GRID 2 | Обзор и мнение

Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать промокоды, новости и другое, скоро! https://x.com/GamehagEN

GemЗарабатывать

Дождь

Gem709

enchanter rank iconhanfred: Я больше особо ничего не буду делать, вероятно буду вне сети на выходных, тратя свои muns, заработанные здесь, на пиво :D
novice rank iconGamehag求求了🙏: gg
novice rank iconluis 1: привет
enchanter rank iconhanfred: Думаю, это зависит от опросов в пятницу/субботу, твоя скорость хорошая
adept rank iconDumb - J: EZ emote (inline chat version)
scholar rank iconLis Sow: Почти невозможно
scholar rank iconLis Sow: есть примерно 5% шанса, что я сдам guel
scholar rank iconLis Sow: Истина
enchanter rank iconhanfred: Я бы выступал лучше, но на этой неделе много работы
novice rank iconfrrte: спасибо за игру и информацию
novice rank iconTheChosenOne: EZ emote (inline chat version)
enchanter rank iconhanfred: о, второй парень
scholar rank iconLis Sow: 😭😭😭
enchanter rank iconhanfred: ну я есть, не уверен насчёт тебя :D
novice rank iconfrrte: давай попробуем Rise of Kingdoms
scholar rank iconLis Sow: hanfred мы вот-вот победим Rozeko 😈
mage rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
enchanter rank iconhanfred: не играй в эти мусорные игры
novice rank iconfrrte: Ball Sorting Master - Платный пазл?
novice rank iconfrrte: да
enchanter rank iconhanfred: ты можешь зарабатывать 50k на опросах за неделю легко
scholar rank iconLis Sow: Ох
enchanter rank iconhanfred: с опросами, но он просит игру
novice rank icongg.scrubbed341: Dance Green emote (inline chat version)
scholar rank iconLis Sow: Я заработал 110 000 за 7 дней, это выполнимо
novice rank iconfrrte: Мне нужно всего 50k, если у вас есть игра, которая позволяет сделать это «быстро»
enchanter rank iconhanfred: тебе нужно будет лишь играть по 4–6 часов в день
enchanter rank iconhanfred: ты можешь заработать около 30k за 24 дня, не платя
novice rank iconTheChosenOne: если не в указанное время, то только те, которые вы завершили
novice rank iconTheChosenOne: да, если ты сможешь выполнить все задания
novice rank iconTheChosenOne: улучшить войска
novice rank iconfrrte: как эти <200K gems ?
novice rank iconTheChosenOne: много времени
novice rank iconTheChosenOne: но это занимает время
novice rank iconTheChosenOne: Я взял немного денег из той игры
novice rank iconTheChosenOne: да
novice rank iconfrrte: Если я преуспею в Rise of Kingdoms, это гарантирует, что мне заплатят?
novice rank iconfrrte: ок
novice rank iconTheChosenOne: не волнуйся
novice rank iconTheChosenOne: это автоматически перенаправит вас на другие сайты
novice rank iconTheChosenOne: этот
novice rank iconfrrte: какой лучший сайт опросов?
novice rank iconTheChosenOne: меня тоже отклонили в начале
novice rank iconTheChosenOne: потому что независимо от того, что происходит, никогда не прекращай пытаться
enchanter rank iconhanfred: jus try again
novice rank iconTheChosenOne: тебе нужно продолжать пытаться
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconstrawberry2023: gg
novice rank iconfrrte: но меня никогда не выбирают
novice rank iconTheChosenOne: Тебе нужно тратить слишком много времени на игру
Войдите, чтобы начать общение в чате

95

0/160

EarnНовостиGRID 2 | Обзор и мнение
Автор: Gamehag в May 4, 2020
(176 ratings)
GRID 2 | Обзор и мнение

GRID 2 | Обзор и мнение

      Рад в очередной раз приветствовать всех пользователей и сотрудников портала Gamehag! В этой статье я обзорно затрону одну игрушку, являющуюся сиквелом некой «Race Driver: GRID». Речь пойдет о проекте в аркадном гоночном жанре от английского разработчика Codemasters, выпустившего в 2013 году автосимулятор «GRID 2», которая показывает себя весьма симпатичной, но и непредсказуемой, но относится ли это к позитивной стороне игры – рассмотрим чуть ниже. Сразу скажу только то, что обозреваемый сегодня мною объект получился реально зрелищным, но капля реалистичности всё же имеется, справедливости ради стоит признать. Однако этот проект получил достаточно неоднозначные оценки критиков, в любом случае она представляет общий интерес справедливо и должна быть рассмотрена.

