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EarnНовостиHappy Wheels
Автор: Gamehag в November 11, 2019
(6 ratings)
Happy Wheels

Happy Wheels

Сегодня мы поговорим об игре Happy Wheels, которая довольно популярная во всем мире и в нее продолжают играть до сих пор.

Итак. Что же это за игра? Happy Wheels - это игра, созданная в 2008 году Джимми Боначчи. Сутью этой игры - является дойти живым до финиша и не умереть, хотя сейчас игроки делают и другие разнообразные режимы.
Самая главная фишка Happy Wheels - это жестокость и чёрный юмор. По дороге вы можете потерять руки, ноги и может пролиться много крови. Не зря слоган Happy Wheels такой: "Выбери своего неадекватно приготовленного гонщика и игнорируй серьёзные последствия в твоём отчаянном поиске победы!"
Давайте начнём с меню.
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Сразу, при посещении меню нас встречает персонаж. Либо старик на инвалидной коляске, либо толстая женщина.
Итак.
Play - играть. При нажатии на эту кнопку, вы переходите в меню избранных уровней, которые отобрал сам Джим Боначчи. Этот список обновляется.
Browse Levels - пользовательские уровни.
Level Editor - редактор создания своего уровня.
Options - настройки, тут понятно.
Credits - титры с разработчиками.
Теперь из меню переходим к самой игре.
Вы можете выбрать различных персонажей на некоторых уровнях, на других же - только определенных. Давайте разберём всех персонажей:
zI88LLd5SyPOEaVgL8EDY9WZI0TaAr.jpg
Персонажей всего 11. И они все, почти что, уникальны и имеют уникальное транспортное средство.
Старик - имеет инвалидную коляску. Кстати, если нажимать ctrl, то можно включить "нитро-ускоритель" на его коляске. Если зажать ctrl+[любая стрелка] то можно вращать этот ускоритель. Не все игроки знают эту фишку.
Водитель сигвея (Segway Guy) - имеет сигвей, который может прыгать. Классический персонаж многих уровней. Ну, можно сказать, что больше сказать о нём нечего.
Отец и сын (Безответственный отец, Irresponsible Dad) - имеют велосипед, на заднем сиденье располагается сын.
Толстая женщина - толстая женщина на мотоцикле-тележке с едой. Тележка может прыгать.
Пара на мотоцикле - мужчина и женщина на мотоцикле. Если зажать пробел, то используется ускоритель.
Газонокосильщик - мужчина на газонокосильной машине. Газонокосилка поглощает всё!
Индиана Джонс - мужчина в вагонетке, которая может прыгать.
Санта-Клаус - может летать на санях, если зажать пробел. Только вместо оленей там эльфы...
Парень с пого-стиком - интересный персонаж, которому пользователи посвятили такие режимы как pogo fight, pogo jump. Уникален своим пого-стиком. Если хорошо постараться, то пого-стик может прыгнуть на большую высоту.
Мама с детьми - мать с детьми на велосипеде, с девочкой и малышом-мальчиком. Велосипед довольно громоздкой и может разломаться запросто.
Парень на вертолёте (Helicopter Guy) - лично, мой любимый персонаж и зря, что его забывают и игнорируют. Толстый мужик с маленьким вертолётом. Вертолёт имеет магнит. Если нажать пробел - он включится.

Как видите, каждый персонаж уникален собой. Но благодаря пользовательским уровням, этих персонажей больше. Пользователи создают свои транспортные средства с помощью средств из редактора. Благодаря тому же редактору можно изменить самого персонажа.
Итак, а теперь перейдём к пользовательским уровням.
IIFuZ3HedBTx0OZClmVbHtn6l9c5FL.png
title - название уровня.
author - автор уровня.
rating - оценка уровня, которую дают зарегистрированные пользователи.
play count - количество игроков, которые сыграли в этот уровень.
created on - дата создания уровня.
Голова, как вы знаете, обозначает персонажа за которого нужно играть в этом уровне. Серая голова обозначает, что можно выбрать любого персонажа.
Сверху есть фильтры, которые можно настроить для поиска уровня. Снизу - поиск по имени уровня и страницы.

Популярными режимами пользовательских уровней есть:
Pogo Fight - главным героем тут есть парень с пого-стиком. Прыжками надо сталкивать и убивать вооружённых людей со столбов.
Pogo Jump - тут надо перепрыгивать столбы. Конечно же в некоторых уровнях, иногда вам надо и проползти как можно ниже.
Sword Throw - бросание меча в цели, которыми являются персонажи. Победа настанет тогда, когда самая сложная цель будет убита.
Ball Throw - бросание мяча в секторы. Каждый сектор выполняет какое-то действие. К примеру, вам могут дать ещё 2 мяча, вы можете перейти на другой уровень или умереть.
Jet Fall - падение на ускорители. Как правило, вверху находятся шипы. Короче... надо добраться до низа живым и не попасть на шипы, которые на потолку. Но не только шипы вам помешают... ускоритель может снести голову.
Troll Levels - уровни, для того чтобы потроллить. Используются разнообразные трюки, типа прозрачной платформы.
Mini-games - в этих уровнях соединены сразу несколько режимов. К примеру, вы находитесь на Ball Throw, попадая на некий сектор вы попадаете на Sword Throw, и так с игры на игру.
Glass Break - тут надо дойти до финиша, разбивая стеклянные панели.
WWE - очень популярный, но скучный режим... или просто слишком мало годных уровней. По сути это рестлинг. Вы падаете в свободном падении с платформы, держа оппонента и вам надо его разбить. Не важно, убили вы или нет, но как правило на арене  (на которую вы приземляетесь) находится финиш.
Obstacle Course - хоть и уже мало кто делает эти режимы, но на них стоит обратить внимание. Это просто полоса препятствий, ничего уникального. В основном, персонажами по умолчанию есть отец на велосипеде и парень с сегвеем.
99% Impossible -  в этом уровне очень сложно дойти до финиша. Конечно, как правило, в этих уровнях остается совсем мало до финиша... но финиш окружен гарпунами, шипами, огромным ядром на верёвке... и вправду на 99% невозможно.

И ещё много-много других режимов... иногда, пользуясь фильтрами, ну или просто случайно, можно найти офигенный уровень.

Перейдем к редактору уровней. Конечно, простите, но я не шарю в этом. Рекомендую просмотреть или прочитать какие-то гайды по редактору. Возможно, вы сможете сделать хороший уровень.

Итак, перейдем к настройкам.
b97rCYvaywcYd8nZsLbAsLB3a9cIw6.png
Ну, тут и так всё понятно. Можно улучшить графику, или понизить, настроить FPS, текстуры, звук, клавиатура...

Ну что же! На этом всё! Спасибо за внимание!
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