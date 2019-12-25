GTA: Province (обзор и мнение)

Когда-то проект давал большие надежды нам игрокам. Но вскоре многие в нем очень огорочились!

Gta Province, а сейчас более известная как Mta Province. Ещё один мод на тему России для Grand Theft Auto San Andreas, но вот что не так с игрой? Точнее что с ней стало не так? Ведь когда она только вышла все, абсолютно все были в восторге, потому-что такого еще никто не делал, такого даже в Криминальной России не было! Сейчас мы разберёмся, что же все-таки случилось, но сначала небольшая предыстория...Разработка мода началась в 2014 году, командой JsT Project (в сокращении: JS Team). В моде 3 российских города Невский, Мирный, Приволжск, помимо городов присутствуют различные села, деревни и так далее... Хоть разработчики уверяют что города, являются вымышленными, но однако город Мирный есть на самом деле, и Приволжск можно найти на карте в Ивановской области, хоть и городки вымышлены по мнение разработчиков, но там можно встретить отсылку к реально существующим городам!Все было круто, выходили новые версии, можно было ездить на трамвае, на троллейбусе, и многое другое делать, с каждой версией что-то добавляли, что-то улучшали! Но... однажды вышла новая версия, которая просто-напросто не дала нам запустить одиночную игру, а только онлайн и игра стала называться MTA, то есть мультиплеер, а значит лишь онлайн, без оффлайна! Вот так вот, конечно вы можете сказать, а зачем нам одиночка? По сети ведь лучше! Не всегда, порою хочется и в одиночке полазить, а в сети нет! А кто-то и вовсе любит только одиночные игры! К тому же в Провинции без вложений своих денег ничего не выйдет, потому-что подниматься там очень и очень сложно... Можно конечно попробовать, но... как я сказал это будет сделать проблематично! MTA Province многие считают лучшим модом, правда я не особо так считаю, вот если было бы два режима то да, а тут только сетка, то есть один, поэтому нет! Лучшей Провинцию считать не могу...В сети так же много комментариев, в кавычках интересных! Якобы есть способ обойти сетку, и играть в одиночном режиме, там просто убирают какой-то параметр, но показывать как это совершить конечно же не будем! Ясно дело, ничего они не знают, и способа такого нет, а если бы и был, то 100% выложили бы в сеть, ведь это была бы сенсация! Однако стоит отдать должное модификации, она действительно захватила геймеров, которые с удовольствием играют в неё, по сети, не жалея своего личного времени! Я лично играл, но только в старые версии в одиночном режиме, и мне жутко нравилось, но сейчас новые версии, я думаю там еще круче стало, но играть я не буду, я не люблю онлайн-игры, крайне редко когда такое было! Хотя я видел новость, что "с новой версии будет сингл", но они его только обещают, новые версии выходят, а сингла как не было, так и нет. Ну кто знает, когда-нибудь может и дождемся, а на данный момент РТА Ибутск Сити, и Криминальная Россия на коне!