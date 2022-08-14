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EarnНовостиGrowing up.
Автор: Gamehag в August 14, 2022
(443 ratings)
Growing up.

Growing up.

Привет, читатель этой статьи. Я хочу рассказать тебе о такой прекрасной игре, как "Growing up". 
"Growing up" - казуальный симулятор 2021. В нём игрок погружается в жизненный путь своего персонажа. Человек перед монитором имеет значительную роль в развитии навыков героя, нахождении ему друзей, даже любви. Есть возможность выбора отрасли, в которой можно совершенствоваться. Кем станет ваш герой? Шеф-поваром? Учителем? Звездой голливуда? Открыты различные профессии. Всё решать только вам!  

СОЗДАНИЕ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ.

В самом начале гемплея дается шанс выбрать родителей, пол, имя.

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ОБУЧЕНИЕ.

После того, как ваш персонаж появится на свет, вас перебросит в обучение. Благодаря ему, можно многое понять. Например, для чего нужны эти фигурки?
            uhvn8oMSjQdc6fRaKEsXghcFag5oy7.png

Это атрибуты. С их помощью получаются новые навыки. Чтобы этих значков стало больше, достаточно собирать их в мозговой карте. 
           sBaIVgDJFmhuDKv9uc54dKjFWetbnC.png
Но у этого есть ограничение. Дается определенное количество извилин, влияющих на сбор атрибутов. В начале одна фигурка будет стоить 5 очков извилин. Вскоре цена возрастёт. На это влияет возраст персонажа. 
Помимо атрибутов в мозговой карте есть бонет(квадратная синяя академическая шапочка). Это знания. Они нужны, чтобы покупать навыки. Как здорово, что кроме карты, знания дают при окончательном изучении навыка и за отличную сдачу экзаменов(их всего 4, а именно: детский садик, начальная и средняя школы и последний, самый важный - старшая). 
Итак, атрибуты собраны. Знаний хватает. Пора получить умение. 
                                                                         Nk1FMVMibN9y3AzQHxUFX30H5JpeaL.png 
Когда синих шапочек будет не хватать, стоит перейти в график. 
            Mw1ujC1gNtSlEqE0iZmGZd1gDf3AhR.png
Заполнив ячейки тем, что имеется, заканчивается ход. Смотрите на то, как герой старается освоить навык. 
            tTVU9U30HoAy0wx1qeSPV5dV8Et6HQ.png
После этого заканчивается день и наступает новый. 
Самое время выяснить ещё пару вещей. Первая, заполнив ячейку графика навыком, получаете минус в душевном здоровье персонажа. Развивать героя необходимо, но не забывайте о развлечениях. Счастье также можно повысить с помощью еды, приключений(они находятся в просьбах), действий, если их тратить на досуг.  
            MQdPcNwCgtTMPvMvdosHH8ayBpjCDj.png
Вторая вещь, удовлетворенность родителей. Она находится под душевным здоровьем. За выполнение заданий от папы и мамы начисляется гордость(золотая корона, слева от знаний) и плюсик к удовлетворенности родителей. Квесты можно найти в ожиданиях(там, где навыки, кнопка справа). У них есть срок выполнения. 
         dylQdp1CiA9ALmXHOOeb1UnIL5tjYg.png
Если родители гордятся персонажем, то открываются особые просьбы. Там за короны покупаются ячейки графика, прибавляются карманные деньги и другое. 
            NrVe7AzLIzlVZCGh2KGl1zG8JaEQzz.jpg
Третья вещь, очень низкое душевное здоровье или удовлетворенность родителей, т.е 0, приведут к срыву. Их всего три. После первого дадут предупреждение и немного улучшат то, за чем не уследили. Второй также, как и первый. Третий приведёт к окончанию игры.
Но завершить игру возможно самым лучшим исходом, сдав финальный экзамен на 5 и продвинув по веткам(под умениями есть функция "показать древо навыков"). Например, Карнелия станет выдающимся человеком в спорте. Ей идти к цели ещё долго, но она справится! 

          xz9kDZTdLeUFqhGy1p8rc7qwif4Uj7.png

ЭКЗАМЕН.

"О, нет..Какой ещё экзамен?! Отвечать на вопросы? Это же симулятор, а не интеллектуальная игра!". Скорее всего, именно так вы подумали. Спешу обрадовать. В "Growing up" экзамен - своего рода головоломка, только всё проще. Достаточно сопоставлять одинаковые атрибуты. Советую собрать 6-8 похожих клеточек (это можно сделать, убирая маленькие группы). Составив группу 6+, откроются усилители: стрелочка(6), бомбочка(7), эврика(на финальном экзамене), собирающая значки одного цвета(8). Выполняя задания, дают очки. Чем их больше, тем выше оценка. Чтобы ходов хватало, нужно повышать готовность к экзамену(изучение навыков, их освоение). 

        5yJOlW6ErX7iEFbGMSH5PTB4F9sfxk.png
 По итогу будет оценка(A,B,C,D,F).Ниже показана чудесная концовка. 
     aE0kAqOX1LbB3PZavcxQN0SbnfcvuX.jpg
И доходим до любви и друзей. 

ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПЕРСОНАЖАМИ.

Игра подберет для вашего героя трёх персонажей в качестве товарища или спутника жизни. Они появляются  в детском саду, средней и старшей школе. Решения никак не влияют на то, кто именно попадётся. С игровыми персонажами можно взаимодействовать, участвуя в диалоге. Им пригодятся ваши советы и помощь(от вас зависит их дальнейшая судьба). 

Романтические персонажи:
  • Девушки (Алекс, Фелисити, Венди, Алисия, Вивика).
  • Парни (Ричард, Натан, Като, Сэм, Чарльз). 
Только дружба (Джейк и Бобби). 
В любом случае, ваш персонаж не будет один. В финале есть и такой выбор. 
         LJlN2qKlX0BDqf3yTMcrcIRJuEupDp.png
Карнелии попался какой-то блондинчик.

Итог: Growing up - волшебная игра. В неё стоит окунуться. Спасибо за прочтение!))
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