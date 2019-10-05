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EarnНовостиGrim Dawn (Классы)
Автор: Gamehag в October 5, 2019
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Grim Dawn (Классы)

Grim Dawn (Классы)

Grim Dawn имеет довольно своеобразную и необычную системы классов и прокачки персонажа. Это делает процесс игры более разнообразным, но вместе с этим добавляет головной боли начинающим игрокам. Далее я расскажу о классах в игре, их особенностях и дам некоторые советы по началу игры.
В игре всего имеется шесть классов: Солдат, Подрывник, Ночной клинок, Чародей, Оккультист, Шаман.

Солдат

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Это стандартный класс для всех классических RPG, где он выполняет роль танка. Его основным оружием, как нетрудно догадаться, является щит и меч, которые он использует в ближнем бою, но при этом он может пользоваться огнестрельным орудием. Его сильная характеристика - защита, благодаря которой он может сражаться в самой гуще врагов. Но при высокой защите его атака не так сильна. Берите его только если хотите много терпеть и использовать в качестве щита, иначе он будет бесполезен.

Особенности

- Неподвижная защита — это боевая стойка, которая используется вместе с щитом, при этом солдат может поглощать огромны урон и восстанавливать здоровье.
- Разрывающая сила — скилл, который увеличивает урон, наносимый солдатом, при этом снижает броню цели на пять секунд.

Подрывник

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Как можно увидеть из названия, данный класс использует бомбы и гранаты, в дополнение к писталетам. Данный класс очень плох в ближнем бою. Но магия, на которой он специализируется, помогает ему мастерить ловушки и оглушать группы врагов, а пистолеты помогают держать большую дистанцию с врагами.

Особенности

- Пылающий ад — данный скилл заставляет всех врагов в области гореть и бежать прочь от подрывника, а также делает их более восприимчивыми к атакам.
- Воспламенение — используя данный скилл, подрывник накладывает на оружие и броню своих союзников пламя, которое поджигает всех, кто находится в определённой области от них.

Ночной клинок

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Стандартный ассасин из классических RPG, который орудует двумя клинками или кинжалами. Этот персонаж не рассчитан на использование его в дальнем бою, кроме некоторых слабых атак, зато имеет способность восстанавливать здоровье в ближнем бою и обладает чрезвычайно высокую скорость передвижения.

Особенности

- Призрачный воин — данный скилл позволяет призывать иллюзии персонажа, которые будут наносить физический урон противнику или захватывать его в ловушку.
- Холодная рука смерти — позволяет использовать тёмную энергию окружения и атаковать противника, используя смертельный холод, замораживая их и добивая без сопротивления.

Чародей

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Очень сильный класс, который использует магические заклинания и способен быстро уничтожать группы монстров или сильных боссов. Данный класс очень сильно зависим от манны и правильного распределения скиллпоинтов. Крайне не рекомендуется брать этот класс при первом прохождении, так как из-за неправильного разброса характеристик или скиллов будет слабым и бесполезным.

Особенности

- Элементалист — используя четыре стихии, чародей способен создать катаклизм из взрывов, бушующих ветров, водных вихрей и электрических разрядов.
- Мастер Эфира — используя магическую энергию, собранную из пространства, чародей создает мощное заклинание и может уничтожить ряды сильных врагов.

Оккультист

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Этот класс специализируется на дебаффах. Он использует яды и заклинания, чтобы распространить заразу среди врагов, нанося при этом урон не столько магией, сколько именно отравляющим воздействием. Также может призывать к себе на помощь существ, которые будут убивать врагов за вас. У него также имеется ветка прокачки ближнего боя, несмотря на то, что он маг.

Особенности

- Изнуряющие проклятия — наладывает на врагов различные пассивные эффекты состояния, по типу отравления, замедления, кровотечеия и другие.
- Запрещенная магия —высасывет здоровье и энергию врагов, чтобы восстановить свои жизни, а также своих союзников.

Шаман

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Данный класс специализируется на использовании двуручного оружия ближнего боя, при этом для своей защиты использует силы природы и призывает потусторонних существ. Эти существа гораздо сильнее тех, которых призывает оккультист, так что для тех, кто любит ходить со зверинцем данный класс подходит идеально.

Особенности

- Призывающий гром — использует молнию чтобы зарядить своё оружие и каждый его удар пораждает электрические разряды, которые проносятся через врагов по цепочке.
- Животные-спутники — сособен призывать различных мистических зверей, которые сопровождают шамана.

Выбор класса делается не сразу после создания персонажа, он появится сразу после достижения первого уровня. Дополнительный класс (субкласс) будет выбран после получения десятого уровня. Данный выбор следует делать очень внимательно и основываясь на первом классе и раскаченных характеристиках персонажа, ведь вся дальнейшая игра будет строиться на вашем выборе. Хотя, всегда можно создать какой-то уникальный и чудаковатый класс, но это уже дело каждого...
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