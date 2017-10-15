Hitman: Absolution: плюсы и минусы

В этой рубрике, под названием "плюсы и минусы", мы будем рассматривать разнообразные игры и их отрицательные и положительные стороны на основании не только моих соображений, а и более объективных факторов, таких как отзывы в Steam. Для вас я буду выбирать наиболее объективные и аргументированные, на мой взгляд, отзывы, и вместе с вами буду их анализировать, чтобы выделить плюсы и минусы рассматриваемой игры.

Сегодня мы поговорим о очередном продолжении серии о агенте секретной организации под номером 47 – Hitman:Absolution. Эта, ныне обширная, серия начала свое существование уже довольно давно и еще тогда приобрела нешуточный успех у геймеров, «зацепив» своей вариативностью, стилизацией и обширным арсеналом для обеспечения той самой вариативности. Но, как ни странно, и как это сейчас бывает разработчики стараются выпустить новые части этой прекрасной игры, но класс этих игр уже не тот, что был раньше. Но об этом мы поговорим чуть позже, а сейчас вспомним историю проекта и вкратце ознакомимся с формальной информацией о нем.



Hitman: Absolution - это компьютерная игра в сеттинге стелс-экшена, которая является пятой игрой серии. Игру разработала датская компания IO Interactive, которая разработала и все предыдущие игры серии, в качестве издателя выступили Square Enix.

В 2011 году был представлен кинематографический трейлер игры и сразу с ним первое геймплейное видео, на котором были показаны система укрытий и способность видеть противников сквозь стены (привет, современная казуальность). Кроме этого была показано новая механика – система казней, наподобие убийства ножом в Battlefield, что очень похоже на другой стелс-экшен Splinter Cell: Conviction.

Уже 8 июня 2011 года на местном телеканале, под названием Danish National News, было объявлено, что «Hitman: Absolution» является игрой с наибольшим бюджетом, на то время, из всех игр, разработанных в Дании до этого момента.

Но после Е3 2011 журнал Edge публиковал информацию, которая несла в себе неутешительные новости для поклонников серии. Главная новость говорила о том, что над игрой больше не будут работать известный композитор Йеспер Кюд и актёр озвучивания Дэвид Бэйтсон, который до этого во всех частях озвучивал главного героя.

При этом компания разработчиков никак не прокомментировала подобное решение и оставила поклонников в неведении, вместо этого было заявлено что на должность композитора были взяты Питер Питер и Питер Кид, а главного героя будет озвучивать некто, чей голос похож на голос Бэйтсона.

Уже 10 мая IO Interactive сообщила, что игра поступит в продажу 20 ноября для всех платформ.

26 августа 2012 года на официальной странице в Facebook разработчики объявили, что Дэвид Бэйтсон все же примет участие в проекте на своем привычном месте – голоса главного героя, но захват движений выполнит киноактер Уильям Мэйпотер. И после этого, в 2012 году Hitman Absolution наконец вышел в релиз.





Достаточно обширная историческая справка о игре у нас получилась в этот раз, но это все неспроста. История создания игры, порой, может сказать кое-что интересное о самой игре. Давайте проанализируем историческую справку.

Во – первых, как видите, компания отступилась от некоторых деталей, которые были уже привычны серии и входили в «формулу успеха», такие как композитор и голос главного героя, что говорит о том, что компания была морально уверена в своем продукте и готова на то, чтобы внести некоторые коррективы в уже сформировавшуюся модель игры за время выпусков предыдущих успешных частей.



Во – вторых, прошу обратить внимание, что игра объективно похожа на игру из другой известной серии, а именно - Splinter Cell: Conviction , забегая наперед скажу, что многие фанаты серии в своих обзорах писали, что теперь серия Hitman, в лице части Hitman: Absolution, напоминает им игры Splinter Cell, причем сказано это было с негативной стороны, но детальнее об этом чуть позже.

В – третьих, тот факт, что игра получила крупный бюджет говорит о том, что возможно разработчики решили привлечь новых специалистов и разработать нечто специфическое и новое для игры. Но довольно истории, давайте посмотрим что же таки получилось у IO Interactive и какой вышла на свет Hitman: Absolution. Для этого рассмотрим график отзывов сообщества Steam об этой игре и проанализируем общую тенденцию отзывов.

Данный график представляет собой количество отрицательных обзоров - оранжевые столбцы диаграммы, и положительных обзоров - синие столбцы диаграммы за все время начиная с релиза в 2012 году и до сегодняшнего дня.





