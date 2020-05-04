GRID 2 | Обзор и мнение

Рад в очередной раз приветствовать всех пользователей и сотрудников портала Gamehag! В этой статье я обзорно затрону одну игрушку, являющуюся сиквелом некой «Race Driver: GRID». Речь пойдет о проекте в аркадном гоночном жанре от английского разработчика Codemasters, выпустившего в 2013 году автосимулятор «GRID 2», которая показывает себя весьма симпатичной, но и непредсказуемой, но относится ли это к позитивной стороне игры – рассмотрим чуть ниже. Сразу скажу только то, что обозреваемый сегодня мною объект получился реально зрелищным, но капля реалистичности всё же имеется, справедливости ради стоит признать. Однако этот проект получил достаточно неоднозначные оценки критиков, в любом случае она представляет общий интерес справедливо и должна быть рассмотрена.

В самом начале игрового процесса – проект действительно годно себя представляет, предоставляя в наше распоряжение отблескивающий Форд Мустанг на ряду с шикарными визуальными эффектами, начиная от солнечных бликов и отражающего асфальта – до общей приятной ламповой атмосферы официальных гоночных мероприятий с ревом болеющей толпы и к тому же с реальными спонсорами, а что радует более всего – с реальными тачками и пропорциями и сносной физикой их поведения. Занимая борозды управления автомобилем, мы сталкиваемся с планомерной необходимой всем адаптацией, на которую уходит небольшое время, но выглядит всё достаточно спорно, а ощущается ещё страннее. С одной стороны, кататься в удовольствие, учитывая особенности управления, возможно, феерично выравнивая машинку на поворотах и дозируя газ в нужный момент, в частности на старте.

Однако само явление непосредственно управления, как такового, в игре представлено несколько странно и достаточно спорно, неурядица как раз-таки в бесконечных и неожиданных чередованиях помощи игроку в езде в виду упрощения и внезапного усложнения в виде той самой системы тендитной дозировки газа с учетом массы авто, которая тут немного ощущается, что не может не радовать. То бишь, одно время мы чувствуем полную уверенность в своих действиях, движениях, но однажды обязательно настает определенный момент, когда нас оставляют наедине с авто, именно такое чувство и складывается. Обычно после такого – наш автомобиль становится похожим на гармошку с колесами, чувствуется какое-то нелогичный контраст, раздражающий вначале. Смириться с этим возможно, списав на особенности первичной адаптации в управлении, но в числе недостатков объективно числится.

Необходимо заострить внимание на одном моменте – «GRID 2» я получил совершенно бесплатно, потому всячески оправдывать её слабые стороны и делать скидки на что-либо у меня нет никакого желания и мотивации, есть лишь беспристрастное и объективное мнение. Следовательно, хочу справедливо заметить, что вторая часть получилась, откровенно говоря, слабоватой. Совершенно не способно к удержанию интереса, даже помимо того, что, графика на сегодняшний день представлена на достойном уровне, физика довольно реалистичная, да и вообще для глаз второй GRID - просто сказка, однако игрушка абсолютно не цепляет, также не даёт мотивации продолжать играть, не возникает желания повторного захода в игре.

Хотя причина вполне тут может таиться в пристрастии и преданности с детства к серии NFS, которая даже если и не радует своими последними частями, но притягивает намного больше. Безусловно, есть любители и поклонники у GRID 2 со стороны поклонников официальных и больших гонок, но себя я к ним отношу крайне неуверенно, ведь элемент криминала всячески разбавляет всю рутину азартом, которого немного не хватает в обозреваемой игре.

И да – очень многих огорчило отсутствие вида из кабины, упущение довольно серьезное, в особенности для тех, кто страстный любитель покатать с рулевой системой, ведь это добавляет добрую долю реализма и влияет на ощущение участия, присутствия. Проблема с отсутствием вида от первого лица конечно совершенно не серьезная проблема, так как доработки энтузиастов и какие-либо официальные патчи еще никто не отменял, но это делает, опять же, примитивный аркадно-казуальный проект. Лично мне, честно признать, и без него играется вполне неплохо, но тут, как говорится, дело вкусовых предпочтений определяет выбор фаворитов в жанре.

Впечатление от игры оказывается положительным лишь благодаря паре моментов: визуал окружения, автомобилей и звуковая составляющая каждого из них, как и окружения. Красивейшие пейзажи вокруг нас определенно настраивают на положительный ляд, внешка достойна похвал, хочется рассмотреть многое за пределами трассы, но отвлекаться на это времени, разумеется, нет в виду драйва игры. Клубки дыма из-под колес машин, дрифт, проработанный не так уж и плохо – радуют и глаз, и слух.

Кстати, на счет аудио-составляющей – ярый рев моторов, звуки выхлопов – для многих будут бальзамом на слух, точно найдутся ценители таких немаловажных тонкостей. Видно, что разработчики старались и поработали над должным уровнем ощущением реального автомобиля. Как видите, есть у игры порядочный список и положительных и негативных аспектов, но понять – годный проект или нет, можно лишь попробовав самому, именно в этом и состоит неоднозначность проекта. До скорого!