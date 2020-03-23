В этой статье хочу поделиться с Вами своим опытом мотопаркура в игре GTA Online.

Начну пожалуй с того, где можно взять карты для мотопаркура? Есть множество видеороликов на YouTube про мотопаркур, где Вы можете найти в описании ссылки на карту. Также тематические карты находятся на сайте SocialClub в разделе "Дела", в поисковой строке которого вписываете теги, по которым Вам подберёт карты, например: #мотопаркур или #moto #parkour, также можно писать #bati. Ниже на скриншоте изображён SocialClub и раздел "Дела"

Shift+S

Super Shift+S

Glide

Super Glide

Slide

Паркуром можно заниматься как на специально созданных для паркура картах, в свободной сессии, так и в сюжетном режиме.Что же входит в понятие "мотопаркур в GTA Online"? Мотопаркур - это отдельный вид паркура, выполняемый на мотоциклах (чаще всего берут Bati 801), элементы которого построены на багах игры, которые Rockstar решили не удалять из игры, т.к. эти баги стали отдельной субкультурой в игре.Далее разберёмвыполняемые при мотопаркуре. Их несколько:Shift+S - элемент, который выполняется на небольшой скорости, заключается в небольшом разгоне мотоцикла (W) - поднятие переднего колеса (Ctrl или 5 на Num Pad) - в момент соприкосновения переднего колеса со стеной отпускаем клавиши (W+Ctrl или 5 на Num Pad) и в момент, когда клавиши отпустили - Shift+S. Данный элемент позволяет забираться на вертикально расположенные поверхности на высоту 3-4 этажа.Super Shift+S - выполняется на стенах, высота которых превышает возможности предыдущего способа. Для его работы необходим высокий FPS (иначе мотоцикл не поднимется на максимальную высоту). Для выполнения трюка необходимо стать перпендикулярно стене (напротив) и выполнять действия идентично Shift+S, за исключением зажимания клавиши Shift, тут необходимо не зажимать его, а периодически нажимать, для поддержания наклона. В случае если вы пережмёте Shift в начале - мотоцикл не поедет выше, а начнёт падать вниз.Glide - выполняется при хорошем разгоне, перед прыжком зажимаете 5 на Num Pad и контролируете наклон мотоцикла периодическим нажатием Shift-а. Советую держать переднее колесо чуть больше чем 90 градусов, чтобы заднее колесо пошло вверх, таким образом вы будете лететь дальше. Трюк заключается в том, что он позволяет Вам лететь намного дальше чем при обычном прыжке.Super Glide - позволяет в отличии от обычного глайда летать бесконечно. Отличие в механике только в том, что для того чтобы он получился необходимо набрать очень большую скорость (помогают бустеры в каскадёрских гонках). Для поворота во время глайда используются клавиши A, D и Shift, выполняются отпусканием шифта нажатием клавиши A или D, в зависимости от нужного направления и продолжаем дальше контролировать наклон моточикла Shift-ом.Slide - самый сложный из перечисленных, для выполнения необходимо набрать скорость и подпрыгнуть на небольшую высоту (ориентировочно в 1 этаж) и поднять переднее колесо ровно на 90 градусов при помощи 5 на Num Pad, как только колесо подняли, не отпуская 5-ку нажимаем A или D (в зависимости от того, на какой бок вы хотите положить мотоцикл) и наклоняем мотоцикл до положения как на скриншоте ниже. Как только приземлитесь периодически с большой частотой нажимаем Shift для того, чтобы заднее колесо не уезжало вперёд, иначе упадёте с мотоцикла или станете на колёса (если пережмёте).В завершении статьи хочу сказать Вам, что мотопаркур легко не даётся никому. Если долго не получается тот или иной элемент - не расстраивайтесь.