Как видите, по каким-то причинам, публика достаточно холодно отнеслась к игре после ее непосредственного релиза, хотя обычно, как раз таки происходит обратное, после этого в 2014 году идет пик популярности игры, проект получает множество хвалебных отзывов, но не обходится и без недовольных, которых достаточно много и до сегодняшнего дня, хотя положительных отзывов все же значительно больше. Причем, что интересно, пропорционально, игра выпущенная в 2012 году, набравшая свою пиковую популярность в 2014 году, остается все еще достаточно популярной спустя 5 лет после релиза, в 2017 году. Это говорит о том, что в игре присутствуют особенности, не подвергающиеся «старению» и «выходу из моды».

Рассмотрев общие тендценции игры и приблизительную статистику отрицательных и положительных отзывов в Steam, давайте взглянем еще на график количества отзывов за последнее время и приступим к уже детальному рассмотрению отрицательных и положительных обзорах и проанализируем их.



В отзывах за последнее время видно, что количество отрицательных отзывов непостоянно и сильно проигрывает количеству положительных отзывов, но все таки имеет место быть.

Ну а теперь переходим к рассмотрению отрицательных отзывов об этом проекте и попробуем выделить наиболее объективные и значительные минусы и плюсы, которые выделяют пользователи Steam.



Много отзывов, подобных этому, где отмечается резкое качественное падение игры как симулятора наемного убийцы, с его некогда вариативностью и нелинейностью. Также многие отмечают плохой «левел-дизайн», то есть уровни, которые в предыдущих частях выделялись своей уникальностью и выразительностью теперь не производят такого впечатления, а выглядят сделанными «на скорую руку».



Также, как помните, в начале статьи я говорил, что уже на стадии анонса игры создалось ощущение со схожестью с игрой Splinter Cell, так вот это не было ошибкой, очень многие игроки отмечают эту же схожесть и кладут это сходство в копилку минусов игры.









Большинство отрицательных обзоров связаны именно с очень низкой вариативностью прохождений миссий и линейностью тех же самых миссий и локаций в Hitman: Absolution, пожалуй, по мнению членов сообщества Steam это самый главный недостаток этого проекта. Поэтому, на мой взгляд, это можно назвать единственным действительно значимым и весомым недостатком этого продолжения легендарной серии. Теперь же перейдем к плюсам.







Безусловными плюсами, в которых сходятся многие «обзорщики» в Steam – это отличная оптимизация и высокий уровень графики при этом. Многие же отмечают «прекрасный сюжет» и всю ту же вариативность, но уже утверждая, что она на высоком уровне. Причем таких мнений среди положительных обзоров много. И здесь нельзя однозначно и объективно сказать, кто из них прав, потому что много недовольных уровнем вариативности и линейности и также много напротив довольных тем же самым уровнем вариативность и линейности. Но мое субъективное мнение говорит о том, что те, кто довольны, могли просто привыкнуть к современному тренду делать казуальные и простые игры и могли не заметить ухудшения по сравнению со старыми играми, потому что недовольные как раз указывают на то, что вариативность ужасна по сравнению со старыми частями Hitman, ставшими уже классикой жанра.



Хочется сказать еще о, безусловно, плюсе, который лично меня сильно заинтересовал – это оригинальный мультиплеерный режим Contracts. Его суть проста — на одном из уровней вы убиваете какого-нибудь персонажа (не обязательно ключевого, совершенно любого), а игра запоминает, каким способом вы его убили. После этого создается «Контракт» — чтобы его выполнить, нужно соблюсти все те условия, при которых вы совершили убийство. На контракты могут подписываться другие игроки, зарабатывая за их выполнение деньги и покупая на эти деньги экипировку. Суть Contracts не только в соревновании, но и в возможности досконально изучить каждый игровой уровень. Это добавляет в игру долю социального взаимодействия между игроками и повышает реиграбельность. Но давайте подводить итоги.



Выводы: на мой взгляд, Hitman: Absolution может не понравится геймерам «старой закалки», являющихся фанатами старых частей, которым больше по душе широкая вариативность и нелинейность геймплея, а не «новомодные фичи», вроде механик как в Splinter Cell и прочее. Но если вы не из их числа и любите stells-action, приправленный креативным подходом как в разработке, так и в геймплее, то Hitman: Absolution вполне может прийтись вам по душе.