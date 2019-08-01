Сегодня я расскажу о самом удачном проекте EGS, который исчез из App Store - Infinity Blade

возрасте десяти лет мне впервые подарили первое в моей жизни яблочное устройство. Это был Ipod Touch 3. В нём я впервые познакомился с App Store и первым делом начал скачивать всё, что там находилось. Так была одна игра, которая считалась самой лучшей. Именно благодаря серии этих игр я впервые познакомился с EGS, даже не подозревая этого. Все три части теперь удаленны: Epic Games Store посчитали ненужным продолжать работу над самой лучшей серией игр в магазине, а вскоре и вовсе убрали своё творение из магазина. Теперь скачать их можно с помощью истории загрузок, кто однажды скачал её на своё IOS устройство. Сейчас я хочу вспомнить добрые времена, когда одним из самых популярных телефоне был ещё четвёртый айфон, именно в то время я впервые познакомился с Infinity Blade. Возможно, это первая игра на движке Unreal Engine 3, которую я когда-либо играл. За своё прекрасное существование было выпущено три части. Их всех мне удалось пройти на 100% лишь две, третья хоть и скачана у меня на Айпаде, играть я её уже не хочу, из-за нескольких рядов причин. Но сейчас не об этом. Я хочу рассказать людям, которые не увидели эти прекрасны времена, показать им, что раньше игры даже были лучше, чем сейчас. Ещё я хочу растопить сердца всем старичкам, которые царапали экраны телефонов, чтобы успешно сделать максимальное комбо.нок бесконечности - это ролевая экшен игра, в которой вам предстоит играть за отважного рыцаря. Сюжет в этой игре очень интересен, расскажу очень кратко, потому что очень плохо помню его: игра в первую очень-очень давно. Вы играете за Сайрис, отца которого убил главный злодей серии - Цар-Бог. Этот царь имеет в своём распоряжение огромный замок, оснащён охранниками в доспехах, жаждущих крови. Этот Цар-Бог бессмертен, тайную его вечной жизни и предстоит узнать главному герою игры. Известно, что злодей имеет очень могущественный артефакт - клинок бесконечности. Убивая людей этим оружием, вы получите опыт и навыки, которыми владел умерший уже человек. Вашей основной задачей будет убить Царь-Бога, тем самым отомстив за смерть отца. Ещё есть одна секретная линия сюжета, которая раскроет вам бессмертие Царя-Бога. Чтобы её увидеть надо проделать огромный маршрут манипуляций, которые, к сожалению я не помню.ного хочу рассказать о игровой механике. Вам не придётся управлять персонажем. В игре всё делает за вас: показывает две или три точки на экране, и куда вы нажмёте, в ту точку переместится ваш герой. Это сделано очень удобно и просто. Основное внимание сосредоточенное на боях 1 на 1, где вы сможете увидеть всю красоту игры. Во время боя вам нужно будет отражать или уклонятся от атак врага. А после успешных уклонений у вас будет возможность нанести урок противнику своим мечем. бой длится до того момента, пока один из оппонентов не умрёт. Так как ваша задача проникнуть в замок и убить Царь-Бога, то в случае поражения вам придётся проходить этот замок снова и снова, циклично. Но при этом всё ваше снаряжение и ресурсы остаются у вас. Игровая механика в Клинке Бесконечности очень проста и захватывающая, что делала её в то время просто уникальной игрой. На этой замечательной ноте я хочу закончить свой рассказ о игре. Надеюсь я растопил сердца олдов и показал нынешнему поколению, какие прекрасные игры раньше делали. Спасибо всем, кто дочитал статью до этого момента,