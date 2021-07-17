Heavy Rain| А стоит ли играть?

Всем привет. В этой статье поговорим об игре Heavy Rain. Что это за игра и стоит ли она внимания.

С самого начала хочу сказать, что статья НЕ СОДЕРЖИТ СПОЙЛЕРЫ.Итак, Heavy Rain - это игра в жанре интерактивного кино (так же, как Detroit: become human, Life is Strange и много других интересных игр), то есть игра, в которой сюжет напрямую зависит от ваших выборов и решений, так что выбирайте с умом. Изначально игра была эксклюзивом для PS, но не так давно она стала доступна для игры на Windows.Весь сюжет крутится вокруг мастера оригами - маньяка, который убивает мальчиков примерно одного возраста. Отличительной чертой является то, что он складывает жертве в руку фигурку оригами.В игре есть 4 персонажа, за которых мы будем играть: Итан Марс, Скотт Шелби, Норман Джейден и Мэдисон Пейдж. Рассмотрим каждого поподробнее.- архитектор. Муж Грейс Марс и отец двух сыновей: Джейсона и Шона.- частный детектив, который расследует дела мастера оригами. Расспрашивает родителей жертв и пытается всё связать.- журналистка, страдающая бессонницей. Будет взаимодействовать в игре с Итаном.- агент ФБР, который тоже будет пытаться раскрыть дела мастера оригами. Отличается он тем, что использует систему УРС для своей работы.Теперь о сюжете до завязки. В семье Итана Марса всё было идеально до одного момента. Итан с семьёй отправился в торговый центр за покупками, где не уследил за Джейсоном, когда тот вышел на дорогу и его насмерть сбила машина. После этого, Итан с женой разводятся. Шон остался с матерью и видится с отцом только на выходных. Из-за провалов в памяти, Итан не уследил за вторым сыном и тот пропадает. Мастер оригами посылает Итану подсказки и задания, для спасения Шона. На что Итан готов пойти, чтобы спасти ребёнка - решать вам.Эта детективная игра имеет драматический сюжет. Некоторые повороты событий будут очень неожиданными. Игра довольно серьёзная, поэтому шутки в этой статье отсутствуют, так как были бы неуместны. Кстати игра имеет русскую озвучку.Оптимизация хромает. Поиграть можно не на каждом компьютере. Внимательно сверяйте системные требования.Ну а сейчас - о минусах. У некоторых людей, при запуске игры, она сразу же закрывается. Так же возможны баги. Лично у меня никаких проблем не было, но судя по наличию руководств в стиме, решающих баги, у кого-то они имеются.Поиграть советую всем, кто любит запутанный сюжет и неожиданные повороты. Многие даже проходят игру по несколько раз, чтобы узнать последствия других выборов. Игра не дорогая, скидки бывают часто, так что деньги вряд-ли будут преградой.