      В самом начале игрового процесса – проект действительно годно себя представляет, предоставляя в наше распоряжение отблескивающий Форд Мустанг на ряду с шикарными визуальными эффектами, начиная от солнечных бликов и отражающего асфальта – до общей приятной ламповой атмосферы официальных гоночных мероприятий с ревом болеющей толпы и к тому же с реальными спонсорами, а что радует более всего – с реальными тачками и пропорциями и сносной физикой их поведения. Занимая борозды управления автомобилем, мы сталкиваемся с планомерной необходимой всем адаптацией, на которую уходит небольшое время, но выглядит всё достаточно спорно, а ощущается ещё страннее. С одной стороны, кататься в удовольствие, учитывая особенности управления, возможно, феерично выравнивая машинку на поворотах и дозируя газ в нужный момент, в частности на старте.

eVnR0ZoyWfG68m18UsilgVxxJ5svtr.jpg

      Однако само явление непосредственно управления, как такового, в игре представлено несколько странно и достаточно спорно, неурядица как раз-таки в бесконечных и неожиданных чередованиях помощи игроку в езде в виду упрощения и внезапного усложнения в виде той самой системы тендитной дозировки газа с учетом массы авто, которая тут немного ощущается, что не может не радовать. То бишь, одно время мы чувствуем полную уверенность в своих действиях, движениях, но однажды обязательно настает определенный момент, когда нас оставляют наедине с авто, именно такое чувство и складывается. Обычно после такого – наш автомобиль становится похожим на гармошку с колесами, чувствуется какое-то нелогичный контраст, раздражающий вначале. Смириться с этим возможно, списав на особенности первичной адаптации в управлении, но в числе недостатков объективно числится.

      Необходимо заострить внимание на одном моменте – «GRID 2» я получил совершенно бесплатно, потому всячески оправдывать её слабые стороны и делать скидки на что-либо у меня нет никакого желания и мотивации, есть лишь беспристрастное и объективное мнение. Следовательно, хочу справедливо заметить, что вторая часть получилась, откровенно говоря, слабоватой. Совершенно не способно к удержанию интереса, даже помимо того, что, графика на сегодняшний день представлена на достойном уровне, физика довольно реалистичная, да и вообще для глаз второй GRID - просто сказка, однако игрушка абсолютно не цепляет, также не даёт мотивации продолжать играть, не возникает желания повторного захода в игре.

uMfaBMccrrfRzscvVjJyWcws0AMOZB.jpg

      Хотя причина вполне тут может таиться в пристрастии и преданности с детства к серии NFS, которая даже если и не радует своими последними частями, но притягивает намного больше. Безусловно, есть любители и поклонники у GRID 2 со стороны поклонников официальных и больших гонок, но себя я к ним отношу крайне неуверенно, ведь элемент криминала всячески разбавляет всю рутину азартом, которого немного не хватает в обозреваемой игре.

      И да – очень многих огорчило отсутствие вида из кабины, упущение довольно серьезное, в особенности для тех, кто страстный любитель покатать с рулевой системой, ведь это добавляет добрую долю реализма и влияет на ощущение участия, присутствия. Проблема с отсутствием вида от первого лица конечно совершенно не серьезная проблема, так как доработки энтузиастов и какие-либо официальные патчи еще никто не отменял, но это делает, опять же, примитивный аркадно-казуальный проект. Лично мне, честно признать, и без него играется вполне неплохо, но тут, как говорится, дело вкусовых предпочтений определяет выбор фаворитов в жанре.

      Впечатление от игры оказывается положительным лишь благодаря паре моментов: визуал окружения, автомобилей и звуковая составляющая каждого из них, как и окружения. Красивейшие пейзажи вокруг нас определенно настраивают на положительный ляд, внешка достойна похвал, хочется рассмотреть многое за пределами трассы, но отвлекаться на это времени, разумеется, нет в виду драйва игры. Клубки дыма из-под колес машин, дрифт, проработанный не так уж и плохо – радуют и глаз, и слух.

      Кстати, на счет аудио-составляющей – ярый рев моторов, звуки выхлопов – для многих будут бальзамом на слух, точно найдутся ценители таких немаловажных тонкостей. Видно, что разработчики старались и поработали над должным уровнем ощущением реального автомобиля. Как видите, есть у игры порядочный список и положительных и негативных аспектов, но понять – годный проект или нет, можно лишь попробовав самому, именно в этом и состоит неоднозначность проекта. До скорого!

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT中文ZH日本語JA한국어KOहिंदीHI

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играхПомощьО нас

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam КошелёкКлючи Steam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности