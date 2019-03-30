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EarnНовостиIn verbis virtus
Автор: Gamehag в March 30, 2019
(94 ratings)
In verbis virtus

In verbis virtus

In Verbis Virtus - это загружаемая приключенческая игра , разработанная итальянским разработчиком игр Indomitus Games. Это ранний доступ к выпуску 22 мая 2014 года для Microsoft windows . В Verbis Virtus - игра от первого лица, где игрок использует микрофон, чтобы произносить заклинания, фактически повторяя заклинание. Он смешивает элементы действия и головоломки в фантастической обстановке.Играя в Verbis Virtus , игрок оказывается совершенно безоружным в темном подземелье с несколькими опасностями. Единственный способ преодолеть препятствия - изучить магию с помощью надписей, которые они находят на своем пути. Найденные магические формулы, если произносятся правильно, позволяют игроку выполнять различные заклинания. Заклинания используются для решения головоломок, преодоления ловушек и убийства врагов.Разработчики создали фэнтезийный язык для игры под названием Maha'ki. Махаки означает «язык богов», где «маха» означает «божества-творцы», а «ки» означает «голос, язык».До сих пор игра получила мало внимания со стороны обзорной прессы. Он был оценен 80% Multiplayer.it и 65% Everyeye.it.Таким образом, метакритическая совокупная оценка не доступна на сегодняшний день.Используйте свой реальный голос, чтобы произносить заклинания в «Вербисе Виртусе», фантастическом приключении, не похожем ни на одно другое.Шагните в ботинки волшебника в поисках древней силы. Исследуйте затерянный храм, пробираясь через забытые комнаты, наполненные невероятной красотой и ужасом. Разблокируйте заклинания и используйте их, чтобы разгадать загадки храма и сражаться с монстрами, которые скрываются в его глубинах.Построенный на Unreal Engine, погрузитесь в захватывающий мир In Verbis Virtus, возможно, самой уникальной и захватывающей игры, в которую вы будете играть весь год.В фэнтезийном приключении In Verbis Virtus, не похожем ни на одну другую игру, вы своим голосом сможете творить заклинания. Почувствуйте себя волшебником, стремящимся найти древнюю мощь. Исследуйте затерянный храм, проберитесь через заброшенные залы, полные невыразимых красот и ужасов.произносить заклинания, используя свой голос! В Verbis Virtus - игра с голосовым управлением и видом от первого лица, в которой вы решаете загадки и сталкиваетесь с врагами, используя магию. Исследуйте глубины таинственного храма через захватывающие пейзажи, сделанные с Unreal Engine.

До сих пор игры, в которых вы играли роль волшебника и разыгрывали заклинания, не сильно отличались от любой игры, вы выбираете заклинание и нажимаете кнопку. Но ... Где настоящее чувство заклинания? Мы хотим дать игроку это чувство, и для этого заклинания должны быть наложены голосом. Мы знаем, что система распознавания речи как основной игровой механизм не может быть привлекательной для всех, но мы хотим создать новый захватывающий опыт, а не просто еще одну игру среди многих. Мы не боимся попробовать что-то новаторское, но наша цель - добиться такого качества, чтобы убедить даже скептиков.

Чтобы получить максимальную отдачу от распознавания речи, мы создали фэнтезийный язык, называемый махаки, специально для волшебных формул, которые должны произноситься в In Verbis Virtus. Махаки будут включены в список языков, которые игроки могут выбрать для заклинаний, в том числе и английский. Махаки означает «язык богов», где «маха» означает «божества-творцы», а «ки» означает «голос, язык». Мы разработали Maha'ki с тремя основными целями:

  • придать этому эпический тон
  • чтобы это было легко произносимым
  • чтобы он был оптимизирован для лучшей точности с системой распознавания речи.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Следующие указания основаны на нашем практическом опыте, они просто выражают то, что мы нашли хорошо работающим с системой распознавания речи в отношении игрового процесса. Мы не лингвисты и не эксперты в теории распознавания речи.

Мы основаны на самых распространенных звуках среди языков мира, и мы использовали в качестве вдохновения, среди прочего, латинский и эсперанто. Ниже приведены примеры слов махаки и их значения (точное произношение можно услышать из игрового журнала):

  • тиал (пусть будет так)
  • люме (свет)
  • экто (луч, направление)
  • уда (команда)
  • кехну (движение)
  • оби (материя, вещество)

Эти слова объединяются в магические формулы заклинаний, например:

  • Заклинание света -> Lumeh Tial
  • заклинание луч света -> экто люме
  • командное заклинание -> тиал уда
  • Заклинание телекинеза -> Оби Кехну

Чтобы повысить точность распознавания речи, мы избегаем «шумных» согласных, таких как «r» и «s», произношение которых значительно различается в разных языках, а также среди людей с одним и тем же родным языком. Это алфавит, который мы получили:

 

 

Более того, мы даем каждой магической формуле уникальный «образец» гласных, то есть каждая формула содержит последовательность гласных, которая отличается от всех других формул. Мы стараемся максимально увеличить различия между этими «образцами», чтобы магические формулы были очень отличимы друг от друга. В Verbis Virtus включена опция «обучения» распознавателя речи голосу игрока, которую можно выбрать для повышения точности распознавания. Тем не менее, с помощью этих мер мы стремимся вывести язык махаки из коробки для большинства подавляющего большинства людей без необходимости «обучения».

Ключевая особенность

  • Используйте заклинания на махаки, языке богов, используя свой собственный голос.
  • Откройте для себя и изучите несколько заклинаний, каждое со своей целью и силой.
  • Решайте сложные головоломки, избегайте ловушек и сражайтесь с монстрами с помощью магии.
  • Исследуйте затерянный храм, раскрывая секреты его загадочного прошлого, а также свои собственные.
  • Испытайте потрясающую графику на движке Unreal Engine.
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