождение Джона доу... расследования более продвинутых игроков показало что многие из этих людей действительно не врут...ещё он мог быть в игре как баг.Но так же более игроки ещё замечали аккаунт Джейн доу, но больше не каких тестовых аккаунтов замечено не было. До сих пор не кто не может сказать точно является ли Джон багом или же он внутри игровой призрак как его считают многие игроки.У роблокса есть тайна и пострашнее... поискав на разных сайтах я нашла действительно странные вещи. Очень давно в период по 2006 и 2008 год дети совершили суецид после игры в определённый режим роблокса.. всю информацию о режимах о них и обо всём этом напрочь стёрли.. и информация осталась лишь у маленького количества игроков которые до сих пор это помнят хоть уже и наступил 2020 год...Дети 10 12 лет играли в тестовый режим роблокса после чего просто исчезали навсегда обыкновенные пользователи посчитали что они просто забросили играть но нет... после очередного исчезновения на один из аккаунтов зашла мама ребёнка и рассказала что её сын покончил с собой, а в истории своего браузера все ссылки были забиты роблоксом...после этого началось расследование после чего выяснилось что жертв было несколько.. кто поднимал эту тему был навсегда забанен, а потом все об этом уже и забыли да и в роблоксе появилась новая история у которой развитие было более масштабным.