Сегодня мы поговорим об игре Happy Wheels, которая довольно популярная во всем мире и в нее продолжают играть до сих пор.
Итак. Что же это за игра? Happy Wheels
- это игра, созданная в 2008 году Джимми Боначчи. Сутью этой игры - является дойти живым до финиша и не умереть, хотя сейчас игроки делают и другие разнообразные режимы.
Самая главная фишка Happy Wheels
- это жестокость и чёрный юмор. По дороге вы можете потерять руки, ноги и может пролиться много крови. Не зря слоган Happy Wheels такой: "Выбери своего неадекватно приготовленного гонщика и игнорируй серьёзные последствия в твоём отчаянном поиске победы!
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Давайте начнём с меню.
Сразу, при посещении меню нас встречает персонаж. Либо старик на инвалидной коляске, либо толстая женщина.
Итак.Play
- играть. При нажатии на эту кнопку, вы переходите в меню избранных уровней, которые отобрал сам Джим Боначчи. Этот список обновляется.Browse Levels
- пользовательские уровни.Level Editor
- редактор создания своего уровня.Options
- настройки, тут понятно.Credits
- титры с разработчиками.
Теперь из меню переходим к самой игре.
Вы можете выбрать различных персонажей на некоторых уровнях, на других же - только определенных. Давайте разберём всех персонажей:
Персонажей всего 11. И они все, почти что, уникальны и имеют уникальное транспортное средство.Старик
- имеет инвалидную коляску. Кстати, если нажимать ctrl, то можно включить "нитро-ускоритель" на его коляске. Если зажать ctrl+[любая стрелка] то можно вращать этот ускоритель. Не все игроки знают эту фишку.Водитель сигвея
(Segway Guy) - имеет сигвей, который может прыгать. Классический персонаж многих уровней. Ну, можно сказать, что больше сказать о нём нечего.Отец и сын
(Безответственный отец, Irresponsible Dad) - имеют велосипед, на заднем сиденье располагается сын. Толстая женщина
- толстая женщина на мотоцикле-тележке с едой. Тележка может прыгать.Пара на мотоцикле
- мужчина и женщина на мотоцикле. Если зажать пробел, то используется ускоритель.Газонокосильщик
- мужчина на газонокосильной машине. Газонокосилка поглощает всё!Индиана Джонс
- мужчина в вагонетке, которая может прыгать.Санта-Клаус
- может летать на санях, если зажать пробел. Только вместо оленей там эльфы...Парень с пого-стиком
- интересный персонаж, которому пользователи посвятили такие режимы как pogo fight, pogo jump. Уникален своим пого-стиком. Если хорошо постараться, то пого-стик может прыгнуть на большую высоту. Мама с детьми
- мать с детьми на велосипеде, с девочкой и малышом-мальчиком. Велосипед довольно громоздкой и может разломаться запросто.Парень на вертолёте
(Helicopter Guy) - лично, мой любимый персонаж и зря, что его забывают и игнорируют. Толстый мужик с маленьким вертолётом. Вертолёт имеет магнит. Если нажать пробел - он включится.
Как видите, каждый персонаж уникален собой. Но благодаря пользовательским уровням, этих персонажей больше. Пользователи создают свои транспортные средства с помощью средств из редактора. Благодаря тому же редактору можно изменить самого персонажа.
Итак, а теперь перейдём к пользовательским уровням.title
- название уровня.author
- автор уровня.
rating
- оценка уровня, которую дают зарегистрированные пользователи.
play count
- количество игроков, которые сыграли в этот уровень.
created on
- дата создания уровня.Голова, как вы знаете, обозначает персонажа за которого нужно играть в этом уровне. Серая голова обозначает, что можно выбрать любого персонажа.
Сверху есть фильтры, которые можно настроить для поиска уровня. Снизу - поиск по имени уровня и страницы.
Популярными режимами пользовательских уровней есть:Pogo Fight
- главным героем тут есть парень с пого-стиком. Прыжками надо сталкивать и убивать вооружённых людей со столбов. Pogo Jump
- тут надо перепрыгивать столбы. Конечно же в некоторых уровнях, иногда вам надо и проползти как можно ниже.Sword Throw
- бросание меча в цели, которыми являются персонажи. Победа настанет тогда, когда самая сложная цель будет убита.Ball Throw
- бросание мяча в секторы. Каждый сектор выполняет какое-то действие. К примеру, вам могут дать ещё 2 мяча, вы можете перейти на другой уровень или умереть.Jet Fall
- падение на ускорители. Как правило, вверху находятся шипы. Короче... надо добраться до низа живым и не попасть на шипы, которые на потолку. Но не только шипы вам помешают... ускоритель может снести голову.Troll Levels
- уровни, для того чтобы потроллить. Используются разнообразные трюки, типа прозрачной платформы.Mini-games
- в этих уровнях соединены сразу несколько режимов. К примеру, вы находитесь на Ball Throw, попадая на некий сектор вы попадаете на Sword Throw, и так с игры на игру.Glass Break
- тут надо дойти до финиша, разбивая стеклянные панели. WWE
- очень популярный, но скучный режим... или просто слишком мало годных уровней. По сути это рестлинг. Вы падаете в свободном падении с платформы, держа оппонента и вам надо его разбить. Не важно, убили вы или нет, но как правило на арене (на которую вы приземляетесь) находится финиш.Obstacle Course
- хоть и уже мало кто делает эти режимы, но на них стоит обратить внимание. Это просто полоса препятствий, ничего уникального. В основном, персонажами по умолчанию есть отец на велосипеде и парень с сегвеем. 99% Impossible
- в этом уровне очень сложно дойти до финиша. Конечно, как правило, в этих уровнях остается совсем мало до финиша... но финиш окружен гарпунами, шипами, огромным ядром на верёвке... и вправду на 99% невозможно.
И ещё много-много других режимов... иногда, пользуясь фильтрами, ну или просто случайно, можно найти офигенный уровень.
Перейдем к редактору уровней. Конечно, простите, но я не шарю в этом. Рекомендую просмотреть или прочитать какие-то гайды по редактору. Возможно, вы сможете сделать хороший уровень.
Итак, перейдем к настройкам.
Ну, тут и так всё понятно. Можно улучшить графику, или понизить, настроить FPS, текстуры, звук, клавиатура...
Ну что же! На этом всё! Спасибо за внимание!