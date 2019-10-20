Дождь

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EarnНовостиHome Sweet Home (Обзор)
Автор: Gamehag в October 20, 2019
(21 ratings)
Home Sweet Home (Обзор)

Home Sweet Home (Обзор)

Это отлична игра с хорошо представленной хорор составляющей. Представьте что Вы взяли лучшее из Amnesia, The Evil Inside, Outlast, Alien Isolation, Dead Space и даже Resident Evil собрали это все воедино, взяли уникальную историю, добавили в неё немного тайской мифологии и вот, Home Sweet Home готов.

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В Home Sweet Home Вы играете за мужчину по имени Тим, который не совсем был самим собой с тех пор, как пропала его жена Джейн. Прежде чем она исчезла, её рассудок помутнел и случилось психическое расстройство, она увидела и услышала сущности, которые были невидимы для Тима, прямо в их собственном доме. Тим однажды просыпается в совершенно незнакомом месте, но он знает, что ему нужно собраться с духом и найти свою жену. Хотя есть немного голосовых диалогов, большая часть истории рассказана в различных заметках, газетах, дневник Джейн и документах с подробным описанием монстров, с которыми Вы столкнетесь по пути.

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Home Sweet Home берет за основу множество идей и механик хороров-выживалок, сложным образом перерабатывает их и вбирает в себя, чтобы сделать этот гемплей невероятно увлекательным. В Вашем распоряжении стандартные заметки и поиск ключей, психологические интеллектуальные игры, один удар убивающий врагов и простые головоломки. Большая часть игры состоит из игры в прятки с несчастной мертвой девушкой, которая постоянно плачет о своем потерянном любовнике, если она увидит Вас, она впадет в ярость и поскольку она владеет ножом, она зарежет Вас, если Вы не заберетесь в ближайший шкафчик достаточно быстро. Очевидно, что здесь есть много вдохновения от "Outlast".

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Несмотря на обилие проверенных механик, которые в наши дни, похоже, является синонимом хорор-выживания, эта игра обладает выдающейся атмосферой. Вы будете прячась в тени что бы избегая врагов, Вы будете сжимать свой сфинктер каждую секунду пути, молясь, что бы она не заметила Вас. Есть много неизбежных сценариев, которые заставляют Вас столкнуться с ней лицом к лицу, оставляя Вас только надежду, что Ваши ноги не предадут Вас, когда Вы убегать от неё через лабиринты комнат. Большая часть этого напряжения происходит просто от незнания, когда или где она появится. Все остальное рождается из ужасно тихого, слабо освещенного, наполненного кровью окружения. Финал также очень хорошо сделан и это вызывает совершенно новый уровень страха, которого не было в остальной части игры. К сожалению, все попытки разработчиков внедрить VR в Home Home Sweet Home закончились крахом, он бы безусловно не был лишним и игра бы заслужила дополнительное внимание со стороны владельце гарнитуры виртуальной реальности. 

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Удивительно, но, несмотря на свой синдром имитации подражания и некоторые технические недостатки, Home Sweet Home удается стать одним из лучших современных ужасов, которые Вы можете купить. Он ужасно напряженный, вызывает много приливов адреналина и наблюдать за игрой, основанной на тайской мифологии, очень интересно. Игра подарит Вам 3-4 часа гемплея, знакомые механики, в новой красивой обвертке. Из технический проблем, стоит уточнить, игра любит фризить и частота кадров может неожиданно упасть с 60 до 15 и тут же восстановиться на прежний уровень. Не понятно с чем это связано, возможно с подзагрузкой локации, но это немного напрягает. 

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Плюсы:
+ Хорошая графика, правильный баланс тьмы и света, не свойственно современных хорорам "вырвиглазности".
+ Интересная история, классическая подача в заметках и письмах, есть азиатские мотивы мифологии что выделяют игру стреди конкурентов.
+ Игра вобрала в себя все лучшие механики что были в хорор играх раньше и переработав под себя предоставляет их Вам.

Минусы:
- Игра не имеет каких-то уникальных гемплейных особенностей, она вторична в этом плане. 
- Технические неполадки в виде фризов и подлагиваний, это не связано конкретно с мои железом, это бывает у всех.
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Home Sweet Home (Обзор)