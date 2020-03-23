GTA Online мотопаркур

Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem40
buffighter144
buffighter144
Gem116
Justin Böning
Justin Böning
Gem105
Justin Böning
Justin Böning
Gem105
hanfred
hanfred
Gem10
hanfred
hanfred
Gem63
fnogaj
fnogaj
Gem3
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem847
Atia
Atia
Gem30
kamalcanteenm
kamalcanteenm
Gem8
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem40
tijnestein
tijnestein
Gem217
Atia
Atia
Gem7
Atia
Atia
Gem223
Cases.gg
Cases.gg
Gem1,270
Justin Böning
Justin Böning
Gem10
Justin Böning
Justin Böning
Gem35
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem343
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem50
Atia
Atia
Gem7
Дождь

Gem689

novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

46

0/160

EarnНовостиGTA Online мотопаркур
Автор: Gamehag в March 23, 2020
(110 ratings)
GTA Online мотопаркур

GTA Online мотопаркур

В этой статье хочу поделиться с Вами своим опытом мотопаркура в игре GTA Online.

 Начну пожалуй с того, где можно взять карты для мотопаркура? Есть множество видеороликов на YouTube про мотопаркур, где Вы можете найти в описании ссылки на карту. Также тематические карты находятся на сайте SocialClub в разделе "Дела", в поисковой строке которого вписываете теги, по которым Вам подберёт карты, например: #мотопаркур или #moto #parkour, также можно писать #bati. Ниже на скриншоте изображён SocialClub и раздел "Дела"


uot6Y6jlHvp7rbrYlLX9RqHB0kKlXW.png

 Паркуром можно заниматься как на специально созданных для паркура картах, в свободной сессии, так и в сюжетном режиме. 
 Что же входит в понятие "мотопаркур в GTA Online"? Мотопаркур - это отдельный вид паркура, выполняемый на мотоциклах (чаще всего берут Bati 801), элементы которого построены на багах игры, которые Rockstar решили не удалять из игры, т.к. эти баги стали отдельной субкультурой в игре. 
 60X6bFYC4fzB3mBPDNSsZ5QRcdkMx2.png

 Далее разберём основные элементы выполняемые при мотопаркуре. Их несколько: 
  • Shift+S
  • Super Shift+S
  • Glide
  • Super Glide
  • Slide
 Shift+S - элемент, который выполняется на небольшой скорости, заключается в небольшом разгоне мотоцикла (W) - поднятие переднего колеса (Ctrl или 5 на Num Pad) - в момент соприкосновения переднего колеса со стеной отпускаем клавиши (W+Ctrl или 5 на Num Pad) и в момент, когда клавиши отпустили - Shift+S. Данный элемент позволяет забираться на вертикально расположенные поверхности на высоту 3-4 этажа.

 Super Shift+S - выполняется на стенах, высота которых превышает возможности предыдущего способа. Для его работы необходим высокий FPS (иначе мотоцикл не поднимется на максимальную высоту). Для выполнения трюка необходимо стать перпендикулярно стене (напротив) и выполнять действия идентично Shift+S, за исключением зажимания клавиши Shift, тут необходимо не зажимать его, а периодически нажимать, для поддержания наклона. В случае если вы пережмёте Shift в начале - мотоцикл не поедет выше, а начнёт падать вниз. 

vpcZMXO0DAkJdISFrbjlRWyBmyQjiE.png

 Glide - выполняется при хорошем разгоне, перед прыжком зажимаете 5 на Num Pad и контролируете наклон мотоцикла периодическим нажатием Shift-а. Советую держать переднее колесо чуть больше чем 90 градусов, чтобы заднее колесо пошло вверх, таким образом вы будете лететь дальше. Трюк заключается в том, что он позволяет Вам лететь намного дальше чем при обычном прыжке.

3esQcrQ8CiiACww2HTCvP1qKDeLi2y.png

 Super Glide - позволяет в отличии от обычного глайда летать бесконечно. Отличие в механике только в том, что для того чтобы он получился необходимо набрать очень большую скорость (помогают бустеры в каскадёрских гонках). Для поворота во время глайда используются клавиши A, D и Shift, выполняются отпусканием шифта нажатием клавиши A или D, в зависимости от нужного направления и продолжаем дальше контролировать наклон моточикла Shift-ом. 

 Slide - самый сложный из перечисленных, для выполнения необходимо набрать скорость и подпрыгнуть на небольшую высоту (ориентировочно в 1 этаж) и поднять переднее колесо ровно на 90 градусов при помощи 5 на Num Pad, как только колесо подняли, не отпуская 5-ку нажимаем A или D (в зависимости от того, на какой бок вы хотите положить мотоцикл) и наклоняем мотоцикл до положения как на скриншоте ниже. Как только приземлитесь периодически с большой частотой нажимаем Shift для того, чтобы заднее колесо не уезжало вперёд, иначе упадёте с мотоцикла или станете на колёса (если пережмёте).
GU703T7CMjo6knCYgI1T5L1XCYLKk9.png
5NU5smgrictmrPYpPM23T25Cv9o2BM.png5c2VpdDnaIgnap4ISB3HvyhgQGhoLx.png

В завершении статьи хочу сказать Вам, что мотопаркур легко не даётся никому. Если долго не получается тот или иной элемент - не расстраивайтесь. Частые тренировки - залог успеха в мотопаркуре
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности