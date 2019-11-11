Сегодня мы поговорим об игре Happy Wheels, которая довольно популярная во всем мире и в нее продолжают играть до сих пор.

Итак. Что же это за игра?- это игра, созданная в 2008 году Джимми Боначчи. Сутью этой игры - является дойти живым до финиша и не умереть, хотя сейчас игроки делают и другие разнообразные режимы.Самая главная фишка- это жестокость и чёрный юмор. По дороге вы можете потерять руки, ноги и может пролиться много крови. Не зря слоган Happy Wheels такой: "Выбери своего неадекватно приготовленного гонщика и игнорируй серьёзные последствия в твоём отчаянном поиске победы!"Давайте начнём с меню.Сразу, при посещении меню нас встречает персонаж. Либо старик на инвалидной коляске, либо толстая женщина.Итак.- играть. При нажатии на эту кнопку, вы переходите в меню избранных уровней, которые отобрал сам Джим Боначчи. Этот список обновляется.- пользовательские уровни.- редактор создания своего уровня.- настройки, тут понятно.- титры с разработчиками.Теперь из меню переходим к самой игре.Вы можете выбрать различных персонажей на некоторых уровнях, на других же - только определенных. Давайте разберём всех персонажей:Персонажей всего 11. И они все, почти что, уникальны и имеют уникальное транспортное средство.- имеет инвалидную коляску. Кстати, если нажимать ctrl, то можно включить "нитро-ускоритель" на его коляске. Если зажать ctrl+[любая стрелка] то можно вращать этот ускоритель. Не все игроки знают эту фишку.(Segway Guy) - имеет сигвей, который может прыгать. Классический персонаж многих уровней. Ну, можно сказать, что больше сказать о нём нечего.(Безответственный отец, Irresponsible Dad) - имеют велосипед, на заднем сиденье располагается сын.- толстая женщина на мотоцикле-тележке с едой. Тележка может прыгать.- мужчина и женщина на мотоцикле. Если зажать пробел, то используется ускоритель.- мужчина на газонокосильной машине. Газонокосилка поглощает всё!- мужчина в вагонетке, которая может прыгать.- может летать на санях, если зажать пробел. Только вместо оленей там эльфы...- интересный персонаж, которому пользователи посвятили такие режимы как pogo fight, pogo jump. Уникален своим пого-стиком. Если хорошо постараться, то пого-стик может прыгнуть на большую высоту.- мать с детьми на велосипеде, с девочкой и малышом-мальчиком. Велосипед довольно громоздкой и может разломаться запросто.(Helicopter Guy) - лично, мой любимый персонаж и зря, что его забывают и игнорируют. Толстый мужик с маленьким вертолётом. Вертолёт имеет магнит. Если нажать пробел - он включится.Как видите, каждый персонаж уникален собой. Но благодаря пользовательским уровням, этих персонажей больше. Пользователи создают свои транспортные средства с помощью средств из редактора. Благодаря тому же редактору можно изменить самого персонажа.Итак, а теперь перейдём к пользовательским уровням.- название уровня.- автор уровня.- оценка уровня, которую дают зарегистрированные пользователи.- количество игроков, которые сыграли в этот уровень.- дата создания уровня.Голова, как вы знаете, обозначает персонажа за которого нужно играть в этом уровне. Серая голова обозначает, что можно выбрать любого персонажа.Сверху есть фильтры, которые можно настроить для поиска уровня. Снизу - поиск по имени уровня и страницы.Популярными режимами пользовательских уровней есть:- главным героем тут есть парень с пого-стиком. Прыжками надо сталкивать и убивать вооружённых людей со столбов.- тут надо перепрыгивать столбы. Конечно же в некоторых уровнях, иногда вам надо и проползти как можно ниже.- бросание меча в цели, которыми являются персонажи. Победа настанет тогда, когда самая сложная цель будет убита.- бросание мяча в секторы. Каждый сектор выполняет какое-то действие. К примеру, вам могут дать ещё 2 мяча, вы можете перейти на другой уровень или умереть.- падение на ускорители. Как правило, вверху находятся шипы. Короче... надо добраться до низа живым и не попасть на шипы, которые на потолку. Но не только шипы вам помешают... ускоритель может снести голову.- уровни, для того чтобы потроллить. Используются разнообразные трюки, типа прозрачной платформы.- в этих уровнях соединены сразу несколько режимов. К примеру, вы находитесь на Ball Throw, попадая на некий сектор вы попадаете на Sword Throw, и так с игры на игру.- тут надо дойти до финиша, разбивая стеклянные панели.- очень популярный, но скучный режим... или просто слишком мало годных уровней. По сути это рестлинг. Вы падаете в свободном падении с платформы, держа оппонента и вам надо его разбить. Не важно, убили вы или нет, но как правило на арене (на которую вы приземляетесь) находится финиш.- хоть и уже мало кто делает эти режимы, но на них стоит обратить внимание. Это просто полоса препятствий, ничего уникального. В основном, персонажами по умолчанию есть отец на велосипеде и парень с сегвеем.- в этом уровне очень сложно дойти до финиша. Конечно, как правило, в этих уровнях остается совсем мало до финиша... но финиш окружен гарпунами, шипами, огромным ядром на верёвке... и вправду на 99% невозможно.И ещё много-много других режимов... иногда, пользуясь фильтрами, ну или просто случайно, можно найти офигенный уровень.Перейдем к редактору уровней. Конечно, простите, но я не шарю в этом. Рекомендую просмотреть или прочитать какие-то гайды по редактору. Возможно, вы сможете сделать хороший уровень.Итак, перейдем к настройкам.Ну, тут и так всё понятно. Можно улучшить графику, или понизить, настроить FPS, текстуры, звук, клавиатура...Ну что же! На этом всё! Спасибо за внимание!