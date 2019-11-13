Добрый день, дорогие читатели, сегодня обзор на мобильную игру Hungry Shark Evolution.

Ну так вот, приступим. Пару лет тому назад зашел я ви начал искать интересные игры, и тут я натыкался на одни, на другие но увы они были какие то очень странные и не интересные. Вот так через раз я нажимал на игры и смотрел что за игра, но увы мне вот это всё не нравилось, уж сильно все плохо. Через пару дней начал искать игры по запросу Акулы. Среди многочисленных найденных игр была. Ну я естественно начал смотреть и изучать игру и в конечном итоге она мне понравилась, ведь я ее и искал.Ну что же, дорогие читатели, приступим к самому обзору мобильной игры. На мой взгляд играя в нее я смог взять для себя очень многого интересного. И даже научился играть в нее и проходить правильно. Я узнал многие фишки и прочее, вот именно сегодня я с вами ими и поделюсь.Ну давайте приступим к самому началу игры, а точней к сюжету игры. Мы это акула, которая любит вкусно и сочно полакомится свежей рыбкой, и другим сортом акул. Но мы не обычная акула, а акула которая имеет очень при очень хорошую пищеварительную систему, и иза этого постоянно хочет кушать. Ну конечно же обычной рыбкой и акулкой не накушаешься, по этому вы можете еще и можете прыгать и выныривать из воды, попадая на землю и кушать человеченку.Теперь к самому режиму игры. Начинать с маленькой акулкой, которая очень слабенькая во всех смыслах этого слова. Вы ею должны будете собирать монеты и за убийство других морских жителей и людей. На дне океана есть сундуки с золотом, которые помогут вам быстрей накопить на следующие усиление или новую акулку.В игре есть специальные акулки старой эры. Каждая из них своеобразна и имеет только свою уникальную способность. На сколько я помню там там есть акула робот, акула магма, акула ледяная, акула электрическая. У каждой есть супер сила которая будет быстро убивать акул и рыб.У каждой из акул есть шкала силы и скорости передвижения и многого другого, и что бы улучшить одну из шкал, вам потребуются монеты, которые можно будет получить за один сыгранный матч или несколько.На самом дне океана есть боссы, которых вам предстоит убить. Самое интересное в том, что их сложно убить даже той уникальной акулой.На акулу можно прикупить особы украшения, которые будут давать особо уникальные дополнения, например вы можете себе усилить количество получаемых монет.Ну а вот на этом все, я заканчиваю обзор на мобильную игру. Спасибо большое что дочитали до конца моей статьи, я вам очень признателен. Думаю вы взяли для себя что то новенькое, и скачаете эту интересную игру. Еще раз.всем спасибо, и всем пока!